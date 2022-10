«Con este reconocimiento se tiende una mano a las ‘malas hijas’ de Canarias»

¿Cómo recibe que el Gobierno de Canarias la haya elegido para conmemorar este año el Día de las Escritoras?

Todavía lo estoy procesando. Lo he recibido bien; siempre es halagador que reconozcan tu trabajo, pero mi trabajo está hecho íntegramente fuera de las islas. Todavía no sé muy bien qué decir cuando recoja el diploma de reconocimiento el Día de las Escritoras. Cuando una se tiene que ir de su tierra porque le es un poco imposible vivir ahí, tiene una relación con la tierra un poco compleja. Creo que este acercamiento del Gobierno y este reconocimiento a mi trabajo es una manera de hacer justicia poética y reparación histórica en cierto sentido; es tendernos una mano a las ‘malas hijas’ de Canarias, aquellas que resultábamos incómodas a la madre patria hace un tiempo pero que precisamente el tiempo ha hecho a esta madre patria querer a sus hijas rebeldes, por decirlo de un modo un poco lírico.

¿Qué significa para usted este homenaje, que además de llegarle desde su tierra tiene como objetivo dar visibilidad a la obra literaria de las autoras, históricamente marginadas dentro del canon literario?

Las mujeres siempre hemos encontrado la manera de escribir, incluso cuando no nos estaba permitido. Virginia Woolf decía que probablemente todos los textos anónimos de la historia estaban escritos por mujeres y las hermanas Brönte publicaron al principio con seudónimo masculino porque no podían hacerlo de otro modo. Luego están la excluidas dentro de las excluidas, es decir, las otras mujeres, las que no son blancas o heterosexuales o cis o ricas; las que estamos doblemente al margen. A nosotras nos ha costado más aún encontrar un mercado en el que poder publicar nuestras historias. Voz hemos tenido siempre porque aunque fuera de manera oral contábamos a los demás lo que queríamos contar, eso es la literatura: tener algo que decir y decirlo. Pero altavoz hemos tenido más recientemente. Me parece muy valiente que el gobierno de Canarias haya decidido hacer este reconocimiento a una mujer como yo, no solo por ser trans sino por tener una carrera literaria no muy convencional por los temas tratados y por cómo están tratados, desde la novela gráfica a la poesía.

¿Quién y cuándo se lo comunicaron? ¿Y quién fue la primera persona que se le vino a la cabeza tras conocer esta noticia?

Me lo comunicó el escritor Daniel María, no hace mucho además. No pensé en nadie. De hecho, ni siquiera reaccioné en un primer momento al hecho de ser homenajeada, rollo que tuve que escribir luego a Daniel y decirle: «oye, que me hace mucha ilusión, pero me he quedado un poco en shock».

Más allá de su reputada actividad como artista plástica, en su producción literaria como poeta y ensayista está siempre muy presente su experiencia vital como mujer trans y el activismo LGTBIQ+. ¿Le genera en lo personal este reconocimiento un extra de orgullo al inspirarse sus textos en una temática que hasta hace muy poco tiempo -y aún hoy entre parte de la sociedad- se considera marginal?

A mi no me preocupa en absoluto la etiqueta de autora marginal. De hecho, me parece una etiqueta preciosa porque significa estar en el margen y yo realmente estoy al margen de un montón de cosas porque no quiero ni me interesa pertenecer a lo establecido, porque eso que está como establecido es un horror. Y no considero que yo haga activismo. El activismo es algo muy serio; una activista es Carla Antonelli que se puso en huelga de hambre para que aprobaran la ley de Identidad de Género en el 2007. Yo soy una creadora y si con lo que creo logro remover alguna consciencia pues genial, pero no es mi intención a priori.

Aunque en su obra plástica la palabra siempre ha jugado un papel importante no es hasta 2015, con la edición de su libro Dictadores, y especialmente en 2016, con la publicación de El bebé verde: infancia, transexualidad y héroes del pop, que usted se entrega plenamente a la escritura. ¿Qué le anima a dar aquel salto profesional?

Un taller de escritura autobiográfica que hizo el artista Aitor Saraiba. Ese fue el germen de El bebé verde; empezó como un ejercicio de clase para el taller y terminó en un libro. Esa fue la chispa que prendió y me hizo ponerme a escribir un libro.

Era una veiteañera cuando comienza a trabajar como ‘dj’ en discotecas y pubs de Gran Canaria; continúa luego pinchando en la noche madrileña donde, asimismo, de la mano de Dunia Ayaso y Félix Sabroso hace en 2003 sus pinitos como actriz en el largometraje Descongélate. ¿Cómo imaginaba en aquella época que iba a ser su futuro?

Ya había hecho teatro con la compañía Clapso. De hecho, Félix me contrata porque me ve en una obra dirigida por Israel Reyes y escrita por él pero después de la película Descongélate ya no volví a hacer nada más como actriz.

Yo nunca me he imaginado cómo iba a ser mi futuro. Vengo primeramente del punk y uno de las máximas del punk es «no hay futuro». He vivido siempre al día, lo sigo haciendo; para mi el futuro no existe, nunca pienso en él. Todo esto que la gente descubrió con el COVID de que todo es imprevisible y puede cambiar en cualquier momento ya lo sabía yo desde muy joven.

¿Qué ha cambiado en nuestra sociedad durante estas dos últimas décadas para que a día de hoy la institución gubernamental más importante de una región española apueste por reconocer la labor de una autora como Roberta Marrero?

Bueno, han cambiado muchas cosas tipo que a la gente LGTB ya no nos meten en la cárcel o un campo de concentración, por ejemplo. Aún así, sigue habiendo mucha violencia hacia nuestro colectivo y especialmente las personas trans lo seguimos teniendo bastante difícil. A pesar de esto, ahora hay que reconocer que somos más visibles con lo bueno y con lo malo que eso conlleva. Hasta hace poco no existía esta violencia tan fuerte contra las personas trans en redes, por ejemplo, y eso es porque ya no existimos solo en las esquinas oscuras de la sociedad sino que hemos salido a la luz. Una parte de la sociedad ha cambiado, quiere hacer las cosas bien, madurar, convivir; otra parte quiere justo lo contrario. Es la historia del mundo, siempre ha sido así, siempre será así.

¿En qué proyectos esta inmersa actualmente?

Una exposición colectiva en Barcelona y la publicación de una charla que di en el TEA sobre el poeta César Moro.

¿Cómo atisba el futuro? ¿Cree que con el auge de los discursos de la extrema derecha se corre el riesgo de retroceso en temas como la tolerancia o los derechos LGTBIQ+?

Como dije antes no pienso en el futuro. Todo puede pasar. Puede ganar VOX en España. O que gane el PP, que también son un espanto, y hagan coalición con VOX. Por desgracia, lo que hemos conseguido puede no ser para siempre; mire lo que ha pasado con el derecho al aborto en EEUU. Tenemos que estar preparadas para lo que sea.