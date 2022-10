La semana de la moda Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida arranca con su edición más internacional esta semana en el Palacio de Congresos de Expomeloneras, en Maspalomas, desde el 20 al 22 de octubre.

Entre las novedades de esta 26ª edición destaca la participación de más medios especializados, como Vogue España, que por primera vez trasladará a la isla un equipo para la cobertura del evento, además de editoriales de moda y la presencia de la gran supermodelo canadiense de proyección mundial: Coco Rocha.

También se estrenan en esta edición firmas de Colombia, Dinamarca y Alemania, toda vez que figuras de prestigio como Ágatha Ruiz de la Prada, Dolores Cortés o Aurelia Gil, aportan su savoir faire a esta edición que cuenta, además, con la incorporación de firmas con un alto nivel de diseño y prestigio, comprometidas con la sostenibilidad y enfocadas a un público joven interesado en la moda, como Como un pez en el agua o Bohodot.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado que esta cita une a diseñadores, distribuidores y compradores para crear «una fuente de ingresos alternativa al turismo y una diversificación de la economía» que sirve a su vez de «punto de encuentro». El sector de la moda y esta pasarela, ha dicho, ha dado «un salto cualitativo en la promoción y comercialización de la moda» hecha en Gran Canaria y también «en los centros de formación a través de becas».

Otro de los retos era «integrar las marcas como señas de identidad de Gran Canaria como destino de moda de baño» y es algo logrado gracias a «un trabajo en red y comprometido». La Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida es «un referente europeo», ha celebrado.

Esta edición incorpora a medios generalistas, influncers y seis compradores de países europeos, además de reuniones para avanzar en alianzas con otros países del continente.

La consejera Minerva Alonso ha detallado que en la pasada edición el evento llegó a más de 26 millones de personas en su entorno digital y esta edición «seguirá esta senda» con una «apuesta importante por los medios internacionales, la presencia de influencers y revistas especializadas».

Entre las influencers más destacadas ha señalado a Coco Rocha, «musa de Chanel, Dolce Gabbana o Karl Lagerfeld», además de Teresa Andreu con más de 750.000 seguidores, Marta Lorena Durán, Lozano o Carla Barber. Entre las influencers locales repiten Marta Ibrahim o Priscila Betancort, entre otras.

Esta apuesta por internacionalizar la moda hecha en Gran Canaria se refuerza con una sala de medios b2B para sinergias entre diseñadores y medios, además de 30 periodistas y 20 medios especializados y también generalistas. También ha puesto en valor la presencia de Hola TV, Marie Claire, Glamour y Televisión Española que «se ha implicado más que nunca». La directora de negocio ferial de Ifema, Ana Larrañaga, ha recalcado que el objetivo estratégico es ganar en «dimensión nacional e internacional».

Esta edición tendrá nueve firmas internacionales, un número que duplica el del año anterior, y un «despliegue» unido a un programa de compradores y medios de comunicación nunca antes visto, dentro de este fin de «internacionalizar e impulsar la cita».

Estas son Melissa Odabash y Alexandra Miró de Reino Unido, Anekdot de Alemania, Gottex de Israel, Mola Mola de Colombia, Miss bikini y Edelvissa de Italia, Cartel de Dinamarca y Kamilla Belmont de Suecia.

Habrá también 15 diseñadores locales, en un «prestigioso calendario de desfiles» y «modelos de primer nivel», con 25 modelos femeninas y 9 masculinos, en el caso de los chicos, todos ellos canarios.

Entre las modelos destacan seis personas conocidas, como Desiré Corberó, Marta López Álamo, Mery Lozano, la hermana pequeña de Marta Lozano influencer y diseñadora, además de 7 modelos canarias, 12 de península e internacionales.

Para Larrañaga, esta es «la gran pasarela europea de la moda baño» y ha confesado su «ilusión» por conocer la propuesta de los diseñadores, que ha definido como «protagonistas» de una «plataforma muy poderosa».

Agenda

La primera de las jornadas, el jueves 20 de octubre, se divide en nueve desfiles: Dolores Cortés, Bohodot, Maldito Sweet, la colombiana Mola Mola, Victoria Cimadevilla, la británica Alexandra Miró, Nuria González, la firma israelí Gottex y por último, Melissa Odabash, firma de Reino Unido que repite por segundo año consecutivo. El segundo día, el viernes 21 de octubre, continuarán Diazar, Edelvissa, All That She Loves, Alawa, la danesa Copenhagen Cartel, Sanjuan, la alemana Anekdot, Gonzales, y cerrará la jornada de desfiles Ágatha Ruiz de la Prada.

Por último, participarán en la última jornada Rubén Rodríguez, Muchiachio, Libérrimo, y Vevas, seguidos de Como la Trucha al Trucho, Como un pez en el agua, Palmas Swimwear, Elena Morales, Bloomers, la firma sueca Kamilla Belmont, Chela Clo, Aurelia Gil, Miss Bikini, y clausura el calendario de 2022 el diseñador Arcadio Domínguez.