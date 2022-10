«Empecé y terminaré en el periodismo con la crítica musical»

En primer lugar, ¿cómo recibe la noticia de que la Real Academia Canaria de Bella Artes le dedique un concierto homenaje, en el que además se incluye una composición suya?

Sin duda, para mí es algo muy emotivo y entrañable, sobre todo, por ver cómo esos grandes compositores me dedican esas obras que han escrito para mí. Yo llevo más de 30 años como académico de Bellas Artes y ha sido una experiencia muy importante, hasta el punto de que, como los académicos tienen un límite de edad como miembros activos hasta los 75 años, me nombraron Académico de Honor para que no me fuera. En Las Palmas teníamos hasta hace poco cuatro secciones, que eran de Pintura, Arquitectura, Música y Escultura, pero hace dos o tres años creamos una nueva para las Artes visuales. La plantilla de cada sección son ocho académicos y se denomina Academia Real porque la fundó la reina Isabel II en el siglo XIX. En Canarias sólo hay tres reales academias, que son esta, la de medicina y la de ciencias. Y ahora estamos intentando conseguir un edificio público para que las tres academias se alojen en un mismo espacio.

Una de sus actividades más importantes en el periodismo ha sido la crítica musical, ¿siempre han ido de la mano?

Yo empecé mi vida periodística con la crítica musical. Yo era muy joven, estudiaba en el Conservatorio de Oviedo y mi profesor de Historia de la Música también ejercía la crítica en un periódico local, pero perdió el oído en un catarro. Entonces, me pidió que lo sustituyera hasta que él se pusiera bien. Y así lo hicimos. La crítica musical fue mi primer contacto con los periódicos. Entonces tenía 20 años, también estaba estudiando derecho y no había acabado la carrera de piano. Pero yo había empezado a trabajar muy joven, a los 17 años. Y aquello me quitaba mucho tiempo para todo lo demás. Pero bueno, el profesor apostó por mí y, como yo iba a todos los conciertos, ahí empecé. Y acabaré mi vida periodística haciendo crítica musical, como un círculo que se abre y se cierra sobre el mismo tema.

Y lo ha mantenido de forma constante desde siempre.

En LA PROVINCIA no he hecho crítica de una manera regular, porque en cuanto pasé a ser consejero del grupo tenía que viajar mucho y, a medida que iba creciendo el grupo en periódicos, viajaba mucho más. Estos viajes de trabajo coincidían con estos conciertos y yo les pedía a los amigos, sucesivamente, que cubriesen la crítica. Principalmente, a José Luis Gallardo y Doreste. Pero se cansaron pronto, porque era una lata salir del concierto y ponerte a escribir. Sin embargo, yo, con todos mis compromisos empresariales, había momentos en que no sabía si vivía en casa o en un avión. Dentro de poco cumpliré 82 años y el pasado julio de este año cumplí 50 años viviendo y trabajando en Las Palmas de Gran Canaria, porque yo me instalé en esta ciudad cuando me ofrecieron la dirección de LA PROVINCIA. Este es el lugar en el que nacieron mi hija y mi nieta, y tanto mi mujer como yo nos sentimos muy de aquí, sin perjuicio de que vayamos a Galicia o Asturias, que son nuestros lugares natales.

«Me da alegría ver cómo los autores grancanarios se están metiendo más en el contemporáneo»

Usted siempre ha mostrado su apoyo a los compositores de Canarias.

Sí, en Canarias hay compositores magníficos como, por ejemplo, Laura Vega, que para mí es la mejor, Dani Roca, Dori Díaz Jerez o su hermano, Gustavo. En Gran Canaria se desarrolló menos el interés por la música contemporánea, mientras que en Tenerife estaba muy implantada gracias a Gustavo Díaz Jerez, que es un monstruo, un científico, un músico con una capacidad de escritura impresionante. De hecho, él y un ingeniero físico crearon en Granada un robot al que le dices la obra que quieres escuchar y te la reproduce con un sonido electrónico, y cuya central está ahora en Los Ángeles. Pero lo que a mí me produce mucha alegría es que por fin los compositores grancanarios están metiéndose más en las formas contemporáneas porque, si te gusta la música romántica, hazla; pero tienes que conocer la música de hoy. Por eso me parece magnífico este Festival Contemporáneo, paralelo al Festival de Música de Canarias, que tanto he disfrutado.

¿Cómo recuerda la época en la que empezó como director de LA PROVINCIA?

Me llamaron el editor Matías Díaz Guerra y el consejero Tomás Hernández Pulido, y los dos me convencieron para que viniera de Barcelona a Las Palmas de Gran Canaria. Y estuve con ellos hasta que vendieron la empresa a Javier Moll, que es el presidente desde el año 1979. Y de dos periódicos, porque entonces salía también el Diario de Las Palmas. Pero el proyecto creció de tal manera que ahora son 25 periódicos en todo el país y, aunque a mí ya se me pasó la hora del periodismo activo, sigo escribiendo sobre ámbitos de la cultura que me gustan como, sobre todo, la música.

¿Qué le parece la evolución que ha tenido el Festival de Música de Canarias?

El Festival de Música de Canaria, que cumple 40 años en el año 2024, nunca falló. Hubo un momento de crisis económica de 2008 en que se redujo muchísimo el presupuesto, pero, con mayor modestia, el festival siguió celebrándose. Para mí hay cinco orquestas supremas en el mundo: la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena, la Concertgebouw de Amsterdam, la de Chicago y la de Dresde. Son insuperables. Actualmente, el nuevo presidente del Festival de Música de Canarias, Jorge Perdigón, con un presupuesto bajísimo, está haciendo unos festivales magníficos con mucha voluntad de recuperar lo que fue en la época de Rafael Nebot y Juan Mendoza, los dos primeros directores. Era profesor de la escuela Superior de Friburgo y lo está haciendo muy bien. Y creo que el actual viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, también lo está haciendo muy bien. Tras la pandemia, que lo paralizó todo, ahora están queriendo recuperar el mismo nivel que al principio. Pero es muy difícil contratar a los grandes, porque tienen un millar de compromisos que tuvieron que suspender en la pandemia y ahora tienen que cumplirlos. De la última edición del Festival gocé muchísimo con el Contemporáneo, como decía, que es un invento de Perdigón.