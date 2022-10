Bailando en la oscuridad

Aunque limitada, la interesante oferta artística que propone cada año Ibértigo refleja, además de la excelente salud de la que disfrutan desde hace un par de décadas muchas de las cinematografías del entorno iberoamericano, la amplia diversidad temática y formal que estas aglutinan a su alrededor; virtud no menor tratándose de núcleos de producción que generan un aluvión de títulos de las tendencias más dispares, obligando por tanto a emplear un criterio inevitablemente ecléctico a la hora de determinar el perfil del material seleccionado.

Por ahora, y mientras no cristalice en un futuro la idea de convertir Ibértigo en un gran festival especializado con sus distintas secciones, incluidas, naturalmente, las que ocupan las grandes retrospectivas (que el cine iberoamericano también tiene su larga y muy enjundiosa historia) debemos de conformarnos con el escueto pero sugestivo formato de este veterano evento cultural que también nos proporciona experiencias tan gratificantes e imprevisibles como la de esta tarde.

Sí. Gratísima sorpresa la que nos proporciona hoy el programa de proyecciones de la muestra, a un día de la jornada de clausura, con el estreno de Fait Vivir, un documental de corte musical, escrito y dirigido por el colombiano Óscar Ruiz Navia (Cali, 40 años), ganador, entre otros, del Premio José Rivero al Mejor Nuevo Director en el Festival de Las Palmas de 2010 con El vuelco del cangrejo y el Premio del Público con Fait Vivir en el Festival Internacional de Cine de Cali (Colombia). El hecho de que no existan barreras infranqueables para el desarrollo de la imaginación creativa en cualquier forma de expresión artística se vuelve a poner de relieve, una vez más, con la puesta en imágenes de este insólito y explosivo espectáculo, generado desde las vísceras y desde el corazón de un país enquistado, sembrado de dolor, violencia, insolidaridad, extorsión y desesperanza como pocos de su entorno geográfico, un país que arrastra muchas décadas de infortunio y de continuos episodios ocasionados por un largo y sanguinario conflicto armado.

Ésa es, probablemente, la principal virtud que adorna a esta anómala producción latinoamericana, que alberga mucha más enjundia que la que puedan representar sus acompasadas y confortables imágenes. En su fondo más profundo palpita un mensaje tan emotivo como alentador sobre la necesidad y el deber que tiene Colombia de transformarse de una vez por todas en un espacio mucho más expansivo y habitable para una población que supera ya los 50 millones de habitantes y que reúne el mayor número de asesinatos y secuestros de toda el área iberoamericana desde la segunda mitad del siglo XX.

«En 2012 viajé a Monreal a conocer a mi sobrino Manuk, y allí –puntualiza Ruiz Nava– mi hermana y mi cuñado me presentaron el proyecto artístico que estaban iniciando junto a la Gypsy Kumbia Orchestra, un popular grupo musical de origen caribeño. Me impresionó tanto que tomé la decisión de hacer de todo aquello una película. Los músicos me invitaron a acompañarlos en una gira por Colombia y entendí, tras aquella experiencia, que quería ir mucho más allá, hacer algo más profundo; pasaron dos años buscando recursos y escribiendo el guion. Los músicos se imaginaban como si fuesen la encarnación contemporánea de aquellos trotamundos que llegaron al Macondo de Gabriel García Márquez con el invento más hermoso del mundo…».

Película, pues, ampliamente reconfortante, que llega a las pantallas impulsada por el más noble y bello de los anhelos a los que puede aspirar cualquier país y cualquiera sociedad en este mundo convulso que nos ha tocado vivir: la paz, como antídoto contra todos los odios, dolores y rencores que nos rodean.