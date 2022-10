La brisa resopla entre las dunas de Maspalomas, escondiendo en la arena el rastro de los bikinis desperdigados en el furor de la primera noche. Esa sensación de calma fue la que acunó ayer la segunda jornada de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida durante la presentación de los nueve diseñadores que, con trayectorias más que consolidadas, presentaron las propuestas para la temporada 2023. ExpoMeloneras fue el anfitrión ideal para exhibir las mejores galas en moda de baño con las firmas de invitados nacionales e internacionales, a donde volvió, una vez más, Ágatha Ruiz de la Prada, además de Edelvissa, All That She Loves, Alawa, Copenhagen Cartel y Anekdot, y los modistos locales, Diazar, Sanjuan y Gonzales.

Diazar dio el pistoletazo de salida levantando el ánimo al más puro Born this way de Lady Gaga. La marca, fundada por los palmeros Crístofer Pérez y Jonathan Díaz en 2017, lleva la artesanía tradicional a la reivindicación LGTBIQ+ con banderas del colectivo que planearon sobre la pasarela cubriendo tanto a modelos masculinos y femeninos. Ellos, con el clásico slip brief, dibujaban sobre el fondo blanco los tonos del arcoíris con una actitud urbanita, pop, que complementaban con prendas llenas de hombreras que resaltaban el torso de quienes lo vestían junto a herretes platinos. En cambio, los detalles se multiplicaban para ellas con cinturas altas que afinaban la cintura, además de lazadas en la parte superior y escotes con cuello halter y redondo. Con un A quién le importa cerraron filas. La marca palmera Diazar abre la segunda jornada en ExpoMeloneras con ‘Born this way’ Pero, ¿qué son las vacaciones sin la meditación? Ese rincón dado para la reflexión, desprovisto de cualquier perturbación, fue el ideado por Edelvissa. La marca milanesa, con Elisabetta Bianco al frente, utiliza tejidos high-tech ecológicos hechos en Italia que están en consonancia con las futuras tendencias: cuellos cuadrados y piezas rectas y sencillas, sin más florituras, con los que dotar de flexibilidad y armonía a la figura. Entre la gama elegida, destacó la caqui, con amarillos oro y blancos llenos de estampados vegetales que trasladaron al público a la humedad del interior de una laguna. Con un paso flotante, los pañuelos de raso se bamboleaban con la caída de las gotas de lluvia. Entonces, la Costa Brava se hizo hueco en la explanada de San Bartolomé de Tirajana. All That She Loves es la invención de Clara Esteve, una apuesta por tejer un hilo conductor entre lo local y la colaboración exterior con la entrega Blue Submarine (La Piscina). Esas reminiscencias estuvieron presentes en la elección del estilo tie-dye para la colección: la luminosidad que desprendió durante este año se prolonga hasta el verano 2023 con manchas de colores anaranjadas, violetas, azules y púrpuras que aportan carácter a un estilo bohemio y artístico. Con un punto casual, las espaldas nadadoras se cubren con sudaderas y bolsos sport que recuerdan a esas salidas espontáneas de casa para coger guagua al sur y seguir hasta Punta Mujeres. Novias playeras y escasez de estampados Los vínculos, siempre presentes en la concepción artística de los creadores, están para Alawa en la familia. La firma madrileña es la confluencia de una madre y sus dos hijas que transmiten feminidad tanto en puntillas, volantes, drapeados y clásicos bordados en una apuesta sofisticada para sus clientas. Con guantes negros y zapatos de tacón, Audrey Hepburn apareció en la pasarela con un top blanco sobre acabado en negro que sobrecogió la sala, mientras una novia llevaba traje de baño ahora que están de actualidad las nupcias en la costa. La sobriedad llenó de tonos fríos la sala, aunque hubo varios rojos valentino apasionados, alternó con un mayor despliegue en las abotonaduras y terciopelo de una de las piezas térreas. Otra de las características de la colección Féminine a destacar fueron los trajes de baño con plisados y escotes de nube que equilibran el volumen de los cuerpos. Las apuestas atemporales y con reminiscencia a cruceros son las más numerosas Uno de los puntos álgidos de la cita con más adeptos en moda de baño de la industria textil fue con la irrupción de Copenhagen Cartel. La pareja visitó por primera vez Gran Canaria con una línea atemporal, clásica, sencilla y limpia que, ante todo, buscaba mostrar el compromiso del sector con el cuidado del medioambiente. El proyecto, dirigido tanto a hombres como mujeres, representa piezas sostenibles con tonos lisos turquesas y ocres, de talles altos y tiras simples, con el toque de coleteros aniñados, cuyo fin es perdurar el mayor tiempo posible dentro del armario. Asimismo, la firma ayuda a la salvación de las tortugas y, con estampado a rayas, pusieron en manos de las modelos distintas pancartas para retransmitir desde la Isla al mundo la necesidad de salvar los mares a través de la concienciación poblacional. Al finalizar, los propios diseñadores salieron al escenario con un gran cartel que decía "Make the ocean matter!". Una entrega que volvió a los climas tropicales con Carlos San Juan, diseñador más que consolidado en Moda Cálida. La colección de 2023 juega con las transparencias y el estampado en ese sutil juego de mostrar y ocultar la silueta. El rosa orquídea y el azul turquesa fueron las dos únicas paletas que brillaron sobre el negro del desfile. Las aplicaciones metalizadas tanto en los costados como en las espaldas y escotes de los conjuntos, además de las tiras puestas a ambos lados de la cadera con el fin de estilizar de forma natural, eran el acabado diferenciador de una muestra que busca ser ponible los 365 días del año. La firma, que combinó los fruncidos de las prendas de baño con los toques urbanos gracias a minifaldas o monos, dio una paz inusitada en ExpoMeloneras. Lencería de baño Con pamelas por lo alto, la casa alemana Anekdot confió en Sofie Andersson la transformación de sus inicios en lencería al chapuzón playero. Sensualidad y embriaguez fueron los dos ingredientes principales de una escenografía que se inspiraba en el surgimiento de una rosa en la noche. Con una estética inmaculada, donde resaltó el negro en conjunto a dorados o a rosas coral que daban cierto aire de refinamiento. El juego de tiras alrededor del cuello reflejaron un cuidado trabajo, además de varios patchwork que aprovechan las telas de colecciones antiguas para configurar una nueva y, a su vez, contribuir de alguna forma a salvaguardar el planeta. La moda de baño hace sus pinitos en la nupcial con varias prendas blancas ideadas para la novia En esta corriente participa Carmen González, fundadora de Gonzales. El sello canario traspasó los límites de la ropa de baño con un punto sexy, punk, y hasta bondage, con la ideación Al azar. La atmósfera oscura del relato se materializa en argollas, corsés y hebillas que combinan la crudeza y atrevimiento del estilismo con la ligereza de los tules y sedas que dan vida al conjunto. El flúor destacó en el abanico de carmesíes y oscuros que marcaron la apuesta de este proyecto de investigación que antepone el cuerpo y la piel a las tendencias y temporadas, tal y como reclama su autora. «Make the ocean matter!», rezó la pancarta extendida sobre la pasarela por la marca invitada Por último, un riff de guitarra rompe lo conocido. Lo psicodélico de Ágatha Ruiz de la Prada volvió a Gran Canaria con el cariño de ser bien recibida. A todo color entró rompiendo con esmeralda chillón un estampado de corazones naranjas en hombres, tanto en shorts y bermudas, para dar pie a nubes, lunares gigantes, estrellas y contrastes que, aún siendo conocidos, no dejan de volver atrevida a quien lo lleve. Accesorios divertidos y diferentes, con emoticonos en forma de peinetas, dejaron a la mujer con la fuerza de los bo. Una impresión curiosa fue el homenaje que realizó a Canarias con plátanos amarillo chillón sobre azul, en referencia a la bandera isleña. Con ella, volvió lo histriónico, pero siempre en su justa medida. Eso sí, no dejó pasar la oportunidad de salir con sus modelos a saludar a su fiel público. View this post on Instagram A post shared by Gran Canaria Swim Week by MC (@grancanariaswimweekbymc) Te puede interesar: Cultura Arranca la I Cumbre de la Alianza Europea de la Moda en Maspalomas Premios GCSW by MC 2022 Así se despidió una segunda entrega tras la concesión de varios premios. Por ejemplo, el Premio a la Mejor Colección 2022, de Cámara de Comercio, a Victoria Cimadevilla, con el que visitará la feria de tejidos de baño de Cannes – MarediModa Cannes. También, se otorgó el Premio a la Mejor Colección Sostenible de la mano de Mare Da Mare y la revista CYL, a Nuria González, el cual posibilita participar con un stand en la feria Mare da Mare, además de un reportaje en la revista CYL. Por último, el Premio a la Mejor Colección Emergente, otorgado por ISEM, fue para Libérrimo, con lo que disfrutará de una beca para el Curso de Fashion Digital Strategy.