«No soy de añorar tiempos pasados, pero sí de valorarlos»

¿Por qué ha transcurrido más de una década para publicar este segundo disco en solitario?

Circunstancias vitales me impidieron grabar sobre la marcha mi segundo disco, aunque ahora espero que el tercero no tarde tanto tiempo en grabarlo.

¿Qué diferencias fundamentales hay entre este Verano mortal y sus anteriores trabajos?

Sobre todo la producción y los arreglos. Sergio Miró y Alby Ramírez, que forman la productora El Quebradero, se implicaron con mucho entusiasmo en la producción, intervinieron en todas las fases de la canción; desde el arreglo en sí, el tocar ellos instrumentos y finalmente me ayudaron a terminar letras de canciones, donde algunas necesitaban un remate y también una visión externa.

La canción que titula el disco es un homenaje a la poeta Dolores Campos-Herrero. ¿Tenía una especial amistad con ella?

No, la conocía de vista porque íbamos a los mismos bares y la admiraba en la distancia. Cuando muere me entero que veraneaba como yo en Lanzarote. Por eso no me extrañó que me soñara tanto su cara. Solo había leído artículos de ella. Ahora me he leído dos de sus libros y me encanta. Lastima no haberla descubierto antes.

¿Son letras autobiográficas?

Normalmente son experiencias digamos que un poco poetizadas como ocurre con El primer instante o Verano mortal. Otras letras son de amigos como Nos hacemos mayores y Lluvia de invierno que son del conejero José María de Paíz, letrista, cantante y documentalista. Y Mi inmunidad y La esquina de los turistas son de Samuel Sánchez. Me identifico bastante con ellas y están muy bien escritas. Tengo que creer mucho en lo que canto. Ha sido un placer trabajar con ellos.

El disco tiene un sonido muy pop anglosajón. ¿Ha sido la música británica su principal referencia a nivel artístico?

Siempre lo ha sido. Desde que empiezo a tocar la guitarra con The Beatles a fines de los 70’s mis preferidos eran Elvis Costello and The Attractions, The Police, The Jam y en los 80 The Smiths y sobre todo su guitarrista Johnny Marr que me reafirma que lo más importante en un guitarrista es tocar para la canción y no demostrar su virtuosismo. También me gustan músicos norteamericanos como Creadence Clearwater Revival, The Doors o Wilco. Y tengo que nombrar lo mucho que me gusta el bolero y la canción sudamericana en sí como Los Panchos, Javier Solís , el trío Calaveras o los argentinos Los Chalchaleros.

¿Pero qué nuevos artistas que más le han impresionado?

Richard Hawley ya tiene unos años y se ha convertido en otro clásico para mi. John Father Misty, Metronomy, Los suecos Mando Diao, que también tienen unos años, me encantan.

¿Ha cambiado mucho el mundo de la música desde los noventa, época de esplendor de Los Coquillos, hasta ahora?

Muchísimo. Date cuenta que nuestro primer disco solo se editó en vinilo y casette . Ha habido muchos cambios en la industria y en los gustos de la gente. Desde el cambio al cd donde tuvimos que recomprar todos nuestros discos favoritos que ya teníamos en vinilo. Luego el asunto delicado de las descargas que coge a la industria musical en fuera de juego y a los artistas los empobrece. Ahora con las plataformas digitales es el mismo cuento, lo que gana el artista es mínimo porque el artista tiene su música cedida por la multinacional de turno. Las plataformas pagan por los catálogos a las majors y un artista independiente sin el apoyo publicitario de una multinacional es muy raro que venda y se escuche mucho.

Usted tiene una página de crowfundding para financiar la edición. ¿Cuándo cree que podrá estar a la venta?

Creo que esta semana podría estar a la venta en las tiendas. Tengo distribución a nivel nacional.

Han intervenido muchos músicos de canarias. ¿Qué cree que han aportado ellos a su sonido que usted, a lo mejor, no habría podido?

Muchas cosas. De entrada gente como el pianista Lisandro Rodríguez es un lujo o Cristina Ardelean en violines y violas. El otro guitarrista fue Alby Ramírez, el coproductor que toca slides, banjos y guitarras barítono. Alby es un guitarrista soberbio y teclista muy competente; lo mismo Sergio Miró en la batería. Yo he tenido la suerte de grabar con muy buenos baterías como lo son Miguelo Arencibia y Sergio. El bajista fue Rafa Daza, un excoquillo, y finalmente hay que nombrar la colaboración estelar del teclista y cantante australiano Joel Sarakula en El primer instante.

¿Tiene previsto presentarlo en directo en breve?

Si, ya tengo banda y dando los primeros pasos en los ensayos.

¿Echa de menos la época de Los Coquillos?

No. Lo pasamos muy bien en la década de los 90. El éxito fue fulgurante e inesperado. Tocamos bastante pero no soy de añorar tiempos pasados, aunque si de valorarlos. Ahora estamos celebrando el 30 aniversario de la publicación del disco El crimen perfecto y nos lo estamos pasando muy bien en los directos, y por lo que vemos el público también.

Desde la distancia, ¿cuál cree que fue el principal logro de Los Coquillos en la música canaria?

Creo modestamente que cambiamos un poco el nivel de la industria en los directos que era un poco chapucero y nosotros tratamos de profesionalizarlo. Hoy nuestros antiguos técnicos ocupan puestos de responsabilidad en el Teatro Cuyás y en el teatro Pérez Galdós. Musicalmente creo el público estaba esperando un grupo de rock fresco que contara cosas novedosas y desde un punto de vista original. Creo que las canciones han aguantado bien el paso del tiempo. Nos preocupaban tanto las letras como las melodías, las intros y los outros. Cuidábamos cada canción con detalle.