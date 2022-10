El director mexicano Alejandro González Iñárritu regresó por quinta vez al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) para inaugurarlo este sábado con su último filme ‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’, una ‘autoficción’ que, paradójicamente, aleja como nunca antes al director de la realidad y adentra a los espectadores a sus memorias personales.

‘Yo empecé en 'Amores perros' (2000) en donde yo estaba evidentemente interesado en la realidad, hoy no hay nada que menos me interese que la realidad, porque ya me di cuenta de que la realidad no existe’, aseguró el director en una conferencia de prensa horas antes de la ceremonial inaugural del festival.

El filme del director, que estrenó en la Mostra de Venecia, retrata la historia de Silverio Gama, un periodista y documentalista que regresa a México después de establecerse gran parte de su vida en Estados Unidos para adentrarse a una crisis de identidad a partir de recuerdos y confrontaciones que mezclan la realidad con lo onírico.

Basado en sus propios interrogantes actuales, y partes esenciales de su vida, González Iñarritú explicó que con la película buscaba expresar las sensaciones que conlleva el migrar y la identidad que se construye a partir de dicho acto y el paso del tiempo.

‘Yo siempre he creído que no hay nadie más mexicano que el mexicano que deja el país, porque cuando dejas tu país se te acumulan las ausencias y de alguna forma la presencia de tu país se hace mucho más poderosa’, explicó el autor de ‘Birdman’ (2014).

De ese reencuentro con sus raíces, el director mexicano creó un largometraje de más de tres horas, que fue filmado en la Ciudad de México, 20 años después de su ópera prima, que también tenía como escenario esa metrópoli.

Vivencia insólita

En la cinta, actores como Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid e Iker Solano, dan vida a personajes basados en él mismo, su esposa e hijos respectivamente y todos, según expresó, fueron elegidos por su talento y las conexiones personales que sintió con sus historias.

‘Nunca había trabajado con Alejandro y me escogió, pero no me escogió por mis talentos, sino por el momento de vida en el que estaba, que era similar al de él’, expresó en la conferencia Giménez Cacho, quien da vida a Silverio en la cinta.

El actor de la serie ‘Un extraño enemigo’ explicó que la experiencia ‘fantástica, pero de fantasía’ que vivió al hacer ‘Bardo’, fue una vivencia insólita que difícilmente volvería a experimentar en la vida, por la libertad y mimetización que sintió con su personaje, así como el total entendimiento del tema que quería expresar el director.

En la conferencia también asistieron el diseñador de producción Eugenio Caballero (‘Roma’, 2018), el coguionista Nicolás Giacobone, con quien había trabajado en ‘Biutiful’ (2010), la diseñadora de vestuario Anna Terrazas, el presidente del FICM, Alejandro Ramírez, y la directora del festival, Daniela Michel.

La película de González Iñárritu, y ‘Pinocchio’, de su compatriota Guillermo del Toro, son dos de los filmes más esperados del año y de la edición número 20 del FICM.

Este año la selección oficial del festival está conformada por 95 títulos que se dividen entre 59 cortometrajes, 15 largometrajes documentales, 11 obras del estado de Michoacán y 10 largometrajes.

Será una semana de intensa actividad cinematográfica en la que personalidades como Maribel Verdú, el director Barry Jenkins, Claire Denis, entre otros, desfilarán por Morelia, capital del estado de Michoacán para celebrar el regreso totalmente presencial del cine en Morelia tras dos años de celebración híbrida.

La vigésima edición del FICM se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre y desarrollará funciones presenciales en la ciudad de Morelia y virtuales a través de Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino.