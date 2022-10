Wim Mertens: "Cuando te dedicas a la música aprendes a vivir con lo inesperado"

Wim Mertens regresa a España con su ciclo 'Les Arts és Altres Músiques'. El músico belga, cuyas composiciones han llegado a sonar hasta en las discotecas de los 80 y 90, ofrecerá una selección de sus piezas más emblemáticas y también canciones más recientes, con la particularidad de que todos los temas cobrarán nueva vida a través de un ensemble de vientos, piano y voz.

Hacía 15 años que no actuaba acompañado de trompetas, saxofones, trombones y cornetas. ¿Por qué?

Porque yo nunca he querido que mis composiciones solo puedan ser tocadas por un único instrumento. De hecho, cuando empecé a venir a tocar a España allá por 1986 venía muy a menudo con instrumentos de viento. Me gustan este tipo de instrumentos porque están muy cerca del cuerpo del músico, no hay separación entre el músico y su instrumento.

En muchos lugares de España los de viento son instrumentos muy populares. Muchos músicos aprenden en las bandas locales a tocarlos desde bien pequeños.

Sí, lo sé, así que tengo muchas ganas de ver cómo el público reacciona a esta atmósfera tan especial que queremos crear. Para mí es muy importante que los músicos, además de músicos, sean intérpretes y que el público conecte con la música pero también con la interpretación.

Con más de 60 discos para diferentes instrumentos y formatos, ¿hasta que punto su carrera es una necesidad de no repetirse?

Es una cuestión interesante. No puedes hacer nuevas composiciones, nuevas canciones, si no mantienes la emoción de la espontaneidad, algo que no puedes programar ni tener a voluntad. Una vez encuentras este elemento espontáneo de las canciones es cuando tienes que trabajar, hacer la instrumentación, la orquestación, los arreglos... Pero lo primero es tocar, tocar mucho hasta encontrar algo que no preveías, algo que no esperabas.

¿La cuestión es no caer en el aburrimiento?

Especialmente hoy necesitamos ofrecer algo sorprendente, algo nuevo, ir más allá de las propuestas y las formas clásicas. Para mí es como una obligación evitar lo de siempre. Si te aburren las cosas nuevas que estás haciendo necesitas parar e intentar una nueva estrategia, introducirte en un nuevo camino para sorprenderte primera a ti mismo y a los músicos con los que trabajas, y después al público. Cuando te dedicas a hacer música tienes que aprender a vivir con lo inesperado.

Usted de joven estudió musicología. ¿Qué le ha aportado el musicólogo Mertens al músico Mertens?

Primero estudié Ciencias Políticas porque a los 18 sentí que debía tomar distancia respecto a la música que estaba aprendiendo desde los 10 o 12 años. Eso me permitió ampliar mi visión de la gente y de la vida, pero también de la música. Después de dos años sentí de nuevo la necesidad de continuar con mis estudios de música y entonces la musicología me hizo preguntarme qué relación hay entre los cambios en la música y los cambios en la sociedad, y eso lo he intentado aplicar a mi trabajo. Para mí, como músico, es muy importante estar en contacto con el lugar del que vienes y de donde eres.

¿La música ha de ser un reflejo de su tiempo?

Es mi ambición. No quiero desconectar mi producción de las cosas que ocurren a mi alrededor. Si tengo la oportunidad de trabajar 20 o 30 años más mi ambición es que mi música continúe reflejando la sociedad a la que pertenezco y, al mismo tiempo, crear con la música nuevos caminos que recorrer.

¿Y cuál es el papel que han de jugar las obras maestras de siempre en este proceso? ¿Son un lastre para que la música evolucione o una rampa de lanzamiento?

Es muy importante conservar estas obras maestras y que los músicos jóvenes contacten con ellas y las traduzcan a este tiempo. En Occidente tenemos tendencia de proteger el canon, es algo que tiene una parte positiva pero no puede entrar en competencia con la creación de nuevos caminos. Tienen que convivir las dos opciones. A veces la tradición ocupa demasiado espacio. No puede ser una pieza de museo pero tampoco puede competir con la nueva música.

¿Y la melodía? Su música tiene un carácter bastante melódico pero en muchas composiciones hoy parece primar el ritmo más que la melodía.

En general es cierto. La melodía está muy relacionada con los que yo llamo los «creyentes». Tienes que creer en algo, en algo musical, para poner el énfasis en la melodía o en la armonía. Yo intento volver un poco a estos elementos, pero ajustándolo a nuestro periodo. No podemos escribir melodías como lo hacía Mozart pero Mozart tampoco podría crear melodías como las de ahora.

Dos de sus canciones, 'Maximazing the audience' y 'Fight for pleausure', tuvieron un éxito inusual en las discotecas valencianas de los 80 y 90. ¿Tiene alguna explicación para eso?

Por aquel tiempo la música estaba liberada de los lugares tradicionales, como auditorios o salas de conciertos. Estas dos canciones eran piezas que empezaron a circular por lugares muy alternativos e inesperados para mí. Además, yo tenía la necesidad de crear nuevas audiencias, que fueran más allá de la tradicional. Y me hizo muy feliz que ya en 1984 o 85 en España esa música llegara antes que en Bélgica. Muchos ven como algo negativo añadir elementos de música de baile a este tipo de composiciones, pero para mí era importante que esto ayudara a meter mi música en sitios en los que la gente era feliz bailando.

¿Qué ha de tener una canción para llegar a un público tan amplio como el suyo?

A eso no puedo responderle. No hay una fórmula. Solo cuando pasa un tiempo puedes intuir qué es lo que ha hecho popular una canción. Diría que mi música en general, con todas sus facetas diferentes y en todos los discos que he grabado, funcionan en conjunto como algo representativo de su época.