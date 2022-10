"El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma", decía el dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Brecht, como muchos han hecho después, utilizaba el teatro para hacer reflexionar al espectador, para darle argumentos que pudieran provocar, de algún modo, un cambio social. Distanciarse de la mera emotividad para razonar sobre lo que se está viendo; romper la cuarta pared para apelar al público, para que sean personajes activos en la sala y también en la gran obra de teatro que es la vida.

Y para despertar conciencias y dar forma a la realidad a través del teatro, está Mario Vega, con títulos como Moria (Premio Max de Artes Escénicas) y su estreno más reciente, Patriotas (junto a Julio Salvatierra, Marta Viera y Saray Castro), una obra sobre los mecanismos sociales e individuales que llevan a líderes y votantes «a resucitar un discurso agresivo que pone en riesgo los principios democráticos y el pacto social».

Partiendo de esta obra como contexto de fondo, el periodista canario Nicolás Castellano, conocido por sus coberturas en África, Haití, Japón y Ucrania, ha estado esta tarde en el Teatro Pérez Galdós en el espacio Estado de la cuestión del Laboratorio Galdós Internacional, para debatir sobre la relación entre populismo y periodismo. "Mi relación con Unahoramenos, la productora en la que trabajan Mario Vega y Valentín Rodríguez, parte de la obra Me llamo Suleimán", cuenta Castellano que, desde el momento en el que vio esta adaptación teatral del libro de Antonio Lozano, empezó a "formar parte de esta familia" y a vincularse al mundo de la creación cultural y del teatro. El punto de inflexión definitivo fue Moria: "Moria es la mayor vergüenza que yo he visto en todos mis viajes por el mundo", ha declarado el periodista haciendo alusión al campo de refugiados en la isla griega de Lesbos al que Mario Vega también viajó para realizar el montaje de su obra.

Tras Moria, ahora ha llegado Patriotas, representación que cuenta la historia de una candidata de un partido ultra y populista que quiere llegar a la presidencia. "Es un texto que cuenta como los discursos populistas facilones, que han sido tradición histórica y están cada vez más de moda, se nutren de la desinformación y la manipulación de la verdad. Y en eso siempre ha habido un papel de los medios de comunicación", ha explicado Castellano. "En Patriotas se representa como se construye un discurso público en el que se utilizan las mentiras y las exageraciones para llegar al poder".

Mentiras y exageraciones que están a la orden del día, que persiguen al espectador o lector que consume información. Público que, cada vez más, cuestiona el relato de los medios de comunicación y se refugia en sus propias ideas. Aunque se ofrezcan datos contrastados o grandes testimonios, las creencias propias parecen ser una mochila segura que la gente no está dispuesta a soltar. "El refugio de la gente en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, siempre han sido sus propias ideas, que ellos creen que les van a sacar del atolladero", explica el periodista canario. "El problema que veo aquí es que la gente hoy escucha poco al otro, se suelen nutrir de un medio de comunicación o de dos, aquellos que leen, porque cada vez se lee menos, y entonces la gente se acantona más en sus ideas. Hemos vuelto un poco al feudalismo, a las murallas, tenemos muros mentales. Nos encerramos en nuestras ideas".

A este apego a las ideas y convicciones propias, se suma también la creciente desconfianza hacia los medios y los periodistas, desvirtuados en muchas ocasiones, no por sus propios errores —que los cometen, los cometemos—, sino por el populista de turno que quiere desacreditarlos. "Hay una parte de la sociedad que se cree el mantra de: esto no lo verás en la televisión, esto no lo verás en los grandes medios, esto es mentira... Esto es también populismo. Una parte del populismo para perturbar la convivencia democrática es desacreditar a los medios de comunicación". Medios cuestionados a pesar de que, tal y como ha destacado Castellano, "los profesionales de la comunicación están más preparados que nunca en la historia". Pero la capacidad de los medios se está desactivando: "Desgraciadamente hoy, el populismo de ultraderecha en Italia, Francia, España, Estados Unidos, está consiguiendo imponer su mensaje por encima del mensaje profesional del periodista".

Italia, Francia, España, Estados Unidos, todos países donde la influencia de la ultraderecha ha crecido de forma notable en los últimos años, con temas como la migración, el feminismo o el cambio climático como principal objetivo en su diana de dardos envenenados. Y ahora hay que sumar a Rusia: "Como todo régimen autoritario y personalista se nutre de crear una imagen populista de su líder. Ahora estamos poniendo el foco en Putin por lo que ha hecho en Ucrania, pero lo cierto es que hasta que Putin no invade Ucrania era un amigo de la UE, era el gran nutriente de gas y de combustible. No se puede etiquetar de populista peligroso cuando va en contra de nuestros intereses, pero cuando nos favorece comercialmente es nuestro amigo", ha declarado el periodista canario.

A partir de Patriotas, Castellano critica al poder pero también mira hacia dentro y hace autocrítica del papel de los medios de comunicación, de los periodistas que, de alguna manera, participan en el relato dominante y contribuyen a la narrativa populista que tanto daño hace a la democracia y a la convivencia ciudadana. "Vaciar de ideas, de contenido y de crítica a las sociedades, hacer una sociedad más dócil, es la fórmula perfecta del populismo: miedo, control, desinformación. Se impone la idea de 'yo soy el salvador, yo soy el patriota y esta patria única es la que nos va a envolver en la salvación económica, la que nos va a ayudar a a recuperar el imperio'. Es la vieja idea de la imposición del miedo pero adaptada a los nuevos tiempos".