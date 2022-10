Birgir Thorarinsson, 'Biggi', es músico y productor islandés, y miembro fundador de GusGus, la banda de Reikiavik, que este sábado 29 de octubre, despliega toda su artillería visual y sonora en Espacio Miller, en Las Palmas de Gran Canaria, en la sexta edición del ciclo de conciertos Eat to the Beat. Un concierto excepcional, a las 22.00 horas, que permite tomar el pulso a este proyecto que ha subvertido el formato tradicional de la música electrónica. En GusGus se encuentran la cultura de club más moderna y los ecos de un pasado electrónico no tan lejano en el que la banda ha tenido notabe protagonismo. Thorarinson, que estará acompañado en directo por Daníel Ágúst y Margrét Rán, avanza en esta entrevista cómo será su primer show en Canarias en medio de una gira de presentación de su último álbum de estudio Mobile Home (2021), y de celebración de sus más de 25 años de trayectoria profesional.

El próximo 29 de octubre, Gus Gus celebra su primer concierto en Gran Canaria. ¿Cómo será el directo del grupo y qué se va a encontrar el público de la isla?

La base del espectáculo es una ejecución de los estilos noventeros de una música electrónica en donde los temas son construidos desde cero en cada espectáculo, con arreglos abiertos y paisajes sonoros igual de abiertos. Esto crea versiones especiales de todos los temas para cada show, creando una atmósfera de fiesta interactiva, pero a la vez íntima con el público. Como este es un show de dos horas, presentaremos la mitad de los temas de nuestra más reciente producción Mobile Home, y temas reconocidos de nuestras producciones anteriores como Arabian Horse, Lies are more flexible, Attention, y muchos más.

Mobile Home, el último disco de estudio, estará presente en este concierto. ¿Es el trabajo más ambicioso de la banda hasta la fecha? ¿Por qué?

Mobile Home fue nuestro esfuerzo para darle un cierre a esos sonidos temáticos electrónicos influenciados por el new wave con el que venimos jugando desde nuestro álbum Mexico. Podríamos decir que el tema Sustain, de Mexico, fue el detonante para estos conceptos. Como el álbum Lies are more flexible fue editado antes de Mobile Home, fue un acercamiento hacia la meta de Mobile Home, tomando aquellos conceptos y creando un significado más profundo en las letras junto con el concepto general de la trama de fondo de estos poemas. Por igual, las estructuras están alargadas tanto en complejidad como en paisajes sonoros. En Mobile Home también hemos añadido un nuevo integrante a la agrupación. Esta es Margrét Rán, líder de la banda islandesa Vök. Con ella en temas como Higher, Simple Tuesday y Our World, comenzamos una nueva era con su íconica voz en nuestro viaje emocional por la música electrónica.

Han pasado 27 años desde que se formó el proyecto GusGus. En la distancia quedan discos como Polydistortion (1997) y This is Normal (1999), donde el pop y la electrónica eran una excelente combinación. ¿Cómo ha evolucionado GusGus en términos de estilo sin perder su pulso original y característico?

El concepto original es crear música pop electrónica con bases etéreas, experimentando al fusionar los himnos de la iglesia del tecno con influencias y conceptos del vasto catálogo de la música electrónica, que va desde el camino experimental desde su nacimiento en el pop un poco antes de los años ochenta hasta el sonido actual. Iniciando con breaks e infuencias del IDM [Intelligent Dance Music] de nuestro trabajo en la década de los noventa, nos mudamos a una pre-fiesta llena de soul en los 2000’s, que fue evolucionando más hacia el tecno y New Wave de los años posteriores.

Downtempo y otras fusiones, con guiños al italodisco y synthwave, house y tecno, han sido algunos de los caminos sonoros de la historia de GusGus. ¿Todo ello es fruto de la necesidad de evolucionar, cambiar de registro, y sin repetir la fórmula de trabajos anteriores?

Si. Yo personalmente inicie mi idilio con la música muy a comienzos de los ochenta. Mi primer amor fue la música club basada en cajas de ritmos como el Hi-NRG, y el Italo Disco, de ahí yendo a sonidos más oscuros como Depeche Mode, Soft Cell y demás música New Wave. Por un lado, también estaba el electro de Nueva York, con y sin las bases del rap, y también el pop con base en caja de ritmos de la comunidad afroamericana. Al final de los ochenta se sentía el nacimiento de una nueva era en la música club, y a principios de los noventa, tirándome de lleno en una vasta exploración de los estilos de la música club, fue mi mayor revelación a mi enajenación de esa droga llamada música. Simplemente he visto todo esto como una amplia posibilidad de elevar emociones a través de la creación de sonidos. El proyecto básicamente ha infusionado esta vibra con un tipo de piezas del eterno pop.

Margrét Rán es la última incorporación a la banda y con ella se abre un nuevo ciclo en lo musical. ¿Hacía dónde se dirige la música de GusGus a partir de ahora?

Hemos comenzado a trabajar en nuevos temas que se desprenden un poco de esos reinos oscuros de Mobile Home hacia una euforia de cuerdas brillantes optimistas. La voz de Margrét Rán tiene una fuerte identidad contagiosa que es perfecta para el entorno estructural de nuestros paisajes electrónicos.