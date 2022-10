Eurídice en el infierno virtual

Es una de las historia de amor más hermosas que se conocen. Proviene de la mitología griega, del siglo VI antes de Cristo, más concretamente, y cuenta la aventura de Orfeo, que baja al inframundo a buscar a su amada Eurídice después de que esta muriera tras la picadura de una serpiente.

Partiendo de dicho argumento, el compositor alemán Christoph Gluck creó una de las ópera más revolucionarias de la historia, Orfeo y Eurídice, adaptando el género lírico al público del siglo XVII, eliminando sus clichés más anticuados y renovando algunos elementos para hacerlo más moderno y asequible a la audiencia de su época. Ahora, en 2022, y dentro del Festival Antiqva, la dramaturga Sylvia Saavedra-Edelmann realiza otro paso adelante que gustaría al propio autor de hace cuatro siglos ya que su versión plantea cómo los verdaderos infiernos de la sociedad actual están en el mundo digital.

La obra, que se representa este viernes y sábado, a las 20.00 horas, en el teatro Pérez Galdós, es un estreno en Canarias. Por que sí, y aunque parezca increíble, uno de los títulos más importantes de la historia de la ópera, no se había representado hasta ahora en las Islas, por lo que adquiere un carácter mucho más trascendental.

«En el mundo actual vivimos una realidad paralela con los mismos demonios de siempre», aclara Silvia Saavedra

Una de sus características más importantes es que tiene un elenco eminentemente canario. Por un lado, Carmen Brito es la encargada de dirigir a una orquesta formada por 29 músicos de la Asociación de Taller Lírico de Canarias. A los que hay que sumar una treintena de voces por parte del sensacional coro Ainur, que interviene bajo la dirección de Mariola González. Por otro, los tres papeles protagonistas los interpretan los cantantes David Batista (Orfeo), Magdalena Padilla (Euridice) y Ana Márquez Guerra (Amore).

Y, finalmente, la dirección escénica corre a cargo de Leonard Prinsloo y la escenografía a Carlos Santos Cabrera. «La sociedad de consumo actual vive una realidad paralela a la vida real», señala Sylvia Saavedra. «Pero en nuestra realidad virtual tenemos los mismos demonios de siempre», añade. «Por eso, en vez de tras la muerte, el infierno puede venir a causa de la enajenación, de la huida de la vida real en otra más ficticia, que no es mejor ni peor que la anterior porque eso tendrá que decidirlo el público que venga a ver la obra, pero proponemos pensar y reflexionar acerca de esta actualidad». Un mundo que se avecina muy rápidamente «y nosotros proponemos advertir a la gente joven que existen ciertos peligros, uno de los cuales es perder el contacto con el mundo de las relaciones humanas tal y como las hemos concebido hasta ahora», añade la dramaturga. En este caso, Eurídice penetra en un infierno que se vería como ese mundo irreal de internet, de los digital, «en donde están los demonios, pero también el placer, el paraíso».

Para Saavedra es muy importante que se trate de una producción realizada por gente canaria. «Mi compañía de Viena, Plusopera, es de mínimos recursos, por lo que trabajamos en la fantasía para llevar al público algo con credibilidad en el argumento y hacer los espectáculos más comprensibles, más amenos, más actuales, más frescos. Lo hacemos pensando en llegar a los más jóvenes y a otros públicos no tan acostumbrado a la ópera», aclara. Así, Saavedra, que también ejerce como adjunta en dirección escénica, destaca la escenografía de Carlos Santos, que es «de tipo minimalista, muy enfocada a sugerir esos escenarios virtuales en los que podría estar atrapada Euridice», así como el trabajo de Ibán Negrón «con la magia de las luces». Y, en cuanto a la Orquesta Taller Lírico de Canarias, la dramaturga destaca los primeros atriles «que son músicos reconocidos internacionales de la música barroca y el resto canarios». Otro aspecto de Plusopera es que «nuestras producciones están dirigidas a que los cantantes jóvenes sean los protagonistas», y en ella introducen «muchos movimiento y expresividad».

Así, el personaje de Orfeo lo interpreta el contratenor David Batista «que ha sido drag-queen premiado en varias ocasiones y con una capacidad actoral impresionante». Euridice es Magdalena Padilla Olivares, «más conocida en la música antigua». Y Amore está interpretado por Ana Márquez Guerra. «Una chica muy joven», alumna de la Universidad de Viena. «Euridice ha sido mordida por una serpiente, cierto, pero realmente ha sido cautivada y sugestionada por ese mundo en el que está atrapada» porque Euridice somos todos. Orfeo, sin embargo, «es el ser más puro», que añora a la mujer real de la que se había enamorado y que ahora no la tiene. «Euridice no comprende por qué no la puede mirar Orfeo mientras salen del infierno, ‘entonces no me quiere, ya no soy guapa’ se pregunta ella», subraya Saavedra, cuando desconoce la advertencia que le habían hecho los dioses a Orfeo de no poder mirarla muestran huyen. «Y eso conecta con las chicas atrapadas por su físico en Instagram».

«Hacemos obras que están más dirigidas al público joven y a captar nuevos espectadores», asegura la dramaturga

Pero, además, la modernidad no solo se refleja en el Orfeo enamorado y la Euridice insegura de si misma, sino también en el personaje del Amore «que se divierte con una seducción en la que la atracción sexual muy presente y es menos platónico», añade. Gluck apunta a los sentimientos de la ópera romántica. Y el sacrificio por el amor de la obra lo volvería a repetir n su siguiente obra maestra Alceste. que también relata un viaje al Hades por amor en la Grecia antigua. «En la ópera en Canarias siempre ha habido una reticencia a la música barroca, incluso a Mozart. Pero a raíz de que la población crece, el festival de música Antiqva, como el Festival Bach está apostando por estas cosas no tan habituales».

Finalmente, la dramaturga destacar la labor del coro Ainur. «Es, un lujo», señala. «Vengo de Austria y puedo afirmar que no es fácil encontrarse con un coro tan empastado y unificado». Un coro que interpreta tanto a la furia, como a la población del infierno, del Elíseo, o a los amigos y el entorno de Orfeo y Eurídce en el mundo real.

Sea como fuera, Saavedra tiene calara su apuesta. «Hacemos algo como lo que hizo Gluck en su momento y a él le encantaría nuestra propuesta, porque musicalmente se respeta todo, simplemente le damos una visión escenográfica nueva y lo traemos al 2022».