Dios me libre de los bobos que de los listos me libro yo

«Las apariencias engañan». Esta puede ser la conclusión pedagógica de esta paremia que, en variadas formas, podemos escuchar en las islas. El refrán comienza apelando a la protección divina, pero restringiéndola de manera práctica a un aspecto escueto y parcial de su omnipotencia. Esto es, referido solo «a prevenir o advertir de los bobos» (o, para ser más exactos, «de los que lo parecen»). A esta invocación se recurre a través de una frase hecha que se expresa a menudo en plural y que por su carácter versátil se emplea en una generalidad de situaciones: «¡Dios nos libre!». Aquí hace referencia a una de las facetas de la «idea poliédrica» del Dios bíblico de la tradición. Al que se manifiesta en la versión de aquel «Dios está en el cielo y ve las trampas» o «Dios sabe la verdad de todo», como lo expresan ambos refranes castellanos antiguos. Pero el ruego que se eleva al Altísimo es decididamente comedido, ya que solo se le pide ser «salvado o liberado» de los bobos porque de los listos, «ya de esos me encargo yo». Como si se evitara ocupar al Divino en tareas irrisorias que pueden resolver fácilmente los humanos.

«Bobo», en el español de Canarias, es sinónimo de sanaca, tolete, bobilín, tontaina que es lo mismo que tonto o necio, pero aquí parece indicar solo la apariencia o simulación de quien «se hace el bobo». Idéntico presupuesto de aquel otro dicho que exclama sorpresa al descubrir lo que se solapaba bajo el velo de la apariencia: «¡Y parecía bobo cuando lo compramos!», empleado para referirse a una persona simuladora y taimada que aparenta una bondad y una sencillez de las que carece; o aquella otra expresión empleada, de sólito, para reprochar socarronería en el comportamiento: «hacerse el bobo». Esto es, «atorrarse viéndolas venir», pasar desapercibido, simular mansedumbre o aparentar que no sabe nada, que no entiende. Otra versión usual del refrán comentado se refiere a la «mansedumbre» (en lugar de a la «bobería»), en la que se sustituye el término «bobo» por el de «manso» que en un sentido tradicional viene identificando con la idea de pasividad y resignación. En ocasiones evoca, con resonancias en la tradición evangélica, al virtuoso, «manso y humilde de corazón». También se suele intercambiar el término «bobo» por el de «zorro» o «zorrito» que en el español de Canarias se suele emplear preponderantemente para referirse a la persona taimada, astuta o cuica.

La voz «listo» tiene el sentido, no tanto de ser inteligente como de espabilado, despierto o vivaracho. Así, se suele emplear la frase comparativa: «es más listo que el hambre» para referirse a una persona muy avisada y sagaz. Con todo, la expresión tiene una evidente connotación negativa. Cuando se dice que «de los listos me libro yo» es porque, acaso, se puede intuir su reacción, porque está dentro de lo esperable (o recurriendo a otro dicho isleño para expresar la misma idea: «ya se sabe de qué pata cojea»), frente «a los bobos» de los que no te esperas que te vayan a «hacer una jugada». Pues no resulta fácil conocer las verdaderas intenciones del individuo aparentemente ingenuo y, por tanto, es más probable caer en el engaño ya que te induce a creer que no es capaz de actuar con malicia. De modo que la máxima exhorta a no fiarse de las apariencias, pues nos podemos llevar sorpresas desagradables, a menudo, de quienes menos nos lo esperamos.

Otras versiones del mismo refrán que podemos escuchar en las islas son: «Dios me libre de los mansos que de los malos me libro yo» o «Dios me libre de los zorros/zorritos que de los listos me libro yo». Todas estas expresiones tienen un carácter admonitorio, pues nos ponen en guardia y nos previenen para que adoptemos una posición de cautela frente a los desconocidos que aparentan mansedumbre, aconsejándonos de no fiarnos demasiado del aspecto tranquilo, benigno y pacífico. Es decir, estar prevenidos frente al que parece «una mosquita muerta» o que «no rompe un plato», pues puede llegar a ser muy astuto y taimado, y ocultar un carácter irascible y farfullero; o como advierte una expresión afín: «Sí, tú fíate de eso y no comas».