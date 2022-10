La muerte: un «mal paso» en la Noche de Finaos

En la antigüedad clásica, Sócrates y Platón creían que el alma, sede del pensamiento y de los valores morales, sobrevivía a la muerte. Anteriormente, Pitágoras sostenía que el alma era inmortal al transformarse no solo en otras especies vivientes, sino repetirse en los hechos que por aquel entonces y de manera periódica sucedían. Tales de Mileto estudió el por qué de la physis. El más antiguo filósofo de la Magna Grecia marítima y comercial del siglo VI a. C., sería el primero en revelar a los griegos la lógica de la naturaleza al buscar en ella, o dentro de ella, la causa racional de ese orden ya racional y lógico en sí mismo.

El motivo de su interrogación era indagar en el movimiento o, mejor dicho, en aquello que permanecía en un estado de oscilación constante, se mantenía con vida o parecía inmortal como el agua, el cosmos y algunos objetos entre los que se encontraba el hierro que, al no poder abstraerse de la fuerza ferromagnética del imán, el rey de la sabiduría lo utilizaba para referirse a la vida y a la pluralidad del cuerpo que, según el pensamiento de la época, consistía en separar la carne de todo aquello que fuera propio del espíritu.

En la Grecia antigua, los pobladores de Atenas vivían convencidos de que las almas de los muertos cruzaban en barca el río Estigia para, guiados por Caronte, navegar más allá de los límites de la tierra y adentrarse en una inmensa región subterránea conocida como el reino de los muertos. Llegados al inframundo, ya fuera en los confines del Océano o en la periferia del mundo, las almas recibían un premio o un castigo en función de la vida que habían llevado cuando estaban vivas. En la mitología griega, el Estigia es una de las características del más allá que sobrevive en las tinieblas del Cristianismo y en La divina comedia donde la ciénaga en la que convergen los ríos del odio, el olvido y la aflicción simula el infierno creado por el escritor florentino, castiga la gravedad de los pecados cometidos y advierte de que quien caiga en sus fangosas aguas, habrá de abandonar toda esperanza de vida para siempre -lasciati ogni speranza, voi ch’entrate-.

En el arte griego triunfó la forma y el mito, el placer de vivir y la gracia corporal. No por ello se excluye su preocupación por la muerte al perpetuarla en mármoles, piedras, vasos áticos, arcos triunfales y cerámicas. Posteriormente, Roma glorificó en sus templos el estoicismo romano frente al óbito inevitable. El ave caesar, morituri te salutant que pronunciaban con firmeza los gladiadores frente a su emperador en la mitad del círculo romano representa en carne mortal esa gallarda actitud romano-escultórica que toda clase de púgiles, luchadores y atletas demostraron tener ante la idea del tránsito final.

En los poetas de cementerio de mediados del siglo XVIII en Inglaterra, la vida bajo tierra no esconde ningún reino en contraste directo con el mundo de los vivos. Algunas meditaciones sombrías sobre la defunción, el duelo, la tristeza, la religión y el tránsito hacia el más allá están centradas en personajes ordinarios, buenos y malos que, una vez fallecidos, no regresarán a la vida real para revelar los secretos de su nueva morada: un reino invisible como el de la antigua Roma, un lugar nunca visto aun descrito permanentemente en completa oscuridad. A las hipótesis sobre Dios y el alma, se sumarán ahora las miserias del mundo y de la carne. Para Thomas Parnell, Robert Blair, James Hervey y Thomas Gray, algunos de los poetas ingleses que, con cierto afán esotérico, trataron todo tipo de pensamientos nocturnos que fueron determinantes para la poesía prerromántica anglosajona, la muerte continuó siendo una curiosidad final: un deseo de saber, conocer o averiguar qué número desconocido de mecanismos del comportamiento psicológico tenían el efecto de impulsar a los individuos hacia una interacción con la muerte.

Ajena al paso de un individuo u otro sobre la tierra, la naturaleza prerromántica iguala en este asunto a todos los hombres al enaltecer los valores efímeros de la vida, hacer hincapié en su brevedad y construir versos sobre la desaparición del ser. «Las tumbas de mármol que se elevan en lo alto / cuyos muertos yacen en abovedados arcos», escribe Thomas Parnell en Pieza nocturna sobre la muerte, «adornan a los ricos, o alaban a los grandes». Escrito como respuesta a la muerte de su esposa, Anne, en 1711, el poema invita a sus lectores a tomar conciencia sobre lo que nos ocurrirá a todos. «Todos quietos y pálidos, envueltos en mortajas. Y todos con acento sobrio gritan: ¡Piensa mortal, lo que es morir! / ¡Tontos! La muerte es un camino que debe ser recorrido».

Entre prados de un verdor inconmensurable y animales amigables que saludan a los viandantes que alcanzan esos caminos, se encuentran los cementerios que sorprenden a nuestros poetas. «Los hombres tiemblan cuando tú los convocas», afirma con conocimiento de causa Robert Blair en La tumba. «¡Ah, cuán oscuros son tus extensos reinos, / creciendo largo tiempo en deshechos pesarosos!», concluye al señalar las paredes que ocultan los cadáveres, las decoraciones esculpidas y el castigo que aguarda a los que no cumplan los preceptos cristianos. De poco sirven las grandezas de la vida; tampoco las miserias humanas. No importa cuán encumbrado pueda sentirse un noble, un impresor o un escudero, o cuánto empeño ponga un aristócrata en construir palacios o amasar su fortuna. Es inútil elegir constantemente el sendero por el que uno transita; omni mors aequat: todos acabaremos en el mismo sitio.

«El toque de campana dobla al caer la tarde…», advierte Thomas Gray en Elegía sobre un cementerio de aldea. El poema es toda una declaración de principios. El ilustrado poeta no pretende informar sobre el otro mundo, sino recordar que la muerte, por muy poderosos, indestructibles e inmortales que nos pudiéramos sentir, es un hecho cierto que no solo ocurre a los demás. «La gloria de la heráldica, la pompa del poder, / y todo lo que aportan la riqueza y la belleza», continúa, «aguardan por igual la inevitable hora: / los senderos de gloria conducen a la tumba». Si no se hiciera caso de la Palabra de Dios leída, predicada y escuchada, advierte el narrador de dicha composición, jamás podría un hombre convencerse sobre la muerte inevitable: «Sus nombres y sus años la inculta musa enuncia, / y siembra junto a ellos muchos textos sagrados / que enseñan a morir al moralista aldeano».

En Meditaciones entre los sepulcros la muerte no es el final. A James Hervey, el bardo de Hardingston en la Inglaterra de Jorge III, le interesa más bien conectar las cosas de la tierra con las fuerzas del cielo. Música y muerte socializan con el narrador de dicho texto del tal manera que la expresión rítmica y armónica de sonidos y silencios subraye el protagonismo del oyente e invite, con paradas, interrupciones y cesuras, a reflexionar en ella como una dimensión de la vida. «Antaño fuiste muerte, / grotesca y repulsiva, toda huesos, / triste efecto de más tristes gemidos: / la boca estaba abierta, pero tú no cantabas».

En línea con los poetas ingleses de cementerio, encontramos a Lorenzo, el sepulturero de José Cadalso que, en diálogo con Tediato y siempre durante la noche, habla de su soledad, de su humanidad cobarde, de sus experiencias macabras y de la muerte como solución. «He enterrado por mis manos tiernos niños, mozos robustos, doncellas hermosas y viejos vulnerables...», confiesa en Noches lúgubres. «Nunca temblé. Puse sus cadáveres entre otros muchos ya corruptos, apisoné con fuerza y sin asco sus fríos miembros, rompiles las cabezas y huesos, cubrilos de polvo, cenizas, gusanos y podre sin que mi corazón palpitase…, y ahora, al pisar estos umbrales, me caigo…, al ver el reflejo de esa lámpara me deslumbro…, al tocar esos mármoles me hielo…, me avergüenzo de mi flaqueza».

Posteriormente, Espronceda insiste en personificar la muerte a través de la imagen del sepulturero al crear, sobre todo en la segunda estrofa del poema titulado La desesperación, una imagen críptica del fin de la existencia, abundando en lo cruento, o en lo terrorífico, de su quehacer cotidiano. «Me agrada un cementerio / de muertos bien relleno, / manando sangre y cieno / que impida respirar», declara negativamente el relator de esta pieza concebida en la actualidad como una oda a lo macabro, a lo grotesco y a lo moralmente cuestionable. «Y allí un sepulturero», continúa complacido, «de tétrica mirada / con mano despiadada / los cráneos machacar».

En la Noche de Brujas o Noche de los Muertos, víspera de la fiesta cristiana occidental del Día de Todos los Santos, la conmemoración de los fieles difuntos conocida popularmente como Halloween -All Hallows’ evening- se celebra encendiendo velas e incienso ante algunas imágenes y figuras de santos con el fin de rendir honor a los que sufrieron persecución y muerte por defender una causa religiosa y yacen, hoy en día, en las catacumbas de las iglesias. En la Noche de Difuntos, o Noche de Finaos en el archipiélago canario, la tradición invita igualmente a recordar a los familiares que llegaron a su fin recurriendo a anécdotas que, con amigos, vecinos y familiares, se cantan o se cuentan al tiempo que se elaboran platos con queso de almendras, higos, piñones y castañas.

En una de las primeras manifestaciones literarias de las Islas Canarias, en las “Endechas a la muerte de Guillén Peraza”, los versos dedicados al fallecimiento, en 1448, del nombrado caballero en la conquista de La Palma, se difundieron oralmente, y con toda probabilidad, de forma cantada, con sus pausas y sus interrupciones. Escrito, según leemos hoy en día, con versos que riman todos entre sí, la muerte del conquistador andaluz invita, primero, al llanto e, inmediatamente después, a su alabanza: «Llorad, las damas, sí Dios os vala. / Guillén Peraza quedó en La Palma / la flor marchita de la su cara».

No obstante, la reflexión final avisa de que, para el hombre, para todos los hombres, todo lo acaba «la malandanza» que, desde el punto de vista de la antropología cultural, las normas y los valores de los canarios de la primera mitad del siglo XV, la muerte se explica en términos de metáfora ontológica al ser, simple y llanamente, un mal paso, o una «malandanza»: una cuestión de mala suerte o de fortuna adversa ya que, al no admitirse aquí defectos de la obra de Dios en la tierra, definimos la muerte como un mal que, en todo camino, acompaña al bien y que, cuando ocurre, según Orígenes y Boecio en sus innumerables manuscritos, lo hace para referenciar la suprema bondad del ser: «Guillén Peraza Guillén Peraza / ¿dó está tu escudo?, do está tu lanza? / Todo lo acaba la malandanza».