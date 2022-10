El Festival Mar Abierto tiene el honor de incluir la gira del 75º Aniversario de Víctor Manuel en los escenarios en la programación de 2022. El cantante y compositor asturiano quiere celebrar con su público una fecha muy especial con una gira por toda España y Latinoamérica, y que incluirá una doble cita en Canarias: ofrecerá un concierto mañana en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria y el lunes, día 31 de octubre, en el Teatro Leal de La Laguna.

La gira aniversario llega tras varios años sin poder salir de gira y tras haber tenido que cancelar muchos conciertos de la última gira El gusto es mío, que surgió a raíz de otra de sus grandes pasiones como es la gastronomía. Las entradas para este fecha tan especial en la capital grancanaria se encuentran a la venta en la web del propio auditorio, www.auditorioalfradokraus.es , y en la del festival: www.festivalmarabierto.com

Víctor Manuel celebra su 75 cumpleaños y lo hará como mejor sabe, encima del escenario «que lo cura todo», y reviviendo en cada ciudad que visite una Vida entre canciones, como él mismo dijo: «No hay nada mejor que escribir una canción y que alguien quiera escucharla… Así que ahí nos vamos a encontrar, en la carretera». Pues eso, como adelanta uno de los cantantes españoles más reconocidos en el mundo, sonarán sus grandes canciones: El Abuelo Víctor, Quiero abrazarte tanto, Soy un corazón tendido al sol, Asturias etc..

En palabras del propio artista, asegura que hace «un alto en el camino pero sigo... Me han recordado que cumplo 75, no crean que no me había dado cuenta, pero, gracias por recordármelo y traer a mi memoria aquel adolescente que escuchaba Discomanía en la radio y perseguía los primeros programas musicales en la primera televisión española, para ponerle cara y ojos a lo que había escuchado y ya me gustaban».

En este sentido, destaca a su tío Quico que «me regaló unas navidades mi primera guitarra y sus primeras notas me sugerían melodías que no estaban escritas en ningún lugar, en cualquier caso, torpes melodías, que trataban de imitar algo que había escuchado previamente. Y seguí escribiendo porque al tiempo que aprendía, sentía que cada canción era un paso adelante con respecto a la anterior hasta encontrarme un día con la primera canción escrita por mi, que me gustaba: El cobarde. Estoy asomándome a 1967. Aquella canción desatascó todo y me enseñó un camino» señala Víctor Manuel.