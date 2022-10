Nacho Vegas: "Lo peor que puedes hacer es regocijarte en el dolor o la tristeza"

Nacho Vegas (Gijón, 1974), el poeta de la fragilidad y la crudeza que afina en un mismo acorde el manifiesto desastre y el tiempo de las cerezas, regresa a la capital grancanaria para presentar su nuevo disco, ‘Mundos inmóviles derrumbándose’ (Oso Polita Records, 2022), en el marco del ciclo ‘Eat to the beat’, arropado por su nueva banda y luz de esperanza en las grietas de la pospandemia.

Su último álbum, Mundo sin móviles derrumbándose, se gesta en el vacío de todas las certezas y pilares que tumbó la pandemia. ¿Qué rincones de su mundo propio derribó?

Ahora nacen muchos discos que se gestaron en ese momento, pero yo tuve la suerte de que, encima, acababa de terminar la gira de Violética, mi disco anterior, así que me tocaba estar en casa y sentarme a componer canciones que ya tenía esbozadas para el nuevo disco. Sin embargo, cuando quise aprovechar esa soledad impuesta para componer, me encontré con un bloqueo muy profundo, que se alargó demasiado largo en el tiempo. Al año siguiente, en 2021, cuando empecé a ser más consciente de las consecuencias que había tenido todo esto para nuestras vidas emocionales, por fin empecé a encontrar estímulos para hacer un disco que mirara hacia el futuro. Entonces fui consciente de las sensaciones que me había encontrado hasta ese momento: fue, sobre todo, una dimensión desconocida de la soledad.

Sin embargo, siempre ha cantado al acto de perderse y encontrarse, a elegir entre el dolor y la nada, a detener el tiempo. ¿Cómo confrontó en esta ocasión esta nueva dimensión emocional?

En el disco se plasma, al final, en una doble dimensión: por un lado, habla de esos mundos inmóviles, tanto los que nos habitan como el mundo que habitamos, que necesitamos derrumbar para construir otros nuevos más hermosos. Después de estos años de pandemia, me di cuenta de que habían quedado dañados muchos imaginarios colectivos, muchos espacios en los que el cuidado, la ternura, el contacto entre nosotros o retomar las calles, era urgente. Creo que estamos en una época en la que necesitamos reconstruir todos esos espacios, y que la cultura y la música son una buena manera de hacerlo y de poner todo esto en común. Siento que he hecho un disco un poco duro, con canciones que nacieron de momentos tristes y dolorosos que viví a mi alrededor, pero lo que se propone también es una mirada que arroje algo de luz. Lo peor que puedes hacer es regocijarte en el dolor o la tristeza.

Precisamente, la canción El don de la ternura, donde canta que «no hay victoria que sea final / ni derrota total», reivindica la ternura para combatir esa soledad.

La ternura es un concepto que me parece muy bonito y el título se inspira en un poema homónimo de Raymond Carver en el que dice que la ternura es el don que le mueve cada mañana. Me parece que la ternura es un arma fundamental en estos días y que es la respuesta necesaria en un momento de mucho ruido, en el que se han envalentonado la ultraderecha y todos estos movimientos fascistoides que cuelan mensajes de odio, pero escondidos detrás de un cierto sarcasmo y cinismo que me parece muy pernicioso. Y creo que lo contrario del cinismo es la ternura, porque supone reconocer a la otra persona e implica no solo cuidados mutuos, sino también el reconocernos y empoderarnos todos juntos. La ternura es un arma muy poderosa para luchar contra ese cinismo que parece imperante y que tenemos que intentar derribar juntos.

Esa mirada se sitúa en las antípodas de El mundo en torno a ti, otro tema del disco. ¿Le inquieta que el aislamiento de la pandemia, la hiperconectividad de las redes sociales y todas esas redes rotas hayan acentuado nuestro individualismo?

Puede que esa canción sea la cara B o el polo opuesto de El don de la ternura, porque El mundo en torno a ti es una canción escrita en segunda persona que entraña una mirada al espejo, porque tenemos que empezar por reconocer también a ese ser reaccionario que todos llevamos dentro. Reconozcamos que, muchas veces, nos dan miedo los cambios. Mucha gente habla de volver a a estar como estábamos antes, pero es que antes no estábamos bien: yo creo que debemos aspirar a estar mejor y no resignarnos nunca. Todos tenemos ese pequeño dictador reaccionario dentro y esta canción habla de que hay que empezar a reconocer nuestras propias miserias y contradicciones para intentar corregirlas en lugar de reprochárselas a los demás. También se me antoja una canción bastante dura, pero creo que las canciones también tienen la virtud de verbalizar lo que no sabemos nombrar si no es cantándolo.

En un primer momento, parece que Mundos inmóviles derrumbándose vuelve a esa mirada introspectiva o hacia dentro que cose sus primeros discos, como Desaparezca aquí (2005) o El manifiesto desastre (2008) frente a otros más recientes, como Resituación (2014) o Violética (2018), alrededor de la crítica social y política. Sin embargo, lo cierto es que su música siempre se posiciona.

Sí, siempre está esa doble mirada. Por eso decía antes que los mundos inmóviles son tanto los que nos habitan como los que habitamos. En ese sentido, la materia prima de mis canciones es mi propia vida, porque es lo que conozco de primera mano, pero me refiero a mi propia vida entendida como mis obsesiones y mis cosas que tienen que ver con una intimidad compartida. Luego, todo eso se transforma en las canciones porque, en el fondo, no se trata de contar tus problemas a la gente, sino de intentar expresar una verdad emocional. Las canciones siempre son miradas que cuestionan, desde tu propia realidad, el mundo en el que vives. Al menos, a mí lo que me provoca la urgencia de escribir una canción es percibir cierta falta de armonía en el mundo y querer cantar desde ese cuestionamiento al statu quo. Por eso, muchas canciones sirven para remover un poco las entrañas y el corazón, pero también para encender las conciencias. Ese es el poder de la música. Hay artistas como Violeta Parra, a quien hice un guiño en Violética porque es una de mis autoras favoritas, que supo crear como nadie canciones absolutamente viscerales, que le salían de las entrañas, con una dimensión social y políticas muy fuertes, pero que siempre son canciones emocionales. Esa es la doble visión que a mí me interesa.

¿Echa en falta esa doble mirada, sobre todo, en lo que respecta a posicionarse en determinados temas sociales o políticos, por parte del sector de la música en España?

Una canción siempre es, fundamentalmente, un acto emocional. Pero cuando hablamos de canciones que expresen una conciencia crítica tendemos a quedarnos con las letras o con eso que solemos llamar el «mensaje». Y en realidad es más importante lo que la música hace que lo que la música dice. A veces, simplemente una forma de vehicular tus canciones o una ética en el trabajo es ya un posicionamiento. Te pongo como ejemplo a la banda Vetusta Morla, que es quizás el grupo más exitoso de toda la última generación del indie, y que, bajo mi punto de vista, tiene una ética del trabajo admirable. Para mí, eso es algo que tiene más valor que hacer una canción con un mensaje anticapitalista, por ejemplo. Hay grupos que me interesan no solo por la música que hacen, sino por cómo trabajan. Pero sí echo en falta tal vez algo más de implicación, porque percibo un miedo entre los músicos a posicionarse en temas que puedan ser especialmente espinosos y así afianzan ese discurso de que la música es algo que tiene que estar alejado de la política. Para mí, lo político es algo que remite a lo humano y todo eso también forma parte de las canciones, así que yo no sé distinguir una cosa de la otra.

Luego, desde otros géneros que han ganado peso en la industria, como la música urbana, se rompen otros tabúes y se transgrede en otras cuestiones. ¿Cómo lo ve?

Pues estoy de acuerdo, sí, en que ahora mucha gente joven que está haciendo música urbana o un nuevo indie tiene una forma de hablar muy diferente a la que tenía mi generación. No entro en la cuestión musical sino en que, por ejemplo, mucha gente joven tiene una forma de hablar de las relaciones personales, afectivas o sexuales muy diferente, mucho más real, más directa y más buena que la que hemos tenido nosotros. Creo que la generación de la que vengo yo era un poco más reaccionaria que la que está surgiendo ahora y me parece que eso es algo positivo o que va en una buena dirección. Al menos, de momento.

En esta reconstrucción de sus mundos inmóviles, ¿en qué momento vital se encuentra Nacho Vegas? ¿Por fin se cuela la luz entre las grietas, como cantaba Leonard Cohen?

Siempre llevo dentro ese verso de Leonard Cohen y, además, es de esos versos que a uno le hubiera gustado escribir. Siempre lo tengo presente porque, como te decía, siento que los que hacemos canciones que parten de sentimientos dolorosos o confusos tendemos a caer en la tentación de recrearnos en ellos en lugar de confrontarlos. Hablar de cosas jodidas tiene que servir para encararlas y para demostrar que siempre hay una grieta por donde entra la luz. Por supuesto, ese proceso de componer me trajo esa luz y esa esperanza. No podemos anclarnos en que todo sea una mierda o que no va a haber futuro. Incluso, en las escenas musicales más nihilistas, como lo que fueron el punk o el grunge, expresaban todo esto con muchísima rabia, pero siempre daban a entender que tenía que haber, por lo menos, una manera de escapar de ello.

Ya lo anticipaba El hombre que casi conoció a Michi Panero, una de sus grandes canciones: «Fracasé una vez, fracasé diez mil / y aun así alzo mi copa hacia el cielo...».

«En un brindis por el hombre de hoy / y por lo bien que habita el mundo»...

Es verdad, los mundos que nos habitan y el mundo que habitamos.

Sí, pero aunque esa canción esté en primera persona, en realidad es un personaje el que habla. Lo aclaro porque me preguntan a menudo si pienso que procrear no tiene sentido o que soy mal amante, como dice la canción [risas]. Al final, el yo confesional que utilizamos los cantautores se vehicula a través de diversos personajes que creamos. Los discos para mí son como obras corales donde en cada canción hablan todos los personajes que somos. Pero es cierto que, si algo subyace a todos ellos, es hablar de que la luz se acaba colando entre las grietas.