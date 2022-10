Cuando Magallanes llegó a América, allá por el año 1520, se encontró con una posible respuesta al misterio de la Isla de San Borondón. La costa de lo que hoy es Argentina, mordida por el paso del tiempo, tenía —y tiene— un huequito, un trozo de agua que entra en la tierra, que se conoce como la Bahía de Samborombón. Ante la coincidencia de nombres, apareció la teoría: puede ser que la itinerante isla canaria que nunca nadie ha pisado, que aparece y desaparece entre la bruma, se desprendiera del continente americano y fuera a parar al Archipiélago. Un mito poco conocido por la sociedad canaria que la artista Lía Ateca (La Laguna, 1991) ha querido rescatar en su nueva exposición, La Fugaz, que se inaugura este sábado 5 de noviembre a las 19.30 horas en la galería Manuel Ojeda.

Hace un año, la artista tinerfeña se encontraba en Argentina, en una residencia artística. Aquí fue donde descubrió la historia de la Bahía de Samborombón y donde la curiosidad hizo rápidamente acto de presencia: "quería saber como sería si en realidad existiese", relata Ateca haciendo referencia a la isla canaria fantasma. Y en busca de respuestas, partió hacia la legendaria bahía, que a día de hoy es un "espacio natural protegido, hay un río, humedales, la gente va a pescar, hay juncos, mucho barro...", explica, describiendo a su vez la que también podría ser la estampa de San Borondón.

Descubrir este lugar fue para ella una manera de "descolonizar la fantasía", de darse cuenta de que hasta aquel posible terreno imaginario —o no—, ya tenía dueño —España— en caso de que existiera; la única isla "aún por ganar", según el Tratado de Alcazobas. Y a partir de aquí, comenzó su proceso creativo: "En vez de dibujar con siluetas, pinto con el negativo", explica la artista, que se ha querido centrar en el "espacio que queda cuando algo se arranca". Un pedazo arrancado, una isla que aparece y desaparece reflejando la propia esencia de la vida y de La Fugaz: lo etéreo, la dicotomía de lo que puede suceder y lo que no.

Novedades en madera

Este proyecto, que se articula con el habitual lenguaje plástico de Ateca, el expresionismo abstracto, refleja la habitual idiosincrasia de la artista —intensa, enérgica, cargada de color— pero también ofrece novedades. "Son piezas en madera, un material que yo no solía trabajar, y la madera está recortada", cuenta la artista tinerfeña. Así, consigue hablar explícitamente "de lo que no está, de lo que se ha arrancado", con un formato que le ofrece la rigidez que no le da el lienzo, haciendo que "la pintura adquiera un tono más escultórico".

Ateca está nerviosa por las reacciones ante esta nueva etapa plástica: todavía no ha mostrado ninguna pieza y vuelve a exponer en su tierra después de casi cuatro años. "Parece que cuando te vas de las Islas, necesitas mantener el recuerdo de una manera, mantenerte enlazada a tu tierra". Una tierra que siente que le dio el sustento necesario para crecer y a la que ahora quiere ofrecer los frutos de su cosecha: "Me pude ir a Argentina gracias a una ayuda del Gobierno de Canarias. Me gusta poder devolverle a la tierra lo que me ha dado".

Además de las piezas en madera, La Fugaz contará también con "un cuartito de telas colgadas, una pieza más instalativa", en palabras de su autora, "con figuras geométricas que aluden a la idea de la Isla [de San Borondón]". Entre leyendas y siluetas, Lía Ateca vuelve con fuerza a su tierra, itinerante como la Isla y llena de su habitual fuerza y color.