La coherencia de una precursora

El mundo del arte lamenta la pérdida de una artista del prestigio y la dimensión de Jane Millares. Pintores, conservadores, historiadores o críticos de la isla destacan su capacidad para crear obras que reflejaran con una especial agudeza tanto sus propias vivencias personales como la situación social y global de diferentes momentos de la historia de Canarias durante del siglo XX.

La artista grancanaria lo lograba, además, haciendo gala de una personalidad propia y originalidad que hacía que sus obras fueran inmediatamente identificables por los aficionados. Los expertos son unánimes al situarla además como una de las figuras más importantes de todo el arte del siglo XX en Canarias, pionera en la visualización de la mujer mucho antes de que se produjera la revolución de los movimientos feministas.

Laura García Morales

Historiadora del arte, comisaria independiente y gestora cultural

«Defendió múltiples valores que tenían que ver con la libertad de expresión»

«Jane Millares fue una portadora de valores que se dedicó al arte porque era la herramienta que mejor sabía utilizar para expresar y comunicar, pero también para defender con un montón de cuestiones que tienen que ver con valores de fondo como la libertad de expresión, o la defensa de lo nuestro», señala la historiadora del arte Laura García Morales, que es la autora de algunos de los mejores estudios que se han hecho sobre la artista grancanaria. «Ella se queda aquí, no sale a la península, pero si no se hubiera quedado no se hubiera dedicado a proteger y cultivar ese amor por su entorno, por su gente y por la dificultad, porque una de sus características es la dignificación del mundo del trabajo, de poner en valor al campesinado, a la gente que sufre y está oprimida». Para la experta todas esas cuestiones convierten a Jane una artista única que ha desarrollado una carrera en la abstracción como esa máscara de ambigüedades que se abren a múltiples lecturas. Pero «aunque la obra de Jane tiene lecturas directas, hay momentos en que es muy arriesgada. Y cada asunto que quiso tratar, defender o abordar lo hizo de una manera bastante directa». García Morales destaca, en cuanto a su obra de carácter indigenista, Los faroles, de 1960, «una obra que se abre a unas connotaciones sobre esas mujeres reunidas, que ofrece otras lecturas interesantes». Y de resistencia política El garrote vil que hace un homenaje al corredera, o La cara del fascismo, que es un rostro descoyuntado y tremendo.

Pepe Dámaso

Artista

«Investigó caminos amplios, pero fue fiel al contexto cultural que tenía a su alrededor»

«Yo la recuerdo como una mujer muy sincera, creadora y auténtica en unos momentos difíciles para una artista aunque ella estuviera apoyada por el prestigio de su familia y de su apellido», señala Pepe Dámaso. «Me parecía una mujer bondadosa, llena de una conciencia creativa que lo que hacía lo sentía y creo que está en una altura que se puede valorar como imprescindible en el arte en general, pero sobre todo, en el arte de las mujeres», añade. El artista reconoce que «me gusta mucho su parte indigenista aunque ella investigó en caminos muy amplios del estilo con ciertas influencias de todo lo que tenía, aunque siendo muy auténtica en su expresión». Dámaso recuerda que «su obra era muy variada, pero coherente porque fue fiel a un contexto, no como yo que mi temática han sido las Islas Canarias, la tropicalidad, etc., sino que ella fue fiel a un contexto cultural que tenía alrededor que no es fácil». El artista quiso mostrar su admiración y el respeto a su trabajo.

Javier Pueyo

Conservador de la Casa de Colón

«Tenía una identidad artística clarísima, muy reconocible y con una potencia extraordinaria»

El conservador Javier Pueyo subraya que «es una figura muy interesante porque con el transcurrir de sus exposiciones iba destacando con una trayectoria muy consolidada por la fuerza de sus piezas». Pueyo recuerda que Jane «tocó la figuración y la abstracción y muchas de sus piezas tienen ese aire indigenista, pero lo importante es que una artista tenga una identidad clara y reconocible y Jane Millares tenía una identidad clarísima, muy reconocible y con una potencia extraordinaria». Desde su punto de vista, es complicado «que los artistas puedan conseguirlo, que alguien vea una pieza y pueda decir: ‘es de Jane’. Son 94 años y toda la historia del arte de Canarias del siglo XX ha vivido con ella». Pueyo recuerda que, entre los numerosos premios que logró, a ella siempre le hizo especial ilusión el Premio Regional de Bellas Artes del Gabinete Literario en el año 1974. El conservador rememora cómo en los 50 y 60 Jane va tocando la figuración de forma importante, «pero cuando se hace abstracta esa abstracción es particular, no está mediatizada, no va a clases, lo que va viendo lo va asimilando y haciendo suyo, y por eso tiene un lenguaje propio. Aunque se sume a diferentes corrientes como el expresionismo abstracto se nota que es ella, y hace incluso figuras adelantadas a su tiempo con aerógrafos, relacionadas con la arqueología canaria». Fue, en definitiva, «una adelantada que tuvo una vida bastante complicada que le influyó como artista, que crea un universo propio apropiándose de diferentes ideas y tendencias, e incluyendo parte de su vida en sus obras, de sus sufrimientos y alegrías».

Manolo Ojeda

Galerista

«Su obra se debería de estudiar más profundamente porque aún está por valorar»

Para el galerista Manuel Ojeda Jane formaba parte de una familia de artista en la que ella es una parte de ese mundo «porque los Millares son como un todo en poesía, música o arte». Ojeda recuerda cómo hasta hace muy poco era la más desconocida y que «empezó un poco con la abstracción, pero luego desarrolló una parte indigenista que es su obra más conocida, y que tiene un arraigo importante en las Islas, aunque «aún está por valorar del todo correctamente porque se debería estudiar más profundamente su obra».

Orlando Hernández

Director Escuela Luján Pérez

«Realizó una obra muy arraigada a su entorno y al mundo canario que la rodeaba»

El director de la Escuela Luján Pérez, Orlando Hernández recuerda que «la influencia de la Escuela Luján Pérez es imprescindible en ella. Tanto en la escuela indigenista como en ese mundo de la abstracción». Aparte de que «fue sobrina nieta del fundador de la escuela, Juan Carló, y la escuela irradió una influencia fundamental en muchos artistas como ella con corrientes como fueron el indigenismo y las vanguardias que venían de toda Europa». Hernández recuerda cómo Manolo Millares fue un hombre que también influyó bastante por la amistad que tuvo con Felo Monzón. Desde su punto de vista, Jane tiene varias etapas, «coge ese inicio de la figuración con una mirada a la mujer canaria y a la naturaleza de las Islas y su pintura se va sintetizando mucho y llega a un punto de abstracción que es la obra que tenemos en la escuela, pero muy arraigada a su entorno ay al mundo canario que le rodea». El director subraya que «tenemos una foto histórica» cuando vino Nina Kandisky a Las Palmas y se hace una foto en la Escuela con Jane Millares, Lola Massieu, Pino Ojeda y todas esas mujeres que en el año 58 estaban vinculadas con la escuela. Para Hernández se trata de «una pérdida importante para el arte canario y desde la escuela nos sentimos bastante cercanos a sus familiares, a sus hijos».

Alejandro Vitaubet

Director de La Regenta

«Fue pionera en un contexto social en el que las mujeres tenían muy pocas oportunidades»

Para Alejandro Vitaubet la figura de Jane Millares fue una de las más destacadas del arte en Canarias desde los años 50 del siglo XX. «Fue una de las artistas pioneras en un contexto social donde la mujer tenía pocas oportunidades». En su opinión, sus etapas indigenistas y formalistas «resultan claves para entender el arte en Canarias y su obra siempre estará presente como ejemplo de compromiso social y estético».

Orlando Britto

Director del CAAM

«Generó un lenguaje propio con una interpretación particular del indigenismo

El director del CAAM, Orlando Britto, señala que «estamos hablando de una artista muy destacada en cuanto a que generó la construcción de un lenguaje muy singular y propio» con una interpretación «muy personal de lo que podríamos denominar como indigenismo donde yo destacaría el papel que juega la representación de la mujer en el conjunto de su obra». Britto subraya que Jane Millares «forma parte de un grupo importante de mujeres que colaboraron de forma muy relevante en la construcción de la cultura contemporánea de los años 50 y 60», y recuerda que «se nos fue Lola Massie, Pino Ojeda, y ahora Jane Millares, pero afortunadamente nos queda todavía Elvireta Escobio. Y añade que es «una gran pérdida para el arte y la cultura contemporánea de Canarias».

Ángeles Alemán

Profesora de Historia del Arte

«Era una artista que poseía una capacidad extraordinaria para resumir el mundo que tenía su alrededor»

Ángeles Alemán recuerda que acaba de terminar un documental junto a Laura García Morales en el que recupera la figura de Jana junto a Pino Ojeda y Lola Massieu, las tres grandes pioneras del arte en la isla. «Fue una mujer con una capacidad extraordinaria para resumir el mundo que tenía alrededor con una sensibilidad social enorme y supo plasmarlo con una pintura de tal belleza y poética que es inigualable». Y destaca de su trayectoria «una primera etapa con una figuración geométrica, muy influida con la escuela Luján Pérez». Y otra segunda, tras la muerte de su padre, «en la que hace un vuelco a la abstracción».