Los 40 Music Awards presumen de ser unos premios populares, que no cuentan con las valoraciones de los críticos y los especialistas, ni el renombre internacional, ni la calidad o el prestigio. Aseguran que lo que prima es el fan base, el consumo de las nuevas audiencias y el machaque de radiofórmula. Sin embargo, estos principios han caído este año en una contradicción al dejar fuera de los premios al músico grancanario Quevedo. El canario es el autor de la canción española más escuchada en todo el mundo durante este siglo. Ahí está Spotify para acreditarlo. Sin embargo, para los 40 Music Awards Quevedo no merece el honor de estar entre sus premiados. Por eso, no es de extrañar que las redes hayan echado humo con la decisión de la cadena musical.