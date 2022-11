Máximo exponente de la novela romántica, la autora valenciana Elísabet Benavent recopila reflexiones, prosa poética y pequeñas historias en su nuevo libro, 'Los abrazos lentos', que sale a la venta el próximo jueves y que define como "un pequeño cuaderno de viaje vital".

Se trata de una selección de textos publicados en su canal de Instagram en los últimos cinco años. Precisamente, fue en internet donde Benavent (Gandía, 1984) publicó sus primeras novelas antes de convertirse en un fenómeno de masas: en una década ha alumbrado 22 novelas, cuyas ventas han superado los tres millones y medio de ejemplares.

Además, algunas de ellas han sido llevadas a la pantalla, como la película 'Fuimos canciones' (2021), protagonizada por María Valverde y Álex González, y la serie 'Valeria' de Netflix, y en estos momentos Anna Castillo y Álvaro Mel ruedan una nueva miniserie en Grecia basada en 'Un cuento perfecto'.

La escritora asegura que esta nueva propuesta responde a una petición de sus lectoras que, en privado o en los comentarios en su canal (@betacoqueta), le habían sugerido reunir las publicaciones en formato físico y que lo comparte "sin más expectativa que acompañar a la persona que decida acercarse, como un abrazo".

"Es un recopilatorio de reflexiones y prosa poética; nunca me atrevería a decir que yo hago poesía porque respeto mucho a los compañeros poetas", ha subrayado.

Benavent sostiene que el 96% de su público es femenino, de todas las edades, y que cuando escribe piensa "en mujeres reflexivas, que están parándose en la rueda de la inercia, que se están preguntando por cosas que antes dábamos por hecho".

Expectativas vitales y ansiedad

En 'Los abrazos lentos' trata temas como la concepción del éxito, las expectativas vitales o la ansiedad, que entroncan con un presente marcado por "los miedos, las ansiedades, el ritmo de vida, las cosas que de alguna manera se nos han inculcado muy de pequeños y ahora estamos empezando a poner en duda".

A su juicio, ideas como que "la ropa sucia se lava en casa" y "de estas cosas no tiene por qué enterarse nadie" ya no se llevan. "Ya no hay una connotación negativa a la hora de hablar de salud mental: estamos dándole visibilidad", ha afirmado.

Sobre la manera de afrontar este trabajo, muy diferente de las novelas, dice que ha supuesto "una bomba emocional" revivir los últimos cinco años de su vida y comprobar con qué cosas seguía sintiéndose identificada.

También la experiencia de lectura es muy distinta: "Puedes tardar un año en leerlo porque solo te apetezca leer un parrafito todos los días", dice. "La única recomendación que tengo es que el lector se acerque al texto, a cualquiera de mis textos, como más le plazca, porque no hay una manera equivocada o correcta de acercarse a la literatura o a la cultura en general".

Además, en "Los abrazos rotos" el lector encontrará muchas referencias musicales: "Soy muy pesada con la música. Mis vecinos deben odiarme. Siempre estoy escuchando música, mientras trabajo, mientras me arreglo, mientras limpio, mientras leo. Para mí la música esta muy pegada al proceso creativo y al proceso vital".