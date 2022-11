Moda y Amigos (Fashion and Friends) celebrará este fin de semana en el parque del Estadio Insular de la capital grancanaria su edición número once fiel al objetivo con el que nació bajo el paraguas del programa Gran Canaria Moda Cálida y que no es otro que servir de plataforma al sector de la moda, la tecnología, el arte y el diseño, en esta ocasión bajo el lema La hora del recreo y con la ya tradicional zona de expositores que contará con la participación de 71 marcas, y la pasarela por la que desfilarán otras 21, además de la zona de picnic y un programa de actividades paralelas.

Así lo explicó la consejera de Industria, Minerva Alonso, ayer durante la presentación, en la que recordó que Moda y Amigos «surge de la necesidad de hacer visible el trabajo de jóvenes diseñadores, de artistas plásticos y visuales, de emprendedores de otras disciplinas, para facilitarles un escenario de intercambio de proyectos». Un espacio en el que estos nuevos talentos pueden comercializar y dar a conocer sus creaciones originales, promocionar su marca, testear a los compradores y contactar con otros profesionales, empresas del sector, medios de comunicación y consumidores de moda, tendencias, diseño y arte. Innovación y tendencias Fashion & Friends se concibe, también, como un espacio en el que el público asistente puede conocer la moda desde otro punto de vista: implicándose en los procesos de creación y comprometiéndose con un consumo diferenciado. Este año, tras una década de andadura, el evento comienza una nueva edición en la que toca «redefinir estrategias e innovar, plantear nuevos objetivos acordes a la situación actual, avanzando y evolucionando, pero sin perder la esencia y filosofía original», sentenció Alonso. En cuanto al lema de la campaña, La hora del recreo obedece a la idea de que todos necesitamos un paréntesis para disfrutar, desconectar y dejar volar la imaginación, en definitiva, de tener tiempo para recrearse. La pasarela estará ubicada bajo la marquesina del parque, haciendo más atractivo el conjunto del evento, con una capacidad para 200 asistentes en cada desfile, que serán a las 17.00 y a las 20.30 horas del viernes y sábado, mientras que el domingo serán a las 12.00 y a las 14.00 horas, y en los que participarán 21 marcas. Los expositores mostrarán sus colecciones en la zona de marcas, ubicados en varios espacios distribuídos por el parque, que permanecerán abiertos de 12.00 a 21.00 horas viernes y sábado y domingo de 12.00 a 19.00 horas. Nuevos rostros amigos A día de hoy hay seleccionadas 71 marcas como expositores, de las cuales 19 son marcas nuevas, ya que nunca han participado en Fashion and Friends, y cinco marcas del programa Gran Canaria Moda Cálida, además de las dos ganadoras del concurso de Jóvenes diseñadores del programa MODAMAC, con la grancanaria Patricia Caro y el lanzaroteño Le Petit Kokó. También se recupera el formato original de la zona picnic, que contará con tres food trucks, cuatro barra de coctelería, café y punto dulce y estará abierta entre las 12.00 y las 00.00 horas viernes y sábado, y entre las 12.00 y las 19.00 del domingo. Por último, habría que destacar que el evento contará con dos actividades especiales, una Master Class Pilates, de mano de la emprendedora Margot Van Oudenhove, con la colaboración de Decathlon Telde, el sábado 12 a las 10.30 horas, y Recréate conmigo, la cual es una iniciativa por parte del Estudio de Danza Noelia Torres, con maestro de ceremonias y bailarines profesionales, el domingo 13 a partir de las 14.00 horas. Un cóctel de experiencias que funcionará como alternativa al ocio musical que habrá a lo largo de las jornadas en la capital grancanaria, apostando por un sector que celebró hace poco la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida.