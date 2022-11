El Womad inicia su andadura con rock tuareg y gospel como protagonistas

El rock tuareg de Tamikrest y el gospel tradicional de The Staples Jr. Singers protagonizan hoy la primera jornada Womad en el parque Santa Catalina. Un programa que comenzará a las 19.00 horas con el cantautor grancanario Víctor Lemes y concluirá con el proyecto del dj Job Ledesma, Juana La Cubana, a la medianoche.

La de hoy será la primera de las cuatro jornadas de conciertos, talleres, conferencias, cine, circo, gastronomía, divulgación y encuentros que se celebrarán en el contexto del festival. Un evento que, desde esta tarde y hasta el domingo, destaca por el protagonismo absoluto de la música.

El grupo Tamikrest, que actuará en el Escenario Santa Catalina, a las 21.00 horas, es una banda de Malí cuyo nombre significa conexión en la lengua tamasheq. La formación la integran cinco miembros proceden de diferentes regiones del mundo. Ellos son Ousmane Ag Mossa (voz principal, guitarra eléctrica y acústica), Cheikh Ag Tiglia (bajo, guitarra eléctrica, voz), Nicolas Grupp (batería, percusiones) y Paul Salvagnac (guitarra eléctrica y acústica, slide) que realizan un homenaje a la identidad tuareg, aderezada con influencias del rock moderno. Su último trabajo, Tamotaït, agudiza sus atmósferas meditativas y sus reflexiones sobre el estado del Sáhara y el mundo más allá.

Familiar

La segunda banda destacada de hoy es The Staples Jr. Singers que, por su parte, actuarán a las 20.00 horas en el Escenario Boulevard. Se trata de una formación familiar que ya tiene cuarenta años de historia, que comenzó con Annie, A.R.C. y Edward Brown, de Aberdeen, Mississippi, en 1971 y que, tras tres generaciones e innumerables actuaciones, siguen en el circuito, actuando casi todos los fines de semana con sus familias.

Esta jornada se completa con el nuevo proyecto del cantautor canario Víctor Lemes, La Mitad, que saldrá al Escenario Santa Catalina, a las 19.00 horas. Para este concierto cuenta con tres músicos más sobre el escenario y con este formato tocarán ritmos y estilos como el latin-fussion, ska, son cubano, cumbia, flamenco y hasta trap. Finalmente, Juana La Cubana saldrá al Escenario Boulevard, a las 22.00 horas. Se trata del alias como DJ del tinerfeño Job Ledesma quien lleva más de veinte años como periodista musical especializado en la escena canaria.

'Mundo sin palabras'

Hoy también se inaugura, en el Castillo de Mata, Mundo de Palabras, un encuentro en torno a la literatura y sus manifestaciones en el campo de la poesía, el teatro y por supuesto, la música, y cuya entrada será gratuita. El de hoy, que será a las 19.30 horas, incluye las presencias de Pedro Mari Sánchez (actor y director) y Ana Martín-Coello (escritora y periodista) como protagonistas con su propuesta La palabra mágica, una charla-taller que tiene como base el libro del mismo nombre. Una obra revolucionaria y fundamental para todos aquellos que quieran aprender a hablar en público o mejorar sus habilidades oratorias.

El escenario principal de este Womad se localizará donde siempre, mientras que el segundo se instalará en la zona bulevar, en la trasera del Espacio Miller, que también acogerá este año parte de la programación musical. Womad volverá a contar con el mercado global, los puestos de restauración y de artesanos locales, las carpas de la Fedac y también de las ONGs. Desde el pasado mes de la programación del festival se despliega por diferentes centros culturales de la capital grancanaria. La Casa de Colón, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), el Castillo de Mata, el Museo Elder y Casa África acogiendo conciertos, charlas, debates y ciclos de cine.

Programación para el viernes

La jornada de mañana viernes en el parque Santa Catalina comenzará Los Hermanos Cubero a las 18.30 horas en el Escenario Boulevard. Se trata del proyecto de los músicos y hermanos originarios de La Alcarria, Quique y Roberto Cubero. Nacidos en Guadalajara, desarrollan un estilo basado en la música tradicional castellana con influencias de Americana. A las 19.30 horas, en el Escenario Santa Catalina, actuará el cantante de soul de origen burundés JP Bimeni, un refugiado real que ha escapado de la muerte más de una vez y que desprende sin embargo un gran optimismo en su segundo álbum, Give Me Hope. Bimeni consigue canalizar el groove de su héroe Otis Redding mientras medita sobre temas serios. A con tinuación le tocará el turno a Moonlight Benjamin, a las 20.30 horas en el escenario Boulevard. Se trata de una formación entre francesa y haitiana que interpreta una música potente y original que mezcla melodías de vudú caribeño y un blues rock de los años 70 inspirado en Dr. John, The Black Keys o The White Stripes.

De Maastritch son YĪN YĪN, banda formada por Yves Lennertz y Kees Berkers, que saldrá al Escenario Santa Catalina, a las 21.30 horas. Ambos músicos decidieron grabar una cinta de casete con referencias a los sonidos del sur y el sudeste asiático. Allí instalaron un par de micrófonos y grabaron varias canciones en tres días con algunos amigos músicos.

A las 22.30 horas le tocará el turno a Al-Qasar, una banda entre francesa y estadounidense, que crea la banda sonora de la fusión continental en su debut de larga duración, Who Are We? en el Santa Catalina. Lo suyo es una música para un mundo en transformación, con sus ancestros en lo más profundo del pasado al que denominan Arabian fuzz, una visión descaradamente eléctrica y profundamente conectada con sus raíces. A las 23.30, en el Escenario santa Catalina, saldrá Seun Kuti & Egypt 80, uno de los proyectos más esperados puesto que, desde 1983, el músicos ya mostró interés por la música de su padre Fela. Y, de Alemania llega Kaleo Sansaa, que a las 00.45 y en el Escenario Boulevard, ofrece un sonido acústico y meditativo. Finalmente, el Escenario Miller acogerá la fusión de sonidos de los canarios Antcosmos a las 21.30 horas y el interesante jazz con ética postpunk de Ebi Soda a las 23.30.