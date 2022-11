Deshielo por el conflicto literario

El 1 de marzo de 1994, a las 11.15 horas, con media hora de retraso, aterrizaba en el aeropuerto de Guacimeta (Lanzarote) un reactor de las Fuerzas Aéreas de Portugal con Mario Soares, presidente de la República lusa, a bordo. El mandatario llegaba para cerrar con el escritor la herida abierta por el veto a El Evangelio según Jesucristo, la obra censurada por el gobierno de Cavaco Silva por socavar los dogmas del cristianismo. José Saramago le mostró el paisaje lanzaroteño, almorzó con él y hubo sutura. El cofundador del Partido Socialista portugués se sintió «¡esmagado!» (impactado, impresionado...) ante tanta belleza. Un día antes del episodio histórico-literario, este periodista subía la escalera de caracol de A Casa para entrevistarlo. Vuelvo a las respuestas de la víspera de un encuentro que pretendía ser, como menos, esclarecedor:

«¿No teme que esta visita de Soares, presidente de un Gobierno con el que usted ha tenido desavenencias, sea utilizada para convertirla en una parte más de Lisboa, capital cultural europea [era el año del evento]?

Vamos a empezar... Yo no tengo ningún problema con mi país, pues allí están mis lectores, mis amigos, que son muchísimos, afortunadamente. Mis diferencias son personalizadas, son cuatro señores de ese Gobierno que tienen una concepción de la cultura con la que no coincido. Yo declaré una vez que en todo lo que tiene que ver con la cultura, el Gobierno da por un lado y el presidente da por otro, con el que estoy de acuerdo en muchas cosas. ¿El motivo por el que viene aquí? En primer lugar hay que preguntárselo a él.

Sí, pero usted todavía no me ha dicho cómo lo interpreta Saramago.

Es para mí una muestra de amistad. A partir de ahí se puede empezar a decir: ‘Si José Saramago tiene conflictos con el Gobierno y el presidente de la República va a su casa, eso puede significar que Soares no estará en la opinión que tiene su Gobierno sobre mí’. Hace pocos meses, estuve en Lisboa para recibir un premio y Soares trató de disculparse como si el Gobierno tratara de limpiarse la cara. Bueno, todas estas cosas no tienen importancia, pero también es verdad que yo podía esperar todo, pero eso no... Es decir, en la dictadura la regla es ‘nosotros contra ellos y ellos contra nosotros’; sin embargo, es una inconsciencia o una imbecilidad que una democracia diga que ese libro [El Evangelio según Jesucristo] no representa a Portugal. Tampoco puedo olvidar un detalle de suma importancia: la prohibición de que mi libro no participara en un premio literario europeo lo decidió un señor [Cavaco Silva]».