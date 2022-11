El Monopol Music Festival (MMF), la cita capitalina que conjuga el documental musical con los conciertos en vivo, inicia la cuenta atrás para su novena edición y avanza algunos nombres que conforman su cartel: Zahara, Moullinex, Big Menu, Pablo Pablo, The Crab Apples, Svesda y The Conqueror Project son las bandas anunciadas para su programación de 2022. En cuanto al apartado cinematográfico, el MMF proyectará Ennio Morricone: The Maestro, un homenaje al compositor de cine más popular y prolífico del siglo XX a través de una larga entrevista realizada por Tornatore; Sonic Fantasy, Octavas y Canco Cósmico (El Niño de Elche), entre otros.

La novena edición del MMF, dirigido por el músico y productor Víctor Ordóñez, se celebrará del 1 al 4 de diciembre en distintos espacios de Las Palmas de Gran Canaria. Zahara, una de las artistas más aclamadas del indie español, actuó por última vez en la capital grancanaria en el año 2018 como parte del Festival Cero. La cantante lanzaba a finales del mes de septiembre su disco Reputa, que remezclaba, reimaginaba y reinterpretaba con grandes colaboraciones el disco Puta, que había sacado un año antes. Por su parte, Moullinex es el proyecto del músico y productor portugués afincado en Alemania Luis Clara Gomes, cuya música se desenvuelve en la frontera entre distintos géneros y lenguajes. Big Menu es un trío catalán que entrecruza las sonoridades del hip hop, jazz, funk o soul, y que, tras ejercer de banda de acompañamiento de la cantante argentina Nathy Peluso y otras muchas colaboraciones, se ha lanzado en el camino de su proyecto propio. Luego, Pablo Pablo es el alias del hijo de Jorge Drexler y Ana Laan, que vuelca las múltiples influencias musicales que corren por sus venas en un prometedor debut con temas propios. The Crab Apples, el trío catalán de pop rock formado por Laia Martí, Carla Gimeno y Laia Alsina, triunfan con Crap, su nuevo álbum trilingüe donde se ríen de sí mismas. En cuanto al apartado de música local, Svesda, que acaba de formar parte del cartel del herreño Lava Circular, es un proyecto musical y artístico de investigación y exploración, que be de muchos lugares y transita allá por donde el momento presente marque. Por último, The Conqueror Project, procedente de Tenerife, se distingue como banda integrada por destacados músicos de las islas, que unen sus fuerzas para dar rienda suelta a su libertad creativa en un singular directo.