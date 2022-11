Los códigos de nuestro conocimiento

La carrera del compositor grancanario Juan Manuel Ruiz destaca por una búsqueda constante de nuevos retos a su ya amplia experiencia musical. Un ejemplo es la obra Shibboleth que el Coro y la Orquesta de la Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Josep Gil, interpreta mañana en el Auditorio Alfredo Kraus, a las 20.00 horas, como parte de un programa titulado Música canaria para el siglo XXI que incluye además Amazon de la tinerfeña Gloria Isabel Ramos y la Sinfonía nº 1 de Sibelius. Ruiz leerá también su ponencia como académico correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel este sábado, a las 17.00 horas, en el Gabinete Literario.

«Shibboleth es una cantata sinfónico-coral en un solo movimiento donde coro y orquesta forman un tándem en el que prevalecen los cambios de color, densidad y carácter como medios de intensificación de las imágenes poéticas del texto que le da nombre», señala Ruiz sobre su obra. El texto, escrito por el poeta Diego Valverde Villena, trata sobre «la búsqueda de las claves y el código cifrado que rige el universo y nos conduce a nuestro propio conocimiento», añade. Esta obra, que fue un encargo de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, tuvo su estreno absoluto en septiembre de 2016 en el Auditorio Nacional de Música, con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y el Coro RTVE, bajo la dirección del maestro Víctor Pablo Pérez, abriendo la temporada de conciertos en la capital.

«Esta pieza supuso mi primera incursión en el formato sinfónico-coral en el año 2016», señala Juan Manuel Ruiz

«Fue mi primera incursión en el gran formato sinfónico-coral y representa la suma de intereses y experiencias adquiridas en mi tránsito creativo en aquel momento», señala Ruiz sobre Shibboleth. «Tuve el privilegio de poder disponer, con ese encargo madrileño, de todos los medios necesarios para que la obra pudiera alcanzar el equilibrio sonoro deseable que supone mover las grandes masas vocales e instrumentales que requiere esta partitura», añade. El compositor grancanario se siente muy satisfecho de que su obra forme parte de un programa tan especial. «Pienso que es muy importante hacer convivir en las programaciones al repertorio histórico con el actual. Normalizando esta vía de actuación, se da visibilidad a los creadores contemporáneos, sensibilizando y creando espíritu crítico al público respecto a este repertorio», aclara. «Yo mismo he estado numerosas veces programado con distintas orquestas nacionales e internacionales junto a otras obras del mismo Sibelius, Mahler o Shostakovich y el resultado ha sido siempre muy gratificante en este sentido».

Juan Manuel Ruiz, durante el acto solemne en el que le admiten como miembro de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, leerá un discurso, titulado Claves conceptuales y arquetipos sonoros, que versará sobre «las premisas que conforman mi proceso compositivo en base a la simbólica ecuación: Concepto + praxis = discurso + objeto artístico. Está concebido desde un punto de vista más estético que técnico-musical». Como todo reconocimiento inesperado, ser parte de la Academia supone para él «una inyección de energía para poder seguir en el intrincado camino que supone ser compositor en la sociedad en la que habitamos, así como un compromiso para poder ayudar y aportar todo lo necesario a esta insigne corporación en defensa de la cultura y el arte, tan necesarios en el entorno actual para crear un mundo mejor». En estos momentos Ruiz acaba de terminar dos orquestaciones, «una sinfónica y otra con el mismo formato que Shibboleth, de obras que originalmente fueron concebidas por encargo para pequeño formato, pero que considero que en estas nuevas versiones ampliadas adquieren su verdadero sentido musical y poético», anuncia. «También estoy comenzando una nueva obra sinfónica cuya temática está vinculada a mi tierra natal canaria».

«Durante mi ponencia hablaré de las premisas que forman parte de mi proceso compositivo», añade el músico

El compositor grancanario es reacio a definirse estilísticamente. «Huyo de las etiquetas y no creo que en este momento se pueda hablar de un único estilo que aglutine la inmensa diversidad de mundos sonoros que cohabitan juntos al mismo tiempo», aclara. «Mi experiencia acumulada es la que va guiándome en cada momento, unida a mis múltiples intereses en distintos campos del conocimiento, el arte, la cultura o la ciencia. Todo ello me impulsa a seguir creando y transitando caminos diferentes». Sobre la actual situación de la composición en Canarias, Ruiz, como socio fundador de Promuscan en 1999, se alegra mucho de «ver que lo que se comenzó a impulsar en aquel momento sigue dando sus frutos en esta tierra, con tanta vocación compositiva como podemos confirmar actualmente».

Y sobre su producción musical, que abarca obras para instrumentos solistas, música de cámara, mixta y sinfónica. Ruiz reconoce que «me siento muy seguro en el gran formato sinfónico, aunque cada medio tiene su propia idiosincrasia», reconoce. «A veces puede resultar más complejo plantear una obra para violín solo que para el gran aparato orquestal las o viceversa. Me siento cómodo cuando la obra que he realizado me da las respuestas adecuadas a las claves que la han concebido, y que están expresadas en esa ecuación simbólica que expuse con anterioridad». Y como creador, se siente satisfecho «de todas las obras que aún no he realizado y esperan su momento».