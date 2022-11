La fiesta del cuarto de siglo con Tony Momrelle y la Perinké Big Band

Una fiesta «en la que todo el mundo se lo pase pipa» es lo que ha organizado la Perinké Big Band para el concierto que ofrecerá el 26 de noviembre, a las 20.00 horas, en el auditorio Alfredo Kraus junto al cantante Tony Momrelle con motivo de los 25 años de historia de este templo de la música situado en el paseo de Las Canteras.

Así lo declaró el líder de la formación grancanaria, Ximo Martínez, en una presentación en el hall del propio auditorio en el que su banda pudo interpretar el tema The Chicken de Jacos Pastorius.

Martínez subrayó la importancia de este aniversario puesto que, recordó, la Perinké Big Band «se formó porque cuando íbamos a los conciertos de El Rincón del Jazz, o a su subdivisión Spanjazz, siempre quisimos vivirlo no solo como espectadores sino sobre el escenario» . Y recordó como momentos inolvidables los directos de Emmet Cohen, Albert Bover, Marc Miralta, Jordi Rossy, Chano Domínguez, o Mark Taylor. Un ciclo de conciertos que, empezaron poco después de que se abriera el auditorio, y que calificó como un «gran acierto» que se debe a una iniciativa que impulsaron Jesús Santana y Tato Betancor.

Martínez hizo estas declaraciones en una presentación en la que estuvo acompañado del director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas, Tilman Kuttenkeuler, y adelantó que también interpretarán en dicho concierto temas clásicos de Ray Charles como Let’s the good times roll o Hallelujah I love her so, el clásico Jazz police de Gordon Goodwin y arreglos del disco del ex integrante de la banda Incognito publicado en 2007 con The Lungau Big Band titulado Message in the music. Martínez aseguró que Tony Momrelle ofrecerá un concierto de soul y funk «disfrutón» y aclaró que la Perinké Big Band, que ha actuado en varias ocasiones en el Rincón del Jazz, asume con este concierto el reto de llenar en esta la Sala Sinfónica del Auditorio, que espera lograr porque suelen elegir «solistas y repertorios muy divertidos para el público».

Tony Momrelle conoce el Auditorio, pues actuó con su grupo Incógnito en el Rincón del Jazz en 2018 y dio «un concierto memorable», según Martínez, quien ha dicho del cantante que pocos como él «aportan tanto».

El programa que han acordado permite que tanto Momrelle como la banda que dirige se «sientan cómodos» y «además sea interesante de interpretar», como es el caso del soul y funk, que pocas veces lo tocan las big band, aunque habrá momentos en que la voz del cantante británico será la protagonista pero también los habrá para que su banda se luzca sola, que ya lleva 17 años en los escenarios.

En estos años la banda canaria ha tenido la oportunidad de tocar con maestros de la categoría de Richard Bona, Quiana Lynell, Aubrey Logan, Andrea Motis, Joan Chamorro, Celia Mur, Judie Niemack, Adam Rapa o Yturbides Vilchez, entre otros artistas, y con algunos han llegado a mantener una relación más allá de la profesional pese a que pasan poco tiempo en Gran Canaria y ello asegura que se debe a la música: «pocas disciplinas comunican tanto».

Todas estas experiencias siempre fueron positivas y gratificantes, con una única excepción que Martínez no quiso desvelar, pero que considera como meramente anecdótica. El concierto del próximo día 26 también cobra una especial importancia para la formación puesto que es la sexta vez que participan en los conciertos y que cuatro de ellos se celebraron en la sala Jerónimo Saavedra del auditorio y uno en el teatro Pérez Galdós, por lo que esta será la primera ocasión en la que actúen también en la sala sinfónica.

Tony Momrelle es uno de los cantantes de la histórica formación de acid jazz de los ochenta Incógnito, que actuaron en el auditorio Alfredo Kraus en el marco del Festival de Jazz de Las Palmas. Su primer álbum en solitario, Keep pushing, de 2015, fue una contagiosa mezcla de sintetizadores inspirados en los años ochenta, teclas de jazz, piano clásico y voces soul. Pero el éxito le llegaría con Best is yet to come, de 2019 y el arrollador single Rising up.