En San Miguel de Abona, entre lo blando de la pinocha y la extrañeza de los pinos y las pencas, se rodaba el pasado octubre una historia de cuidados y de salud mental. Silvia entre los pinchos de las pencas. Pedro preocupado. Silvia y Pedro abrazados sobre el manto envolvente y marrón que dejan sobre el suelo las hojas secas de los pinos. Escenas que son parte de la esencia de Las cosas queridas, un nuevo cortometraje de la productora Alegando! dirigido por el tinerfeño Pablo Vilas.

Pedro (Mingo Ruano) y Silvia (Aranza Coello) son una pareja de mediana edad que están pasando unos días en una casa de campo. Ella acaba de pasar por un problema de salud mental que se intuye, como una silueta tras una cortina traslúcida, pero que no se termina de perfilar. Él la cuida con una obsesión: la de la recaída, el miedo de que pueda empeorar. Mientras tanto, en la propia finca, aparece un problema con el agua que afecta al riego de plantas y cultivos.

"La historia surge de una experiencia cercana de mi entorno, de haber estado en contacto con esas problemáticas y también de darme cuenta de que el tema de la salud mental sigue siendo un tabú", explica Vilas. "Cada vez se habla más y cada vez estamos más sensibilizados con el tema, pero es un tema tan amplio y con tantas experiencias diferentes que yo creo que daría para mil películas y cortos", añade el director del cortometraje.

En Las cosas queridas, hay tres universos que se entrelazan y confluyen. El primero y el que aparece con más fuerza, es el de los cuidados. "El tema de los cuidados yo diría que es el que más peso tiene", explica Vilas, "pretende ser un enfoque un poco más desde la perspectiva del cuidador o de la persona que acompaña, que también es algo para lo que nadie está preparado. Hoy se habla de estos problemas, pero hasta que no te estallan en la cara, no sabes cómo se hace, cómo lo gestionas", añade.

En este ámbito, su director explica el desafío que supone saber "cómo acompañar a la persona sin restarle autonomía o como estar ahí sin ser asfixiante, como sumar más que restar. Yo creo que es súper delicado, que implica mucha gestión personal y creo que puede ser necesario recibir atención psicológica y terapia, porque al final los familiares son o pueden ser un punto de apoyo muy importante para cualquier persona que tenga un problema de salud mental grave y es importante que esas personas también sepan cómo abordarlo".

Con respecto al segundo tema, el de la salud mental, el director destaca la incertidumbre y la confusión en la que el corto sume al público, sensaciones que pueden ir en paralelo a la incomprensión con la que parte de la sociedad se enfrenta a los problemas mentales. "Como espectadores, yo creo que estamos más desde el punto de vista de de Pedro del cuidador. Pero sigue habiendo como una especie de de misterio o de sufrimiento que no acabamos de entender del todo. Entonces, yo creo que está como muy presente, pero pero sin tampoco ponerlo completamente a la luz".

La tercera pieza de la obra es la que aparece con menos fuerza, el escenario donde se suceden los hechos: el mundo rural, el campo. "El mundo rural diría que no es un tema tan fuerte en sí mismo, o por lo menos no se pretende decir nada concreto sobre el mundo rural, no sobre no pretende hacer un análisis sobre las problemáticas del mundo rural. Pero sí que sí que es un paisaje que a mí me interesaba mucho para hablar también sobre los personajes, hablar sobre sus estados de ánimos, sus conflictos, sus claroscuros", destaca Vilas.

El cortometraje, que ha contado con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, se encuentra ahora en proceso de montaje y verá la luz el año que viene. El objetivo de su director, además de culminar un proyecto que rebosa cariño, es el de crear espacios de diálogo y debate sobre la salud mental, que el público pueda sacar algo de las experiencias ajenas. "A mí como espectador también me interesa el cine que te que te permite empatizar con personajes o conflictos que nunca que has vivido. Sientes que vives otras vidas a través de ellos o incluso te prepara para que, si alguna vez vives una experiencia similar, tengas ya como una especie de de conocimiento en la recámara de de cómo es afrontar algo así".