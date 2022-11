El repertorio de Lo mejor de Noa engloba desde la mítica Beautiful that way, banda sonora de La vida es bella, hasta tus recientes homenajes a Bach o los clásicos del jazz. ¿Qué canciones han marcado su carrera y cuáles vincula con España?

Precisamente, en España he tenido mucha suerte de trabajar con algunos artistas increíbles y muchas de mis canciones más especiales están vinculadas a este país. Estas colaboraciones han sido el "camino de baldosas amarillas" de mi carrera en este hermoso país. Comenzó con Joan Manuel Serrat, con Cappricioso el azar, siguió con Miguel Bosé y La vida es bella y, finalmente con Joaquín Sabina, con Tu, yo. También he tenido el placer de trabajar con Raquel y Nuria Días, del dúo Maldeamores, que han traducido algunas de mis canciones al español. Por supuesto, el Ave María que canté para el Papa Juan Pablo II, y cientos de veces desde entonces, ha sido importantísimo para mí, un puente simbólico entre religiones y culturas, algo que he hecho durante toda mi carrera.

¿Le resultó difícil elaborar la selección definitiva para el concierto?

Como siempre, sigo mi corazón, mis instintos y mi pasión. Siento un gran amor por el público de Gran Canaria y haré todo lo posible para ofrecer una actuación bonita y emotiva.

Siempre se ha posicionado con respecto a conflictos de orden mundial como, por ejemplo, el asedio a Palestina. ¿El precio ha sido alto?

Sí, por supuesto. Pero siempre digo que el precio de hablar puede ser alto, pero el precio del silencio es mucho mayor.

¿Recuerda en qué momento exacto incorporó este compromiso social a su música?

Empezó en 1995, después de que el Primer Ministro Yitzchak Rabin fuera asesinado por un colono judío, minutos después de que yo misma cantara en el mismo mitin por la paz donde él había hablado. Lo mataron porque se atrevió a tender la mano en señal de paz a nuestros vecinos. Ese día cambió mi vida.

Después del golpe de la pandemia, ¿qué realidades, a escala global, le preocupan en el presente postcovid?

Muchas. Siento que el mundo está dominado por fuerzas oscuras en una era de posverdad y posconfianza. Muchos medios de comunicación han embrutecido a la raza humana, han creado pequeños periodos de atención y grandes egos. La IA aterroriza a la mayoría de los humanos con la amenaza de una toma de posesión por parte de las máquinas, como si la ciencia ficción se convirtiera en realidad. Y el bombardeo de información y estimulación ha creado adormecimiento, y sobre todo, la incertidumbre y la inestabilidad se han convertido en parte de la vida de muchas personas. Miedo, miedo por todas partes. La reacción es, una carrera hacia la "seguridad", a menudo imaginada, en forma de hostilidad y fuerza, que no son sino muros. Prevalece una sensación de desesperación y urgencia porque sigue la violencia, la democracia se ve amenazada y se produce el caos. Definitivamente, hay razones para alarmarse.

Sus últimos proyectos musicales han consistido en revisar los clásicos, pero su trayectoria se caracteriza por la hibridación de géneros. ¿Qué opina de fenómenos globales y consolidados, como el reggaetón?

El músico Duke Ellington dijo que hay dos tipos de música, la buena y el resto (risas).

Su último álbum, Afterallogy, se remonta a sus años de formación en Nueva York, ¿el jazz también forma parte de su tradición musical?

El jazz es música popular americana, y yo soy, en parte, americana. Además, el jazz también es la plataforma musical por excelencia para la libertad y la improvisación en tiempo real, la creación espontánea.

Una vez citó a Leonard Bernstein como uno de tus compositores favoritos. ¿Sabía que pasó largas temporadas de descanso en Gran Canaria?

¡No lo sabía! Pero conociendo esta maravillosa Isla, desde luego, le entiendo.

¿Le queda algún género musical por explorar?

Estos días estoy más metida en la música experimental, en la música improvisada y en los formatos más deconstruidos y reestructurados.