Que la música creada por artistas canarios no parece tocar techo es un hecho. Tras las irrupciones en la escena de la música urbana nacional de artistas canarios como Ptazeta o Don Patricio a finales de la década pasada, parece que la sed por el talento insular no ha hecho más que aumentar.

'Cayó la noche (Remix)', de La Pantera, Quevedo y Juseph, en colaboración con Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo y EL IMA fue, quizás el preámbulo de todo lo que está ocurriendo en el panorama musical canario. Esta sinergia de artistas canarios en este tema fue un pelotazo en toda regla a principios de este año, consiguiendo ser Disco de Oro en España, cientos de millones de reproducciones en las plataformas digitales, y culminando en un festival de música urbana canaria homónimo en Siete Palmas, Gran Canaria. Un éxito incuestionable.

No tuvo que pasar mucho más tiempo para que uno de los integrantes de esta colaboración consiguiera hacer sonar el nombre de Canarias de manera internacional. Quien no haya vivido inopia en los últimos meses, habrá sido testigo de la arrolladora conquista internacional de la colaboración del grancanario Quevedo con el argentino Bizarrap. La 'Bzrp Music Sessions Vol.52' se ha convertido, para muchos, en la canción del año y, sin duda, en la canción del verano 2022. Entre Spotify y YouTube, la canción popularmente conocida como 'Quédate' suma más de 1.000 millones de reproducciones.

Bajo este paraguas de éxito y reconocimiento, la proliferación de artistas canarios es más que evidente. Con esta premisa, la de dar un espacio a los artistas canarios más punteros y a aquellos que se están abriendo paso en la escena de la música pop y urbana del panorama musical español, con originalidad y creatividad, nace la playlist 'Gofio, Plátano y Salitre'.

Quevedo, La Pantera, Ptazeta, Adexe y Nau, Maikel Delacalle, Bejo, Sara Socas, Don Patricio, Cruz Cafuné, El Ima, Juseph, Danny Romero, Agoney (que podría representar a España en Eurovisión 2023 si gana el Benidorm Fest), Nia... Son solo algunos de los artistas que la componen. Artistas que han conocido el éxito global, nacional, local, o que están en vías de conseguirlo porque sus propuestas realmente lo merecen. Esta playlist es una oportunidad para conocer artistas isleños que a lo mejor no conocías, o para ponerle nombre y cara a aquellos artistas que cantan esa canción que te sabes pero que no sabías de quién era. Como no podría ser de otra manera, también incluye éxitos no tan actuales que no pueden faltar, así como algún tema de artistas que no son canarios pero que forman parte de nuestra cultura.

¡Disfrútala!