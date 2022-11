«Ojalá, ojalá, compartiera personalidad con Rubens. Mi deseo sería parecerme. Tuvo la suerte de casarse con dos mujeres guapísimas y lograr una fortuna enorme. Obtuvo éxito en todo: en el arte, en los negocios y en la política. Y sin gran esfuerzo».

«Lo que estamos viendo es un declive que se manifiesta en la falta de gusto. Los buenos pintores son genios capaces de hacer con el pincel lo que un director con una orquesta. Una obra de Rubens es como si fuera la novena sinfonía de Beethoven»

«Me han arrastrado. Siempre me llevan. Nunca ha sido iniciativa mía. Hasta ser conservador de pintura flamenca. Me inclinó don Diego Angulo, catedrático y director del Prado. Puedo decir que he sido arrastrado por las circunstancias. ¿Qué he hecho yo?».

«La clave creo que está en el sentimiento político, que ha hecho creer a las masas que tú vales igual que los demás. Y se lo han creído. Nosotros teníamos principios y valores. Éramos rebeldes pero, por ejemplo, el respeto a los mayores, a los viejos, estaba».

«En el primer catálogo de Rubens en el Prado las sorpresas fueron muy grandes. Cambié de atribución casi un centenar de cuadros. El que causó más impresión fue ‘La Inmaculada Concepción’. En 1967 constituyó un clamor general».

«El compromiso de Picasso era que el ‘Guernica’ viniera al Prado. Estaba pagado ya y cuando muere Franco vuelve a España. Se llevó a un pabellón del Prado. Después llegó un ministro que quería potenciar el Reina Sofía y, ‘porque me da la gana».

«Rembrandt es el más trágico, refleja el mundo interior con más tristeza. En Velázquez hay una actitud muy equilibrada, concentrada y contenida, de un realismo con enorme dignidad. Rubens expresa la ferocidad de la tragedia, en ‘Sansón y el león».

«Encontrar a Van Dyck era casi un milagro. Jordaens, más aún. Pero hemos podido localizar relaciones, vías de comunicación. Y no lo tienen muchos países. Ni Francia. Todo eso se debe a un instituto modesto con una revista magnífica, ‘Philostrato».

«El éxito de Rubens es que hay un mundo que le reconoce. Los reyes de España están muy preparados. Los Reyes Católicos son cultos de verdad. Felipe II es demasiado culto. Hasta tal punto que la arquitectura de El Escorial fue dirigida por él».

«En ‘Scripta Selecta’ está lo que he ido encontrando en muchos años. Aunque sea al final de mi vida, el Instituto Moll ha reunido mis artículos de Rubens, difíciles de conseguir de otra manera. He tenido la suerte de que han reparado en su interés».