El patrimonio arqueológico de Canarias y la innovación educativa que se desarrolla en la Universidad de La Laguna vuelven a estar de enhorabuena. La Asociación Europea de Arqueólogos (European Association of Archaeologists, EAA), ha concedido el Premio The European Archaeologist Photojournalist of the year 2022 al profesor de la Universidad de La Laguna y actual Vicedecano del Grado de Primaria, Cultura y Proyección Social de la Facultad de Educación, José Farrujia de la Rosa, por su foto del yacimiento rupestre de El Verde (El Paso, La Palma).

La imagen fue tomada por Farrujia en el marco de un proyecto de innovación y transferencia educativa, desarrollado desde el Área de Didáctica de las Ciencias Sociales de la ULL bajo el título “Aprendizaje activo y patrimonio cultural desde la Didáctica de las Ciencias Sociales”. El proyecto, centrado en la educación patrimonial del alumnado que cursa el Grado de Maestro/a en Educación Primaria de la Facultad de Educación, aboga precisamente por el aprendizaje contextual y por los itinerarios patrimoniales como estrategias didácticas claves en la formación inicial del alumnado del referido grado. Una buena imagen, puntualiza Farrujia, puede ayudar a complementar la explicación didáctica de un yacimiento y a facilitar su comprensión por parte del alumnado, especialmente cuando lo que se explica durante la visita es un fenómeno puntual que solo se registra en determinados momentos del año. Tres premios La Asociación Europea de Arqueólogos, que anualmente concede tres premios sin distinción dentro de este certamen, propuso como lema de la edición “¿Cuál es el espíritu de la arqueología en el año 2022?” y la elaboración de un texto explicativo que acompañara a la fotografía. En la imagen galardonada se capta el atardecer del 17 de junio de 2022 y la proyección de la luz del sol, durante el solsticio, sobre un panel rupestre grabado con una espiral. Tal y como explica Farrujia en su texto, las culturas ancestrales basadas en la ganadería y la agricultura, como es el caso de los indígenas de las Islas Canarias, llevaban a cabo sus principales celebraciones durante el verano. En el momento del solsticio, es decir, cuando el sol alcanzaba su órbita más alta, comenzaba el año para los antiguos canarios. A partir de entonces recogían sus cosechas y unían a las cabras con los machos para garantizar la cría. Durante el solsticio y al atardecer, y tal y como se aprecia en la foto, el sol, al descender, proyecta su luz por el hueco que se ve en la silueta de la montaña e ilumina la roca grabada con la espiral. Por eso los antiguos palmeros eligieron estas rocas del barranco, y no otras, para dejar su huella, porque justo allí "Magec", el sol, proyectaba y sigue proyectando su luz al atardecer y sigue anunciando la llegada del verano. Difusión en 60 países El premio concedido implica, entre otros aspectos, la reproducción de la foto en la portada del boletín insignia de la arqueología europea, The European Archaeologist (El/la arqueólogo/a Europeo/a), que se difunde entre los más de 11.000 miembros de la Asociación, procedentes de más de 60 países de todo el mundo. Asimismo, la imagen se difundirá como parte de las actividades promocionales de la Asociación y en sus redes sociales, con lo que ello implica para la divulgación de los valores del patrimonio arqueológico canario en el ámbito internacional. Este galardón, según Farrujia, no hubiera sido posible sin la labor de la Asociación Iruene La Palma y sin los estudios que viene desarrollando en los últimos años su presidente, Miguel. A. Martín González, sobre la cosmovisión de los antiguos palmeros. Tal y como concluye Farrujia en el texto que acompaña a la imagen galardonada, la arqueología y la educación patrimonial pueden mantener vivo el eco del pasado y, al hacerlo, nos ayudan a comprender mejor nuestro entorno y su valor