Bad Gyal y el cantante canario Quevedo, dos de los embajadores de la música urbana en España de mayor tirón comercial, han anunciado su colaboración en un tema de próxima publicación que llevará por título "Real G".

Ha sido en el perfil oficial de la artista catalana en Tik Tok donde puede verse a ambos interpretar un extracto de la canción, que aparece precedido del mensaje: "Real G. Muy pronto, ¿tenéis ganas?".

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, pero la mayoría no en un sentido positivo, sino criticando por ejemplo que Bad Gyal se haya decantado por trabar una nueva colaboración con un artista masculino y no con una de sus compañeras de profesión.

Precisamente, este martes se ha sabido que la última ganadora del premio MTV a la mejor artista española será parte del cartel del cartel que Primavera Sound 2023 celebrará a caballo entre Barcelona y Madrid junto a otros nombres como Blur, Rosalía, Kendrick Lamar, Calvin Harris o Halsey.

Número 1 mundial de Spotify

El canario Quevedo se encuentra también en uno de sus mejores momento de forma en cuanto a cifras de seguimiento gracias sobre todo al éxito de "Bizarrap Music Sessions vol 52", más conocida como "Quédate", con el que alcanzó el número 1 mundial en Spotify este verano junto al argentino Bizarrap.

La canción ha sido versionada por multitud de artistas en todo el mundo. Entre las más notables están las de Pastora Soler o Pepe Benavente. También hay alguna pieza que más que a versión suena a copia, como el villancico de Leticia Savater para esta Navidad.