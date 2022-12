Este domingo 11 de diciembre a las 20.00 horas, Fábrica La Isleta celebra el especial Internacional Jazz entre amigos en el que acogerá el concierto único Things to say, de los italianos Flavio Boltro y Fabio Giachino, que recala en Gran Canaria dentro de su gira por ciudades como París, Madrid o Barcelona. Things to say es un trabajo discográfico producido por Cam Jazz en 2021 con Flavio Boltro, trompeta de referencia del jazz italiano, junto a Fabio Giachino, uno de los jóvenes pianistas italianos más virtuosos. Un encuentro extraordinario caracterizado por una carga expresiva del más alto nivel alternada con momentos de profunda intensidad artística en un repertorio que se mueve libremente entre composiciones originales y estándares de jazz.

Y es que, ambos artistas compartieron numerosas experiencias musicales juntos, alcanzando una intimidad artística que encuentra su máxima expresividad en esta obra en la que hay muchas cosas que decir, pero sobre todo intensas y únicas. Además de las ilustres colaboraciones internacionales que incluyen los nombres de Michel Petrucciani, Freddie Hubbard, Marcus Miller, Cedar Walton, Danilo Rea, Gino Paoli y muchos otros, Flavio Boltro fue mencionado por Winton Marsalis en el Down Beat entre los diez mejores trompetistas en el mundo. Por su parte, Fabio Giachino es una de las figuras más interesantes de la nueva generación de pianistas.