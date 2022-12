La galería Mano Azul abre en Vegueta una ventana al arte canario inédito

Una nueva galería de arte abre sus puertas en Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de apoyar al arte canario más inédito que destaque por tener una voz singular. Se trata de la Galería Mano Azul, situada en la calle Castillo nº 3, en el corazón de Vegueta, que inaugura mañana viernes, a las 20.00 horas, una primera exposición titulada Cuerpo y corporalidad, en la que se incluyen 40 obras de artistas canarios o residentes en las Islas desde hace muchos años.

El director de la galería, Julien Lorenzetti, es un fotógrafo y documentalista francés enamorado del arte, que desde hace cuatro años reside en la ciudad junto a su familia y que lleva el trabajo de organizar las exposiciones y contactar con los artistas junto a su mujer, la coreógrafa Maja Lorenzetti. La nómina de pintores que exhiben sus obras en esta primera exposición son de una personalidad aplastante, con estilos que no dejarán indiferente al espectador: Pedro Lezcano Jaén, Armando Gil, José Luis Santos, Himar Suárez, Liuba Nosova, Miguel Panadero e Irene León. Por otro lado, los dos fotógrafos, Elisabeth Amador Domínguez y el propio Julien Lorenzetti, también destacan por mostrar una especie de fotoperiodismo que causa conmoción con sus singulares miradas a la realidad del mundo.

«Conocimos la ciudad porque tenemos familiares a los que les encanta visitar la isla, vinimos y nos gustó la calidad de vida, de las personas, la creatividad que sentíamos a nuestro alrededor», señala Maja Lorenzetti. «Mi esposo, que es un amante del arte, se dio cuenta de que en cuestión ambiental tenemos los museos y las asociaciones de arte, pero que este edificio sería un lugar muy propicio también para tener esta actividad en forma privada, en sentido de que no es cuestionado por lo público», añade.

Por lo pronto, el horario de la galería será de miércoles a sábado, de 17.00 a 20.00 horas. Y, para aquellos que no puedan acudir en esos días, también pueden visitarla con cita previa. El mismo nombre de la sala, La Mano Azul, tiene relación con la fascinación del director con las culturas ancestrales, ya que la mano, en muchas culturas indígenas y primitivas, es un símbolo de protección. Otra de las características que convierte a esta sala en una experiencia única es que también incluirá actuaciones, así como espectáculos de magia, monólogos teatrales, etc., aunque adaptado a sus dimensiones, ya que «no proponemos un concepto de galería típico, sino que queremos proponer una experiencia más allá al de una visita cultural, no solo por el espacio emblemático, sino por la forma en la que se recibe a los visitantes, con música, aperitivos, íntimamente, donde no solo puedan pasear, sino sentarse, disfrutar del espacio y convivir con las obras», asegura la coreógrafa.

«Hay instituciones muy fuertes que apuestan por lo canario, pero hay artistas que no tienen posibilidad de exponer en grandes salas y cuya exhibición se reduce solo a cafeterías, restaurantes, o asociaciones», añade el director. «Además, casi todas las salas de arte privadas han desaparecido, y en una ciudad de más de 400.000 habitantes es necesario que se mantengan de alguna manera», añade.

La vivienda, que fue residencia del primer gobernador de la ciudad, se distingue por ser uno de los edificios más emblemáticos de la zona, con un patio canario excepcional y una zona inicial que data de 1.600 cuando su finalidad eran los cultivos, incluyendo arcos de piedra que acogían animales. Luego, la parte más noble, se remonta a principios del 1800, cuando la casa se adapta a las necesidades de la ciudad, y por eso, estos años, los nuevos propietarios han realizado una inversión millonaria en su reforma. En cuanto a los artistas a los que darán cobijo serán «autores que tengan una voz muy marcada y distinguida, que sean artistas de hoy», señala la coreógrafa. «Hay una gran trayectoria del arte en Canarias y nuestro enfoque es darles un espacio y una voz». Y aunque la Cuerpo y corporalidad destaque por la presencia de estilos abstractos y geométricos, «no es precisamente una muestra de arte conceptual contemporáneo, sino que nos parece que en estos artistas hay algo de carnal, de corporalidad, algo que hace vibrar, que nos habla, que no tenemos que intelectualizarlo o explicarlo», asegura el director. «Mi intención es que el espectador entienda el sentido de la obra desde su subjetividad».

Julien Lorenzetti proviene de una prestigiosa escuela de fotografía en Francia. «He viajado por más de 60 países en el mundo, viendo diferentes culturas y absorbiendo diferentes manifestaciones artísticas. Realicé documentales en México, Francia o Senegal. Pero ahora quiero fomentar este espacio cultural como una sala de arte que complemente a los vecinos CAAM o Casa de Colón», concluye.