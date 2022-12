Fallece Jet Black, batería del mítico grupo punk The Stranglers

La banda más intuitiva y sorprendente que ha dado la música británica, The Stranglers, se queda nuevamente huérfana con el fallecimiento de su segundo integrante en menos de tres años.

Jet Black, el mítico batería del grupo londinense, falleció el pasado martes a la edad de 84 años tras luchar contra una larga enfermedad. Se da la triste circunstancia que el teclista de la formación, Dave Greenfield, también pasaba a mejor vida en junio del año 2020 víctima en esta ocasión del coronavirus. Un mal comienzo de década, un mal lustro en definitiva, para el grupo con la trayectoria más coherente y fascinante de la historia que, aunque comenzara como uno de los tres buques insignias del punk, se adelantó al rock gótico, a la New Wave, a los Nuevos Románticos, al rock de garaje o incluso al brit-pop durante más de cuarenta años de una carrera sin precedentes en la historia de la música. Canciones como No more heroes, The raven, Golden brown, European female o Always the sun, siguen siendo ejemplos sobresalientes e insuperables de cómo conseguir la perfecta pieza de orfebrería pop producto de la unión de cuatro talentos con personalidades muy fuertes pero totalmente complementarias.

Se trata, además del tercer descabezamiento importante del grupo, ya que su líder durante los primeros quince años, Hugh Cornwell, abandonó la banda en el año 1990 para iniciar una carrera en solitario. Admirados como un mito en su país, desgraciadamente en España The Stranglers nunca han dejado de ser un grupo de culto, sólo conocidos para aquellos frikis que se han acercado a la música moderna como si de un arte con mayúsculas se tratara y no como un banal entretenimiento. Su absoluta irreverencia les llevaba a reírse, o incluso a veces insultar, a la audiencia en sus conciertos.

Conocidos también como los intelectuales del punk, Jet Black, de nombre real Brian Duffy, aportaba a The Stranglers esa clarividencia y cordura a la hora de ser crueles y mordaces con la política internacional como atestiguan títulos de la entidad de Nuclear device o North winds blowin. Jet Black ya era un exitoso hombre de negocios en el área de Guildford cuando se formaron The Stranglers en 1974. Su apartamento se convirtió en el cuartel general del cuarteto de oro durante los primeros meses. De nombre real Brian John Duffy, el batería estuvo con el grupo hasta 2015 cuando anunciaba su retiro debido a problemas de salud. El único miembro original que aún sigue en la formación, Jean Jacques Burnel, ha tenido que reestructurar el proyecto en varias ocasiones pero The Stranglers han seguido hasta el día de hoy registrando nuevos trabajos siempre interesantes, cuando no obras maestras absolutas, como demuestra su último y magistral trabajo Dark matters de 2021.

Malos tiempos para el punk en general con los fallecimientos recientes de Ketihe Levene y Wilko Johnson, otro histórico del rock inglés, amigo y compañero de fatigas de los propios The Stranglers.