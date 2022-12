La curiosidad pica a cualquier edad, en cualquier etapa, y como dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, Jonás García decidió recorrer ese camino hacia el origen de la musicalidad canaria. El ingeniero de sonido empezó a indagar en la tradición de las Islas y a su causa se unieron Jonatán Rodríguez, artista y fundador de la compañía Pieles, y Félix Morales, musicólogo y multinstrumentista, con quienes presenta la plataforma Etnografía canaria. Un espacio virtual en el que explica, detalla y amplifica la raíz del folclore autóctono de los antiguos pobladores gracias a este proyecto que estudia el origen de los instrumentos musicales del Archipiélago.

"En 2018, entré a formar parte de la compañía Pieles como ingeniero de sonido y me encontré con que fusionaban el folclore de Canarias con las músicas del mundo. Entonces, me veía que los chicos hablaban entre ellos, y me decían que cogiera los pitos herreños, el tambor gomero, cosas de las que, aunque me sonara, no sabía", explica García como coordinador de la iniciativa. Por ejemplo, descubrió que las chácaras de la Gomera están hechas principalmente de madera de moral y, según su tamaño, se diferencia el ritmo -el más grave que se le llama macho- o el repique -más agudo y asociado a hembra-. Esta breve descripción que queda facilitada en el sitio web ha sido fruto de un afán por reunir y organizar la información que había desperdigada entre las publicaciones académicas de autores como Talio Noda, Maximiano Trapero, Lothar Siemens o Pina Gónzalez Cossío, e internet.

Instrumentos originarios

Con el actual apoyo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) del Gobierno de Canarias, el equipo encontró en Morales un respaldo científico para el trabajo que estaban realizando, "necesitábamos que una persona diera rigor a los textos para ser serios en el contenido". De esa forma, han labrado como una especie de diccionario etnográfico que pretende seguir sumando apoyos y, sobre todo, sabiduría popular. "Pretendemos abarcar muchas cosas porque estamos haciendo este estudio de la organología, pero hay otras cosas relacionadas con la música como los cantos religiosos o de trabajo de todas Canarias: queremos ir dotando a la plataforma de todo el contenido relacionado con la etnografía regional, lo cual puede incluir tradiciones culinarias, vestimentas, danzas, y más... No veo el fin ahora mismo".

Entre las acciones que han desarrollado hasta ahora, está la recopilación de documentación y explicación de la historia, composición y uso del instrumento, además de la elaboración de vídeos que explican el sonido y modo de tocar de los mismos con ocho intérpretes que se colocan ante la cámara para que el recuerdo no quede borrado, como Yurena Cruz con la flauta y el tamboril, Jonatán Rodríguez con las lapas, los panderos, las cucharas, Itahisa Darias haciendo reverberar el tambor y las chácaras gomeras, Guillermo Molina resoplando con los pitos, callaos, la caña rajada o la olla de barro, Ylenia Quintero y las chácaras herreñas, Aníbal Llarena y las pitorreras, las gaitas y flautas, también, Teresa Alonso y su pito herreño, y, finalmente, Jeremías Martín con el acordeón y el forito. Es más, hasta los artesanos y luthieres están incluidos en el compromiso, como Juan Carlos Díaz 'Cho Juan', Beni Díaz, Guillermo Molina, Nayra Pérez, David Sánchez o Alexander Chinea.

La plataforma reúne tanto a intérpretes, artesanos, luthieres e investigadores en torno a la música

Ya en el apartado de aerófonos se puede consultar lo relativo al bucio, la amapola, la flauta de San Andrés y Sauces, la gaita de Gran Canaria, el botijo, el oboe de hoja... Un total de 17 invenciones que completan este año el registro de aquellos instrumentos que producen sonido por la vibración del contenido de aire en su interior. Junto a ellos, ya está expuesta en etnografiacanaria.com el grupo de membranófonos -los de percusión que se producen por el toque de una membrana tensa-, idiófonos -los que utilizan su propio cuerpo como materia resonante- y, próximamente, los cordófonos -emiten vibraciones mediante una o más cuerdas-. Con ellos, la historia enriquece a los pobladores de la tierra canaria.

"Me ha sorprendido la riqueza inmensa del folclore de Canarias, yo que siempre he estado tan alejado. Hay una variedad de estilos, de instrumentos, increíble, y luego hay cosas potentes como descubrir el Velorio de los Angelitos en La Gomera, una tradición donde los cantos se hacían en homenaje a los niños menores de cinco años que fallecían", indica Jonás García.

Esa costumbre, como tantas otras, espera que pronto lleguen a la población por medio de las acciones que están haciendo, como la exposición La piel del tambor, celebrada los días 5 y 6 de diciembre en la sala polivalente del Laboratorio Escénico situado en San Cristóbal de La Laguna. "Cuesta muchísimo llegar a la gente, y aún no sabemos cuál es el feedback, pero ya hay profesorado que ha utilizado la web para sus clases. Este año hemos cambiado la filosofía de trabajo después de estas tres ediciones, es decir, tenemos que estarle constantemente dándole una vuelta a la divulgación", menciona.