Saulo Torón, retrato discreto, sin pintarrajeos de luz y color

En el poema «Primeras palabras», con el que Saulo Torón (Telde, 1885) abre su poemario Las monedas de cobre dice así «Mi verso es el sereno manantial de mi vida». Ya se aprecia esa sensación que su hija María Isabel Torón, artista y conocedora del arte del canto y la música, describe: “La poesía de mi padre es para mí como si cada poema fuera una oración. Por dondequiera que abras su poesía cada poema conmociona, te hace reflexionar”.

En este primer libro de poesía, el poeta prosista nos retrata una época donde, por ejemplo, el doctor es un amigo, un espíritu luminoso, alguien con las puertas a llamar. En la «Ofrenda devota al Doctor Luis Millares» se vislumbra cómo eran antes las relaciones humanas: cercanas y amistosas, con deuda mutua y sentimientos solemnes. Sus lecturas fundacionales también aparecen en «El libro infinito» cuando se refiere a las poesías completas de Antonio Machado así: «Un egregio libro modestamente editado/- Siempre sucedió que los libros mejores/son los que se editan con galas peores». Las poesías de Torón se van poblando de borrachos, tiendas, entierros de barrio, la monotonía de lo cotidiano, los rincones deseados, los tristes, la lluvia, los duelos del barrio, el puerto, la playa y hasta hay un poema titulado El arribo de la flota ballenera.

Tristeza

Cada poesía, si seguimos su vida, es una especie de crónica. La tristeza de quedar huérfano está siempre presente y lo deja escrito en el poema «Al hermano Julián» con el verso maestro fuiste de mi orfandad triste. Su hija nos dice: “Mi padre nació con la muerte, perdió a su madre con cinco años y sufrió otro batacazo con la pérdida de su padre cuando tenía unos doce años. Él va relatando su vida en sus poemas. La orfandad, el primer amor, que lo tendría como todos en aquel entonces, pero él traslada todo ello a su poesía, como hace con el sillón viejo, tosco y desvencijado-único patrimonio que le tocó en herencia en el poema «Patrimonio sentimental».

«El sillón perteneció a Montiano Nicolás Torón Déniz, mi abuelo y el padre de mi padre, que fue secretario del Ayuntamiento de Telde y fundador de los Depósitos Comerciales en el Muelle de La Luz. Contemporáneamente hacía poesía satírica. Tenía una gran cultura. Fue autodidacta. No pudo ir a la escuela porque no había dinero. El mayor, Julián, le hizo de padre y de maestro. Devoraba libros. Todo eso se va a reflejar en sus obras completas. Se encontró con Tomás y Alonso. En aquel entonces se cultivaba la poesía satírica y él era muy mordaz. Divertidísimo. Siempre mi padre capitaneó el verso satírico, en el periódico Ecos o en La pantalla grotesca, una sección del periódico El País. El humor va unido al talento y lo satírico era un desahogo. Él era ecuánime y vehemente para ciertas cosas que le irritaban como las injusticias. Intentó ser muy justo siempre. La única foto que hay de los tres poetas, lo define. Él estaba en el centro, era el equilibro”.

Poeta a los quince años

“Empezó un poco con algún verso sin importancia, a los quince años. Por lo general es algo de dolor o de amor lo que impulsa a cualquier poeta a escribir sus primeros versos. Lo que él observaba necesitaba interpretarlo, él venía con algo genético. Con Julián, al ver que su hermano mayor escribía, esto fue otro impulso. Publicó entonces su primer soneto, Primavera, en un periódico que se llamaba El teléfono. Cuando hablaba, en el lenguaje coloquial, había algo en él, un componente genético vinculado a la escritura”.

“Los tres modernistas son ellos tres, los de la fotografía en la Biblioteca de Alonso. Es muy simpática la anécdota de la foto donde Alonso se estaba quejando de no prestar libros a nadie. Pero se movían en conjunto, siempre hacían banquetes para las personalidades que pasaban por aquí. Sólo hay dos fotografías que no están en grupo, una de Alonso y Tomás en Agaete y la de los tres en el despacho de Alonso. Él faltaba a muchos banquetes porque tenía mucho trabajo en Puerto y si venía un vapor no iba a ningún sitio sino al trabajo. «En Canciones de la orilla le dedica a Tomás Morales «Desde la playa vieja», donde en la noche en que estamos solo alumbra tu huella y en el poemario «Frente al muro», «Resurrecciones» y otros poemas le dedica «La última cita» y termina con los versos para ver si «por fin logro encontrarte/en el reino feliz de las estrellas».

Evolución

“Hay una evolución, eso pasa con todos los escritores. Él se mantuvo fiel a su esencia, a su estilo, a su criterio personal. Admiraba a Machado; él no era de alharacas, su línea era la sobriedad. Fue un gran lector de Juan Ramón Jiménez y de Villaespesa. También admiró a sus amigos. A Tomás, que era más ampuloso y grandilocuente…Y a Alonso, a quien rememora en «Nuevas Ofrendas Devotas con Ante el bronce de Alonso Quesada (Rafael Romero)». No era un poeta de romper muchos papeles, de hacer borrones en sus manuscritos, no hacía cambios, escribía más bien a tiro hecho. Los primeros poemas son un despertar a la vida, a la familia. Cuando conoce a mi madre, según fue sucediendo su vida, la narra en sus poemas como una cronología propia. La muerte de los amigos se llevó la musa… Con mi madre y sus dos hijos, mi hermano Saulo y yo, volvió la inspiración -el parón era necesario”.

Es verdad que se desprende ese tono íntimo, espiritual del que nos habla la hija del poeta con las palabras reincidentes corazón, Señor, Dios, luz, estrella, lucero… Y nos enseña sus enigmas con versos como «En el cielo finge un ave/una nube que no pasa. También el mar, del que escribe De tanto mirar al mar/voy creyendo sólo en él/y olvidando lo demás, es una pieza fundamental en su poesía especialmente en el libro dedicado a Tomás Morales El caracol encantado donde se une a otros conceptos como lo eterno, el influjo o el amor. De hecho, toma una cita del poeta nicaragüense Rubén Darío para iniciar el poemario: «y oigo un rumor de olas y un incógnito acento/y un profundo oleaje y un misterioso viento…/ (’El caracol la forma tiene de un corazón’). Y con todo lo aprendido nos regala el poema «A un poeta que empieza», con los clarividentes versos «Mas si caes… ¡No importa! Sigue…,avanza / que vale más que un logro una esperanza. Ya nos lo enseñó Don Quijote: en la vida también hay derrotas gloriosas. Y eso también ocurre en la poesía».