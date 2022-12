La Orquesta Comunitaria irrumpe en el arte de la imagen

Un nuevo concierto de la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria en el Auditorio Alfredo Kraus, colmado a tope, con grandes colas en la calle para acceder a las cinco puertas que se abrieron en el control de localidades.

Algo nunca visto, asombrosa adopción de una iniciativa que hasta ahora solo ha hecho tres salidas al público, presentando en ésta la novedad de un coro de más de 80 voces, dirigido por Narmis Hernández junto a la muy numerosa plantilla orquestal. Agotadas las localidades de la prevista sesión única, hicieron dos, de mañana y tarde del domingo

Inenarrable el entusiasmo de la audiencia con cada pieza, una selección de las bandas sonoras de algunas películas de cine y videojuegos. La atmósfera general en la sala era de placer y admiración.

El repertorio, presentado con el título Play, es muy representativo de las variables actuales del gusto popular. Al comenzar el concierto y en las pausas entre obras, fue vocalizada la prosa poética Cuando las estrellas se apagan, fórmula ya practicada en anteriores conciertos.

Es, en definitiva, una brillante antología de las formas musicales vinculadas a la cultura de la imagen, tan influyentes en el oído de los aficionados a ella. Lo que quiere decir que constituyen un plus de expresividad en narraciones y juegos visuales, pero no son el lenguaje primordial de un arte que nació mudo y que en la pantalla sigue siendo auxiliar. No todas esas partituras resisten la escucha exenta en concierto.

Son brillantes en términos efectistas y tienden a la reiteración temática y una cierta monotonía, siempre dentro de la armonía tonal del sinfonismo romántico del XIX. Es éste un criterio discutible, pero no lo es en absoluto la maestría de David Crespo, músico extraordinario y sobrio director que se mueve lo justo en un podio catalizador del sonido de unos 180 instrumentistas y cantores.

Magnífico este Coro Comunitario, en el que vemos cantores veteranos de otras formaciones junto a mucha gente joven y nueva, Después de algunas intervenciones de refuerzo, sin texto, cantaron de manera excelente, muy bien articulado, un texto poético.

La ausencia de programas de mano me impide nominar a la soprano que cantó una de las propinas, bellamente escrita por Jesús Agomar González Guillama, compositor canario muy implicado en el gènero y en la compleja organización Y admirable, siempre admirable, la respuesta de Canarias a las llamadas del arte musical.

En este caso, integtrando a un pequeño grupo de instrumentistas tinerfeños, y todos sin excepción, con generosidad altruista. Esta formidable cantera de grandes profesionales merece todo lo que se haga por garantizar la supervivencia y el crecimiento artístico.