En una aldea al sur de Tenerife, con manitas de niño de diez años y pizarrín, aprendió a escribir Nicolás Díaz Chico. Y al igual que él, a lo largo del tiempo, las palabras grabadas con tiza crecieron, se hicieron más abundantes y les salieron flores, unas campanitas moradas que han acabado en un libro, Hotel de las Glicinas.

Esta es su segunda obra de cuentos, presentada el pasado 14 de diciembre junto a J. Yeray Rodríguez Quintana en el Museo Canario. La primera vez que los textos de Díaz Chico se publicaron fue con Cuentos a la luz del quinqué, otro conjunto de relatos en los que narraba los recuerdos de infancia en su pueblo natal, donde según relata el autor estaban "en la edad de piedra". Sin móviles, sin electricidad, sin nevera. Nada de eso era impedimento para que apareciera de vez en cuando la felicidad, ni para que Díaz Chico siguiera el camino que le llevó a ser catedrático de Fisiología de la ULPGC, a investigar con un férreo compromiso sobre el cáncer de mama y a tener, a día de hoy, dos libros publicados.

En esta nueva publicación, el autor presenta 17 relatos de la más diversa índole, pasando por la fantasía, el thriller y el realismo, con toques distópicos y de novela negra con los que quiere "intentar que la gente se contagie del virus de la aventura". Este libro, escrito durante el primer año en el que el coronavirus apareció en nuestras vidas y sociedades, "no se podría haber escrito sin la pandemia", explica su autor.

No es que el virus sea el tema principal del Hotel de las Glicinas, pero muchas de las situaciones en las que se inspiran sus relatos son realidades que ha puesto de manifiesto el contexto pandémico: las vacunas, la digitalización acelerada, el maltrato de la banca hacia las personas mayores que no se adaptan a este contexto, las dudas que genera un experimento farmacológico, las consecuencias de un confinamiento a largo plazo... Todos ellos escritos entre los aires de una atmósfera en la que se la desesperanza y la tregua se alternaban cada vez que superábamos una nueva ola de contagios y llegaba la siguiente.

Venganzas y distopías

"Hubo una digitalización a la fuerza, incluso los que no éramos muy ductos nos tuvimos que adaptar", explica Díaz Chico haciendo referencia al "maltrato de la banca" hacia las personas de mayor edad. Esta experiencia es la que inspira uno de los relatos de su último libro, el que lleva por título La doctora Falopio, una historia sobre una médico que urde una elaborada venganza hacia una de sus pacientes que trabaja para el sector bancario.

También hay "otros relatos que son un poco rurales", añade el autor de Hotel de las Glicinas, en relación a otro de sus cuentos que tiene como protagonista a una persona que fallece y le cuenta a su hijo sus orígenes, los de un niño con una madre que se dedicaba "al oficio más antiguo del mundo", una mujer que intercambiaba favores sexuales por productos agrícolas como queso o cabritos.

Otro protagonista entre los relatos de Díaz Chico son las distopías. Un ejemplo es el relato Efectos secundarios en el que su autor se ha inspirado en la extrañeza que produjo a gran parte del mundo el proceso de desarrollo de las vacunas para hacer frente al coronavirus, vacunas que se produjeron a nivel mundial y de una forma acelerada y sin precedentes. Este relato gira en torno a "qué cosas pueden ocurrir en un experimento farmacológico a escala mundial si sale mal", explica el catedrático de la ULPGC. En las distopías de Hotel de las Glicinas también aparecen cruceros que se convierten en cárceles rodeadas de tiburones y un mundo en el que la pandemia se alarga de una forma indefinida en una especie de "dictadura sanitaria a nivel mundial".

Hay otras historias alejadas de la temática sanitaria, como la de "un abuelo de una familia muy poderosa exiliado en Abu Dabi", inspirada, de alguna forma, en hechos reales. Ficción y realidad se mezclan en estos cuentos ambientados en su mayoría en Canarias que culminan con un soneto final, unos versos que "reflejan el estado de ánimo de aquella época", tal y como puntualiza Díaz Chico. Cuando termina este año desgraciado/ y declina su curso entristecido/ tengo prisa en darlo por vivido/ y así poder mirar para otro lado./ Fingiré que en nada me ha cambiado/ y hasta diré que tan malo no ha sido/ pero en mi mente algo sí ha ocurrido/ que ha sido en su esencia trastornado. /Los abrazos, las manos no estrechadas/ las lágrimas carentes de destino/ las risas del amigo no escuchadas/ la pena honda que venció al vecino/ habrán dejado su huella bien marcada/mucho antes de perderse en el olvido.

La pandemia se fue pero dejó tras de sí un rastro de consecuencias irreparables y de pistas que remiten a aquellos extraños meses: las mascarillas en el transporte público, las pruebas de antígenos, los congresos virtuales o las historias, historias como las de Díaz Padrón que, aunque ficticias, recuerdan consecuencias que fueron o que podrían haber sido, una parte de esta época contemporánea que ha quedado registrada en forma de 17 cuentos para imaginar, divertirse y reflexionar.