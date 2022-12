La compañía grancanaria de musicales Zalakadula vuelve a la programación navideña y familiar del Teatro Pérez Galdós con un nuevo espectáculo familiar, Navidonia, que se representará en el Teatro Pérez Galdós del 28 al 30 de diciembre con funciones a las 17.00 y 19.30 horas cada día, escrita y dirigida por Luifer Rodríguez.

El coliseo capitalino desbordará con la magia y la amistad que imperará en el escenario de la mano de actores y actrices canarias junto a bailarines y banda de música en directo. Un espectáculo que tiene como objetivo catalizar la fuente de energía positiva que caracteriza a estas fiestas, a través de una historia protagonizada por divertidos personajes y situaciones disparatadas, acompañadas de canciones pegadizas y bailes tiktokeros.

El director de la Fundación Auditorio y Teatro de las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler, ha señalado que ya es «tradición» tener a esta compañía en el escenario, para «celebrar la Navidad con alegría».

Navidonia, dirigida por Luifer Rodríguez, es «la vuelta a la Navidad feliz, la del reencuentro, la de disfrutar en familia, la de fraternidad, solidaridad», porque tras dos años de mantener «distancia de seguridad» ha llegado el momento «de volver a acercarnos y a estar juntos». La Navidad «nos reúne, es estar bien y con nuestra gente, con los que están cerca y también con los que están lejos» para compartir una vez más estas fiestas. Navidonia nace «porque nos gusta la Navidad, porque nos crea un estado de felicidad que a veces es etéreo, pero nos sirve para aguantar un año más», concluyó el actor.

La pieza ocurre un 28 de diciembre «cuando los humanos perdemos la inocencia y dejamos de creer», ha detallado. No en vano, Navidonia by Zalakadula crea un peculiar y pintoresco universo inspirado en el inagotable mundo de los cuentos, para narrar extraordinarias aventuras y realidades rutinarias a través de los ojos de nuestro particular Brinch, inspirado en el Grinch. Con una quincena de actores, bailarines y banda de música en directo, además de medio centenar de técnicos de iluminación, sonido, audiovisual, escenografía y vestuario, quienes transformarán el recinto capitalino en un espacio navideño muy especial.