Los dedos de Anthony Strong se mueven con un ritmo contagioso sobre las teclas blancas y negras del piano mientras Chano Gil y su banda se entregan en el escenario tal y como llevan haciendo desde hace 25 años. Esto será lo que ocurrirá sobre el escenario del Teatro Cuyás los próximos días 29 y 30 de diciembre a las 19.30 horas, cuando la Gran Canaria Big Band presente el concierto 'Hits' al ritmo de artistas como Stevie Wonder, Michael Jackson o Cole Porter junto al cantante de jazz formado en la Royal Academy of Music de Londres.

Lo harán con una disposición especial, tal y como ha explicado Gil en la presentación de este evento musical que hoy ha tenido lugar en el mencionado teatro: “Otra de las novedades es que todo va a girar en torno a él, el piano va a estar en el centro y la Big Band va a tener una disposición diferente. Él va a hacer de cantante, pianista, director...”, ha explicado el director de la big band en referencia a Strong, al que ha definido como uno de sus crooners favoritos.

'Susurrando' los éxitos

La palabra crooner viene del verbo estadounidense to croon, que significa "cantar o hablar con una voz dulce, baja y llena de emoción". Así cantaba Sinatra y así cantará, con su particular estilo, Anthony Strong sobre las tablas del Cuyás. "Anthony Strong me parece un cantante muy peculiar. Tiene una formación parecida a la de los jazzistas de España en general y de Gran Canaria en particular, que comenzamos con una educación clásica. Él estudió piano en la Royal Academy de Londres y después se fue adentrando en los musicales para acabar con una voz propia” , ha explicado Chano Gil en la presentación de 'Hits'.

Por otro lado, Strong es también el autor de los arreglos que se van a interpretar en las tablas del Cuyás, arreglos que Gil ha descrito como "muy ordenados, tienen parte de improvisación pero está todo muy inglés, muy elegante, muy gentleman”.

Un total de 17 músicos sobre el escenario harán vibrar al público durante las fiestas con un espectáculo que ya ha vendido la mayor parte de las entradas disponibles. Un show que puede ser desde el regalo de Navidad perfecto hasta una oportunidad para todos los públicos de acercarse al jazz y al formato big band. "Quién no haya escuchado nunca una big band en directo no sabe lo que se pierde, es una de las experiencias sonoras más bestiales que se puede uno imaginar en un auditorio o en un teatro ”, ha recalcado Gonzalo Ubani, director artístico del Teatro Cuyás.

Por su parte, la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, ha destacado que “la Gran Canaria Big Band se ha asentado con bastante fundamento, no solo para los jazzeros, sino para todo ese gran público que también se acerca de una forma tímida al principio, buscando esa complicidad con este género musical y se atreve a inspirarse y a buscar nuevos referentes musicales. Yo creo que es una gran oportunidad para entrar y para empatizar con esta disciplina musical”.

25 años de trayectoria

La Gran Canaria Big Band celebraba el pasado mes de octubre su 25 aniversario con un concierto muy especial que contó con nombres como Paquito D'Rivera, Santiago Auserón, Sole Giménez o Virginia Guantanamera. Un total de 150 músicos son los que han pasado por la agrupación desde que se fundara allá por 1997. Desde entonces, esta big band ha ido creciendo y consolidándose tanto a nivel nacional como internacional, desde sus orígenes en el conservatorio, pasando por sus apariciones en el Festival de Jazz de Canarias, hasta llegar a viajar con sus instrumentos al otro lado del charco a lugares como México.

Todo ello lo han hecho y lo hacen sin perder su espíritu inicial: el de pasarlo bien y el de darle oportunidades a los jóvenes músicos, a esos “chicos jóvenes que se suben ahí y que antes nos veían con sus padres desde el patio de butacas”, tal y como lo ha relatado Chano Gil. Es una banda que ha evolucionado y que también ha hecho evolucionar a muchos músicos. Una banda con la que, tal y como ha indicado Gonzalo Ubani, "el espectáculo está asegurado".