Dácil Santana: "Las mujeres artistas luchamos para que nos den un sitio en igualdad"

Este año su trabajo ha recibido dos premios ¿Qué siente?

Lo veo no solo por un reconocimiento concreto al disco y la canción, si no al trabajo desempeñado en tantos años y del todo el equipo que me rodea. Por que al final el disco tiene su productor, sus músicos y Arréstenme tiene un trabajo increíble detrás también, de cada matiz, arreglo y, además, un cuidado en el mensaje de la canción que es feminista y de empoderamiento de la mujer. Me quedo con todo lo que hay detrás, con la evolución y con lo aprendido. El cuidado de cada detalle, historia y cada canción, es como recoger lo sembrado e ilusionarme más y creer más aún si cabe en el proyecto, y enfrentar con más ilusión el próximo año.

Y, ¿Qué traerá 2023?

Ya tengo casi listo el próximo single que saldrá en enero, luego saldrá otro en febrero y en marzo. En abril, si todo va bien, saldrá mi nuevo álbum. Estamos preparando el show con la banda, será un espectáculo nuevo, con canciones nuevas, de cara a escenarios más grandes. Creemos que ya es el momento, estamos en la lista de meta para salir a tope. Así que estoy muy contenta.

¿Cree que cada vez se toma más en serio a la mujer en la industria musical?

Queda mucho camino por hacer. Es cierto que hemos dado pasitos, pero muy pequeños. Las mujeres estamos todavía luchando porque nos den un sitio en igualdad como al hombre. Si te fijas, sin irme más allá, en muchos carteles de festivales el 98% de los son hombres. El Gran Canaria Fest, por ejemplo, solo contó con Mel Ömana.

La excusa es que no hay artistas femeninas...

Hay muchísimas artistas en Canarias. Me encanta ir a las galas de premio, no solo por los reconocimientos, sino porque conoces a muchas compañeras que hacen estilos muy diferentes en música, increíbles, de calidad, elegantes y depositan su tiempo, una inversión económica y luego los promotores no las valoran. No son solo los números de Spotify y todo eso, que se pueden comprar, es pararte a escuchar y valorar la música. Es complicado.

Ha vuelto a afincarse en Gran Canaria. ¿Cómo va el regreso?

Muy bien. Yo en Madrid consideré que había terminado con una etapa de mi experiencia allí, que fue increíble. Ha sido lo mejor que he hecho en cuestión profesional y personal. Tuve la suerte de venirme 10 días antes del confinamiento. La adaptación a Madrid fue compleja, siempre eché mucho de menos esto. Quería dedicarme 100% a la música y a la composición, compongo muchos temas para otros artistas, y en Madrid no podía porque tenía otro trabajo además de la música. Entonces decidí volverme en parte por eso. Realmente lo que quería era poner toda mi energía y mi dedicación al proyecto. También creo que fue una buena decisión porque me ha permitido sacar LP y todo el trabajo que he desarrollado desde 2020 hasta aquí. Todo esto ha hecho que pase lo que está pasando con los reconocimientos.

Prueba que se puede hacer música desde Canarias para el resto del mundo

Totalmente. De hecho me vine en principio como una especie de pausa para poder volver. Pero al final no es necesario, con la ventaja de las plataformas digitales y el poder producir con alguien desde la distancia. Yo no conozco en persona a mi productor porque vive en Granada y llevamos trabajando juntos desde 2018. Y también me pasa con músicos con los que he colaborado. Al final vas escuchando a productores, músicos y artistas y si te van gustando contactas a través de las redes sociales. Yo voy y vengo de Madrid o de cualquier otro lado de la Península. No es necesario vivir allí para poder dedicarte a la música y desempeñar tu carrera. Sí es cierto que el enriquecimiento de una ciudad como Madrid, donde hay tanta cultura, está ahí pero me parece más importante potenciar la industria canaria desde las Islas que desde fuera. Creo que es un momento en el que la industria canaria está muy potente. En montón de vertientes ya sea música urbana, cantautores. de todo tipo. Está en un nivel muy alto.

¿A qué cree que se debe?

Está habiendo una revolución artística, tanto de jóvenes como de artistas con carreras más elaboradas, en la que hay muchísima gente creativa, valiente y teniendo algo que decir. Hemos coincidido, desde casi adolescentes a personas más adultas, somos un gran equipo de artistas que estamos en momentos muy diferentes pero en el que todos sumamos y está siendo una potencia increíble. Imagino que será por el hecho de tener algo que decir después de la pandemia, mucha gente se paró y quiso apostar por su proyecto, por algo que a lo mejor en su momento no pudo sentarse a sacarlo adelante. Siempre dije que en Madrid como no podía tener una vida social como aquí hice mi propia cuarentena de pasar mucho tiempo sola en casa y pude componer más de 90 canciones. Pude aprender más piano también. Hay muchísima gente joven que está despuntando, viene una cantera muy guapa que se suma a los que llevábamos años a pico y pala.

¿Faltan oportunidades para los músicos?

Sí. Hay muchísimas personas con talento, o sin talento, queriendo vivir de la música y no hay oportunidades para todos. Por eso al coger un camino lento pero en el que estás creando algo sólido al final, al cabo de los años, puede suceder algo. Pero creer en hacer una canción y pegar un pelotazo igual te sale bien o no, pero luego la caída puede ser muy complicada. Soy de las que creo, surgió también así, en el hecho de ir construyendo paso a paso la carrera. Eso me da la confianza, la seguridad y la estabilidad de creer en el proyecto al 100%.

¿Iría al Benidorm Fest?

Este año me inscribí como compositora de una canción que envió un artista amigo mío, Israel del Amo y no hubo suerte en este caso. Ahora mismo como compositora a todo lo que venga le digo que sí, pero como artista tengo que verlo muy claro. Tendría que encontrar un tema, si compongo algo el próximo año una canción que crea que puede ser algo sorprendente, que pueda aportar algo a la música para defender a un país lo haría.