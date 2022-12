El eco de los disparos

Cita Peter Burke en su libro Hablar y Callar, la frase encontrada en una pared italiana: «La omertá es o bien miedo o bien complicidad». Y continuaba: «El lenguaje constituye un instrumento potencial en manos de la clase gobernante, un instrumento que los miembros de esa clase pueden emplear tanto para engañar como para controlar y comunicarse». Y por supuesto, incluye al silencio como parte del lenguaje. No en vano utiliza como introito la frase de Ortega: «El discurso consiste, sobre todo, en el silencio». Lo que callamos es a veces más importante que lo que decimos. No descubrimos nada nuevo diciéndolo, pero es conveniente recordarlo, pues corremos el peligro de dignificar el silencio en exceso y utilizar esa visión de él como justificación de la nombrada omertá. El valor del silencio es el que es y, si bien es cierto que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios, no lo es menos que muchas veces somos esclavos del silencio impuesto o que consentimos por otros. Y, entonces, o tenemos miedo o somos cómplices.

Sobre el silencio en el País Vasco, o Euskadi o Euskal Herría, su utilización y su peso sobre la existencia cotidiana trata este libro de Edurne Portela. Es un libro valiente pues intenta ir más allá de lo que se calla, de la justificación de porqué se calla, y del efecto destructivo de este silencio, soterrado, que va minando las relaciones sociales, la sociedad misma, emanando. Las consecuencias de este libro van más allá del territorio al que quiere limitarse. Pues la sociedad española sabe mucho de silencios. Durante cuarenta años el miedo atenazó y silenció a la mayoría de la población; por miedo no se nombraba a los represaliados, a los desaparecidos por la maquinaria represiva de franquismo -recordemos de pasada que somos el país con más desaparecidos después de la Camboya de Pol Pot-.

Nadie recordaba al abuelo, al padre, al familiar preso, fusilado, o desaparecido en la España de Franco ni a las mujeres torturadas, violadas, marginadas por ser republicanas. Solo cuando se acercó la democracia, empezó a nombrarse en las familias, aún con miedo, a los hombres y mujeres represaliados. Crecimos con parte de nuestra memoria escondida, cercenada, cortada, por miedo. Los mayores no querían que los jóvenes sufrieran aquella suerte. Callaban tanto por miedo como por afán de protección. Así fuimos un país fracturado por el miedo, aunque el discurso oficial fuera otro, pese aa que, como señala Javier Marías: «todos nuestros ayeres hierven bajo la tierra, que todos los muertos habidos y por haber de alguna forma están bajo la tierra emanando todavía».

Y después vino La Transición, la pacífica, sin violencia, en que tantos callaron, callamos, y no vimos los muertos que costó, sobre los mil, hasta que una historiadora francesa escribió El mito de la transición pacífica, y pese a eso, aún callamos, mantenemos el discurso oficial ignorando que el siniestro Tribunal de Orden Público paso a llamarse Audiencia Nacional, con los mismos jueces y que la Brigada Político Social se convirtió en Brigada Central de Información, con los mismos policías y el CESID se transformó en CNI con los mismos agentes. Todos ellos con las mismas costumbres, los mismos comportamientos, que pasaron a sus sucesores y discípulos actuales. Los asesinos al servicio de la derecha o cumplieron poca pena, o disfrutaron de permisos que les permitieron irse del país, o fueron amnistiados, o nunca fueron encontrados, detenidos y juzgados. Aquí los de Bartolomé García continuaron con su profesión y subieron por el escalafón, los de Antonio González Ramos llegaron a lo más alto de su profesión, comisario, y los de Javier Fernández nunca fueron encontrados. Y casi todos callamos. Por miedo o por complicidad.

Edurne Portela tiene el valor de denunciar la parecida situación de Euskadi. Señala con el dedo la pared de silencios que amuralla su tierra. Si denuncias o recuerdas las torturas en el cuartel de Intxaurrondo, las fosas con cal, los asesinatos del Batallón Vasco Español y el GAL, se te marcará no como defensora de la dignidad y los derechos humanos, sino como apóloga del terrorismo. Si publicas o expones la foto de un etarra muerto, en su ataúd, con la madre o la hermana o la novia, llorando, destrozada, lo mismo. Serás marcado como cómplice de los terroristas. E, igualmente, si denuncias los inútiles años de terror, si recuerdas a los que recibieron el tiro en la nuca, la bomba y el chantaje, otra parte de la sociedad te acusará de cómplice de los torturadores. La sin razón.

Es como si Portela recordará los versos de Quevedo: «No he de callar aunque con el dedo, / ya tocando la boca o ya la frente, / silencio avises o apuntes muerte». Contra esa complicidad en el silencio, en la manipulación del lenguaje, recordemos que el silencio es parte de él, escribe un hermoso texto, reclamando que el esfuerzo de los intelectuales del momento en su tierra debería construir un discurso cargado de ética y razones, que permita superar el trauma de la violencia, la tortura, la bomba, sin callar. Pues solo nombrando las cosas y las situaciones los seres humanos logramos asumir, controlar, adueñarnos de las cosas y las situaciones. Construir un lenguaje común, compartido, que sea el territorio ético donde todos se encuentren. La minoría de torturadores con la de terroristas y la gran mayoría de habitantes que permanecieron al margen y callaron por miedo, y también, por complicidad. Y pone ejemplos de que es posible, de que algunos lo han empezado, desde escritores como Jokin Muñoz, Juan Mayorga o cineastas como Aitor Merino. Sin olvidar los que han fracasado o no han querido ver el problema, han caído en el sectarismo o, como los Ocho apellidos vascos no dejan de repetir una caricatura repleta de estereotipos: el vasco brutote pero noble, el alegre andaluz…, y que sin dejar de hacer gracia no cae en gracia por lo manido.

Y lo hace recalcando «lo peligroso que es crear tanto un relato único como un relato donde todas las víctimas y todas las versiones tengan el mismo peso». No es lo mismo un lenguaje común que un relato único, recuerden. Y siguiendo a Luis Castell señala que «el relato histórico que se proporcione tiene que hacer frente a varios mantras de calado popular: necesidad de reconciliación, consenso, superación del odio; encuentro; visión compartida…, términos que en muchos casos conducen a buscar una verdad confortable, o una visión autocomplaciente que nos otorgue tranquilidad». Ya vivimos esa construcción de relato único, ya tuvimos nuestra historia confortable de consensos, olvidos y silencios. Para que no repitamos el mismo error, y no caigamos en la autocomplacencia del olvido y el silencio, mientras los ayeres siguen emanando, ha escrito este valiente y hermoso libro Edurne Portela.