Chiquitita, dime por qué... ¡Tengo que depender de un príncipe! Indira está harta de su cuento, no puede más con ese final comiendo perdices, ¡quiere salir, trabajar, dejarse de tanta pompa y bailar bajo la bola brillante de la disco! Ya llegó su momento y va a salir adelante ella, sola, sin miedos y con la fuerza de la música de ABBA que le hace pensar una y otra vez, mamma mia, cómo saldrá del entuerto. A su lado, aparece un hada madrina un tanto peculiar, por maruja y desastre, que cada dos pasos trastabilla, pero qué mejor compañía que las amigas que te ayudan a crecer.

Una obra que agita el cuento tradicional con el fin de incorporar el mensaje feminista a una nueva era, tal y como afirma Artiles, "Indira está cansada de esa vida y quiere salir, trabajar y no depender de un príncipe para ser feliz, así que rompemos con los estereotipos de la princesa Disney y damos visibilidad a que la mujer puede hacer cualquier cosa ella sola porque lo que vemos en las películas, en la televisión o en las redes sociales es lo que nos influencia, más allá de las familias que tienen sus propios valores, pero al final es súper importante que vean esa referencia en los teatros". Sus sobrinas, de ocho añitos, la verán desde las butacas y verán cómo su tía toma un camino que, aunque cueste por inexplorado, la encontrará consigo misma.

Con esta idea de romper el canon empieza el musical familiar Chiquitita, que llegará al Teatro Pérez Galdós el martes y miércoles 3 y 4 de enero, a las 18.00 horas, con Jennifer Artiles y Mingo Ávila como protagonistas bajo la dirección de Juan Carlos Hernández, la coreografía de Mingo Ruano y los arreglos musicales de Manolo Estupiñán.

Un musical con rúbrica canaria

La banda sonora del grupo sueco que enloqueció las fiestas de los años 70 es un gran trampolín para hablar de igualdad con un toque divertido y alegre. Tanto como recordar batallas perdidas en Waterloo y que no pesen en el corazón, como hace el príncipe que interpreta Alberto San Luis: "Mi personaje ha tenido un pasado triste, un poco incómodo, pero no se ha quedado anclado, sino que ha evolucionado, y quiere transmitirle esto de vivir el presente a Indira. Es guay que sea el hombre que le proponga a la mujer otro punto de vista positivo donde no tiene por qué quedarse anclada a lo que la sociedad o su familia le diga".

Lejos del musical tradicional Mamma mia, el director propone este ejercicio interpretativo, en el que no para ni un segundo el elenco, como una forma de revivir los clásicos y a un mismo tiempo ofrecer al público infantil y adulto una revisión de los relatos tradicionales. Los ensayos en el Pérez Galdós, que enfundan de un vestido de ensueño a ella y una casaca militar a él, son los últimos antes de subir el telón. Una oportunidad que llega tras estrenar en el Teatro Leal de Tenerife y vivir con estupor el calor del aplauso del público.

Tanto Artiles como San Luis esperan que este musical siga su trayectoria en escenarios locales y peninsulares: "Estamos inclinados a salir de las islas cuando hay mucho talento artístico aquí. Allá donde vayas siempre hay un canario o una canaria en los espectáculos, así que hay que apostar por el talento autóctono porque hacemos cosas que está al nivel de lo que está fuera o incluso superior". Admiten que no es usual que les propongan este tipo de proyectos debido a los costes que supone poner en marcha una obra de tal calado con tan pocas exhibiciones en el circuito teatral insular, "la intención es que se mueva aquí y fuera también, tenemos la magia de ABBA encima, así que esperemos que nos acompañe". Los esperan en la pista.