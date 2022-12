Después de dos años de pandemia, toques de queda y encierro, esta Nochevieja en Las Palmas de Gran Canaria promete ser un fiestón a lo Jep Gambardella en La Gran Belleza para despedir el año por todo lo alto y, como canta, Bad Bunny: empezar el 2023 bien cabrón. Para quienes todavía no tengan plan porque dudan entre varias opciones y precios o porque simplemente no saben bien qué se cuece y dónde está la marcha, desgranamos un listado de planes para distintos presupuestos, zonas y gustos musicales, para que se organicen y no nos den las uvas:

Festival Solar en Fábrica La Isleta Después del fiestón de Nochebuena que mezcló cumbias, fiesta electrónica y perreo en Las Torres, Fábrica La Isleta celebra la primera edición del Festival Solar, una propuesta ecléctica que entrecruza música y arte bajo la filosofía de las 4 R de la Sostenibilidad: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar. Además, en Fábrica no se conoce el miedo y para los valientes: hay fiesta el viernes 30 y el sábado 31 de diciembre. Pincha gente fetén. Los precios de las entradas son los siguientes: Viernes 30 (dos consumiciones) Anticipada: 25 euros / Puerta: 30 euros. Sábado 31 (dos consumiciones). Anticipada 30 euros / Puerta 35 euros. Pase completo: 30+31 (4 consumiciones) Incluye además «Pack de Bienvenida» / 45 euros anticipado / 50 euros Puerta. Para las despistadas: Fábrica La Isleta ya no está en La Isleta, sino en el barrio las Torres, en concreto, en C/ Matagalpa, 1, en un espacio maravilloso donde puedes aparcar con facilidad (pero recomendamos encarecidamente ir en guagua o taxi, que entre varios sale baratísimo). Madre mía, qué alboroto La discoteca de moda de Las Palmas de Gran Canaria no podía faltar a la cita alborotadora de Fin de Año, aunque llegamos un poco tarde a las ofertas que lanzó el Alboroto Las Palmas con distintos precios y packs. Pero si te encanta el reggaeton y el glamour de Vegueta, aún quedan entradas para dos opciones: Last dance: Incluye barra libre de destilados, licores, cerveza, agua y refrescos durante todo el evento - 55 euros Last Premium Drink: Incluye entrada en la zona más exclusiva del local con barra libre premium de destilados, licores, cerveza, agua y refrescos durante todo el evento - 80 euros Ojo: el local ha establecido como norma un Elegant Dress Code Enforced para esta noche y la entrada a menores de 25 años está prohibida. Guateque, cariño La gran fiesta electrónica de Las Palmas de Gran Canaria, el Guateque, dice Hola al 2023 con un fiestón sin precedentes que promete terminar muy tarde (o muy pronto, según se mire: llévate gafas de sol) en este entorno idílico situada en Casa de la Bahía del Rincón con vistas al mar. Sorprendentemente, aún quedan entradas: cuestan 70 euros e incluyen barra libre, food truck y musicón. Además, para ir y volver de la fiesta, el evento pone a disposición del público un servicio de transporte en guagua. Al inicio de la fiesta, cada media hora sale una guagua desde el Auditorio Alfredo Kraus, que te llevará al lugar del evento en 5 minutos. La organización recuerda que "no es posible aparcar en el lugar del evento, así que debes usar la guagua, un taxi, o bien, puedes disfrutar de los 25 minutos de refrescante paseo desde la playa de la Cícer". No recomendamos volver en un elefante pintado, como en el peliculón de Peter Sellers. Entre Kopas Este clásico de la noche que volvió a abrir sus puertas el pasado verano también vuelve a abrir su terraza en la parte baja del Centro Comercial el Muelle para dar la bienvenida al Año Nuevo. Y ya se ha agotado el primer paquete de entradas pero la sala ha sacado otra remesa para los rezagados al precio de 30 euros con dos consumiciones. La venta de entradas se lleva a cabo en la misma terraza, en horario de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas. Chester Club & Lounge ¡Otro clásico de la noche portuaria en Las Palmas de Gran Canaria! El Chester Club Las Palmas celebra su New Year's Eve Party dándolo todo con una fiesta para el recuerdo, cuyas entradas se encuentran al precio de 30 euros, con barra libre, disponibles en la página web del espacio. Si te apetece algo más íntimo y recogidito pero con el Quédate de Quevedo de fondo, también quedan unas pocas mesas en interior para cuatro personas, situadas en la parte alta en el interior del club, a 120 euros. De todos los colores Sí, nos faltaba un poco de ambiente LGTBI en este listado. Y como no podía ser de otra manera, ahí está Miau Las Palmas, en la Urban Nightclub, en C/ Presidente Albear, 69. Aún quedan algunas entradas para este fiesta, que se celebra desde las 00.30 a las 5.30 horas, al precio de 20 euros, con dos consumiciones. Si te apetece este plan, puedes comprar tu entrada en la web de la Urban. Tao Club Garden Y terminamos el listado con la Fiesta de Año de Tao Club & Garden (Paseo Alonso Quesada), junto al Metropole, que se viste de largo para albergar uno de sus conocidos fiestones junto al Muelle Deportivo. La entradas tiene un precio de 20 euros, con dos consumiciones, que puedes adquirir en esta web. ¿Eres más de fiestas de día? Tranquila también hay muchas opciones para ti, porque ya tenemos una edad y no estamos para volver descalzas con los tacones en mano y el abrigo de una desconocida. Aquí tienes algunas opciones de tardeo para despedir el año en Las Palmas de Gran Canaria y recogerte con las uvas como una gran señora: Concierto de Tarde Vieja en el Tiramisú Ya se sabe que Guanarteme tiene más seguidores fieles que Rosalía y su lugar más emblemático, el Tiramisú Funky Bar AKA El Tira, no puede faltar a su tradicional concierto de Tarde Vieja, a partir de las 15.00 horas, en esta ocasión con el grupo Son Latela. La entrada es libre y gratuita. Y el baile es obligatorio. Que pregunten a quienes tampoco se perdieron el concierto de Tarde Buena con Ni Funk Ni Funk el sábado pasado. Campanadas 'a la australiana' en La Catalina Nos fascina el nombre y la propuesta. La Catalina, una de las terrazas más bonitas de la ciudad, situada en el Parque Santa Catalina, celebra sus Campanadas a la Australiana, de 13.30 a 20.00 horas, con una suculenta oferta de pinchos, tapas y cotillón. Además, incluye un concierto de la formación Apolo. El local recomienda reservar mesa en el 608 405 581. Si te apuntas a esta fiesta vespertina, recuerda poner en hora el reloj con los tiempos de Oceanía y prepárate para dar tus primeras campanadas a las 16.00 horas. Donde La Gamba El pasaje de Las Lagunetas, donde La Gamba, La Travesía, La Brava, y evidentemente, Las Lagunetas, es casi más clásico que los churros que vas a desayunar al día siguiente. Aquí no hay música en directo, pero sí muchas cañas y, sobre todo, mucho buen rollo. Imperdible. Esperamos que esta pequeña guía te haya resultado guía. Ya sabes: si bebes, no conduzcas; a partir de cierta hora, es mejor comerse un kebab que un drama y, por supuesto, ¡que el fin de año te pille bailando!