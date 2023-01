El hijo grancanario de Whitney Houston

¡Qué guay! Una voz aguda sale del interior de un camerino con un cartelito en la puerta en el que se lee Fletcher. Vi un color que no existe, dice Darío vestido de traje y con su pelo largo recogido en un moño deslumbrado por el flash de la cámara. Mientras le hacen fotos a su compañera Martina, aparece también Estelle y los tres niños que van a interpretar al hijo de la protagonista Rachel Marron en el musical de El Guardaespaldas —que llega mañana a Las Palmas de Gran Canaria— se juntan y posan sonrientes. "Dario, ¿estás nervioso?", "no, ya me han hecho más entrevistas antes", dice con la mirada tranquila el actor de once años.

"Tenemos una empresa que elige a los niños alrededor de España, nos da los currículos y vídeos donde cantan, actúan y bailan y los elegimos. Los niños elegidos reciben vídeos y el guion para poder ensayar por su cuenta y luego lo hacen aquí conmigo días antes del estreno", explica Morris Faccin, director de este musical basado en la película de 1992 que lleva el mismo nombre y que en su momento fue protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner.

Pequeños artistas

Con un elenco en el que se encuentran los actores Octavi Pujades (Frank Farmer) y Luna Manzanares (Rachel Marron) en los papeles protagonistas, el papel de Fletcher se renueva una y otra vez cuando El Guardaespaldas cambia de escenarios y de ciudad. En Tenerife, donde el musical se estrenó el pasado 4 de enero, fueron Alejandro Martínez y Jorge Hernández los elegidos; en Gran Canaria se subirán al escenario del Teatro Pérez Galdós, entre mañana y el próximo 22 de enero, Martina Nasisi, Darío Avella y Estelle Boissy, que se alternarán sobre las tablas en los distintos pases de la obra. De diez, once y ocho años respectivamente, los tres comparten la pasión por bailar, actuar y cantar, aunque estas disciplinas se cruzaron en sus vidas de formas muy distintas.

Darío lleva desde los cinco años actuando en la compañía Memvus, gracias a la cual se enteró del casting que le ha llevado a interpretar a Fletcher. Martina, que se enteró de esta oportunidad por su madre, empezó con cuatro años a sumergirse en el mundo de la danza y canta desde los seis. "No es la primera vez que me presento a un casting para un musical, pero es la primera vez que me cogen". "Yo es la primera vez que actúo", dice Estelle con una media sonrisa tímida, como si fuese una confesión. Ella también se enteró del casting gracias a sus padres.

Para presentarse, los tres tuvieron que grabarse en vídeo cantando Jesus Loves Me, canción interpretada por la propia Whitney que forma parte de la banda sonora de El Guardaespaldas. "Yo llevo desde los cinco años subiéndome a un escenario pero esta es la primera vez que es con contrato de trabajo", explica Darío con unos aires de seriedad reforzados por el traje de chaqueta. "Yo no he hecho musical pero si he hecho películas y series", puntualiza Martina. "Yo nunca me he subido a un escenario pero mi madre cuando cantaba con su grupo me cogía y me subía al escenario porque yo no quería despegarme de ella", aclara risueña Estelle.

De una forma u otra, esta experiencia es novedad y disfrute para los tres. "A mí me gusta bailar y cantar porque es lo que hago desde chica", dice Martina. "A mí me gusta mucho el teatro porque siempre había cantado pero nunca había hecho las dos cosas y me gustó mucho", explica Darío. "A mí bailar, un montón", aclara Estelle. Aun así y a pesar de su juventud, las artes escénicas no son su única pasión. Darío de mayor quiere ser profesor de Educación Física además de continuar con la música. A Martina le gustaría ser científica o seguir actuando. A Estelle le gustaría ser pastelera.

Cuando se estrenó la película de El Guardaespaldas allá por 1992, ninguno de ellos había nacido. Martina y Darío la vieron hace poco y aclaran que hay algunas diferencias: "En el principio de la película hay un barco, nosotros tenemos un coche". Ataviada con gafas y una peluca de pelo rizado, mañana será Martina la que interprete a Fletcher sobre las tablas del Pérez Galdós en un musical con 60 cambios de vestuario, trabajadísimas coreografías y estos pequeños —y a la vez enormes— talentos grancanarios que no dejarán a nadie indiferente.