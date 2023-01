La BBC Philarmonic inicia hoy jueves, a las 20.00 horas, en el auditorio Alfredo Kraus, el 39º Festival Internacional de Música de Canarias, bajo la batuta de Juanjo Mena y repite mañana, a las misma hora, en el Auditorio de Tenerife. El concierto tendrá un protagonismo español ya que la orquesta inglesa empezará interpretando las Danzas de Don Quixote, del compositor catalán Roberto Gerhard. La formación británica grabará dos piezas con "las que lograrán completar todo el repertorio musical del autor español". Así lo aseguró el propio director en una presentación que tuvo lugar esta mañana en la que estuvo acompañado del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y del director del Festival de Música, Jorge Perdigón.

Torres destacó "el magnífico programa" con "su salto de calidad" un año tras otro. Y subrayó la presencia de la Orquesta Sinfónica de Kiev, que actuará el 9 de febrero, y que también estará en Tenerife y Fuerteventura, destacando la interpretación de la Sinfonía nº 3 de Boris Lyatoshinsky titulada La paz vence a la guerra.

"Yo no salgo a festivales con orquestas con las que no tengo trato", añadió el director bilbaíno. "Pero la Philarmonic fue muy importante para mi carrera y es una de las mejores orquestas inglesas", añadió. Además, Mena recordó que fue su director artístico durante nueve años en una época en la que le habían ofrecido otras orquestas de América, "pero me quise quedar con ella para poder progresar". El director subrayó que se trata de una orquesta "muy versátil, rápida e intensa" y con un ritmo de trabajo espectacular, que en una semana es capaz de interpretar tres o cuatro programas y "que sabe con exactitud cómo tiene que tocar". Mena recordó que Gerhard tuvo que salir de Barcelona a Inglaterra huyendo de la guerra y aunque los ingleses lo consideren un autor propio "es una continuidad de Falla", algo que se nota, "sobre todo en el piano". Desde su punto de vista, "se trata de una persona que se debe recuperar" porque supuso "una puerta abierta a la música contemporánea".

Se da la circunstancia que la segunda pieza, Concierto para violín, op. 15, de Benjamin Britten también tiene que ver con nuestro país porque escribió "su primer concierto dedicado a los solados ingleses que murieron en la guerra civil española". Aquí, el director destacó el trabajo de la violinista coreana Clara Jumi-Kang "de una inteligencia fantástica" para una pieza "que mezcla dramatismos".

La tercera parte del programa lo ocupan tres obras de Maurice Ravel, que las ha elegido "para mandar un mensaje de alegría después de lo que han sufrido con el volcán" y que terminará con el Bolero "que en directo adquiere una fuerza enorme para acabar el programa brillantemente".

Finalmente, Jorge Perdigón destacó que casi el 50 % de la programación "lo escucharemos por primera vez en el Festival" y la presencia de la Orquesta de Cuerda de Escocia que interpretará el estreno del festival de Laura Vega el 4 de febrero titulada Luz, amor y éxtasis, concierto para guitarra y orquesta.