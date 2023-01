"Las Palmas es parte de mi alma"

Su concierto de este sábado en el auditorio viene a sustituir el que se canceló en octubre pasado por el ciclón Hermine.

Cierto. En octubre pasado iba a hacer este concierto que se suspendió porque se decretó la alerta máxima. Pero aquí estamos afortunadamente. Canarias es la tierra de mis hijos, mi segundo patria, donde viví siete años, cuando salí de Cuba para dar unos cursos con un contrato de la Universidad. Y mi carrera en España que ha sido muy linda comenzó aquí. Anteriormente ya había venido de gira con el cantante Isaac Delgado y pude conocer a mucha gente.

¿Qué destacaría del cuarteto con el que actúa?

Que incluye una sorpresa. Voy a tocar con un compañero que lleva 30 años viviendo en Canarias. Es un percusionista que se llama Mario Ferrer Mayín, un músico cubano de vanguardia. Estudiamos juntos en Cuba y participamos en todos los festivales de jazz de allí y también en Las Palmas y nos vamos a reencontrar. La formación se completa con Dani Morales en la batería, Jesús Bachiller Bachi al bajo, y yo piano y teclados.

¿Qué temas va a ofrecer?

En mis conciertos me gusta ofrecer un repertorio muy variado. Mi raíz es afrocubana, pero en directo voy desde lo clásico hasta el jazz, pasando por el flamenco, y la música africana. Tocaremos temas como Good morning, Caramelo de Cuba, una pieza tradicional de un gran pianista llamado Bola de Fuego con elementos del swing, un danzón o una contradanza de los bailes de salón de 1800. Es ofrecer toda esa transición antes de llegar al son que fue lo último que se hizo en Cuba, pero en versión moderna.

¿Cuáles han sido sus últimos proyectos?

Acabo de regresar de un gira por Taiwán donde estuve dando unas masterclass y unos conciertos. Fue en un proyecto del bajista Andy González que estudió en Nueva York, y que es el hermano del trompetista Jerry González, uno de los precursores del latinjazz de Estados Unidos con el grupo Fort Apache en Estados Unidos y Jerry González y El Comando de La Clave en España. También fue el protagonista de la película Calle 54, y es precursor del jazz con el flamenco. Yo toqué con él y estuve en el 2019 en el festival de Jazz de Tailandia, grabamos un disco en julio pasado con la colaboración de grandes músicos y ese proyecto cada vez ha ido a más por su riqueza. Esa gira era un homenaje al grupo fundador del jazz afrocubano Irakare que dirigía Chucho Valdés. Lo hicimos con músicos también americanos y asiáticos y fue una experiencia enorme, pero los asiáticos, por su idiosincracia, tienen otra manera de ver la música, otro tipo de sentimiento. Pero al final la música es un lenguaje en donde todos nos encontramos en el mismo punto.

¿Pero usted no era considerado el pionero en fusionar el jazz con el flamenco?

Yo soy pionero en fusionar la música cubana con el jazz y el flamenco, porque el pionero en fusionar el jazz y el flamenco fue Jerry González. Lo mío es más afrocubano y Jerry es más puro, más norteamericano. Luego, la tumbadora la introdujo Luciano Pozo, que es uno de los elementos de los que se alimenta el jazz latino.

¿Cómo fue su colaboración con Enrique Morente?

Él cogió un tema mío, Nuestro primer encuentro, y le puso letra. Luego todo el mundo lo grabó con versiones diferentes. Él lo tituló Caramelo de Cuba y lo grabó en el disco El pequeño reloj con muchos músicos como Alain Pérez o Jerry González. Se nota perfectamente la gran labor en la fusión afrocubana con el flamenco.

¿Cómo recuerda su periplo profesional por Las Palmas?

Como una experiencia irrepetible. En este concierto me voy a reencontrar con músicos con los que he grabado discos. Hice mucha fusión con el timple con José Antonio Ramos y participé en el concierto con los tres timplistas. Trabajé con la Orquesta Deliciosa que era la única orquesta de salsa buena que había en Las Palmas. También trabajé con Mestisay y con Miguel Colorado. Tocaba mucho en la sala Cuasquías. Y decidí luego caminar más en mi carrera musical y arrimarme a otros horizontes que quería descubrir y por eso me fui a Madrid. Fusioné la música cubana con el jazz y el flamenco. Y después de trabajar con el cantaor Enrique Morente, fui el primer pianista de El Cigala. Y a partir de ahí trabajé con todos los músicos relevantes en España. Hice el disco Entre 20 aguas como homenaje a Paco Lucía. Grabé recientemente el último disco de Miguel Poveda junto a la gran cantante cubana Omara Portuondo. He trabajado con Toni DiGeraldo, Alex Acuña o Perico Sambeat.

¿Y cómo se siente en este regreso a su segunda tierra?

Es una de las cosas que yo más deseaba porque hace muchos años que no tocaba ahí donde hay un público que siempre me admiró y donde tengo muy buenos amigos. El primer sitio que pisas cuando sales de Cuba es el que mejor recuerdas. Por eso siempre digo que Las Palmas es parte de mi alma y añoraba volver con mi nueva banda. Viviendo ahí también me fui a Tenerife donde trabajé con músicos relevantes de la Orquesta Guayaba, Kiki Perdomo, Chiqui Pérez o Ricardó Díaz.

Usted fue uno de los primeros músicos que actuaron en el Festival de Jazz de Canarias.

Participé en las dos primeras ediciones. Yo llegué a Las Palmas en el 92 y en el 94 participé con mi cuarteto Javier Massó Caramelo Quartet y repetí en 1995. Luego fui a dúo con Antonio Serrano en el 97. Pertenezco a una familia de músicos. Mi abuela fue una de las grandes cantantes de la Vieja Trova Santiaguera, junto a personajes como Compay Segundo o las hermanas Martí. Ella aparece en todos los reportajes que se hacen sobre sus principales figuras.