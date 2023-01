José Otero, del Benidorm Fest: "Me gusta dejar un margen de libertad para sentir lo que estoy cantando"

¿Cómo está afrontando su participación en el Benidorm Fest 2023?

Bien. Con muchas ganas e ilusión y con un poco de nervios.

¿Cuándo presentó su formulario para participar pensaba que sería de los elegidos?

Estaba confiado, pero aún así sabía que era algo complicado sobre todo este año. Pero sí, seguí mi intuición, me tiré, me vine para España y creí mucho en que iba a suceder, pero aún así sabía que era algo muy difícil.

¿Qué se le pasó por la cabeza?

Primero pensé que era una broma de unos amigos porque estaba esperando que me llamaran ese día y coincidió. Además, me había quedado afónico y no me lo podía creer. Me dio un ataque de risa y lloré. A la primera persona que llamé para contárselo fue a mi madre, por supuesto. Estaba muerta de la risa, le dije que se emocionase y me contestó que ella sabía que me iban a elegir. Tremenda.

Se presenta con el tema ‘Inviernos en Marte’. ¿Cómo fue el proceso creativo del tema?

La verdad es que fue súper complicado porque es muy difícil, al final es una apuesta. Decidir qué tipo de canción quieres llevar en función de lo que crees que puede funcionar, en la preselección y en Eurovisión. Lo que tenía claro era la historia, sabía de lo que quería hablar, que es la historia de mis padres, era una especie de regalo para él. Mi madre tiene una frase que es que ‘su recuerdo nunca se irá’ y a partir de ahí sabía de todo lo que quería hablar.

¿Cuánto le llevo crearlo?

Un mes, más o menos. En la vida he tardado más de dos días en componer una canción, nunca. Pero con esta le di muchas vueltas, al principio era una producción algo más electrónica, al final decidimos bajarla un poco y la fuimos cambiando. La letra me llevó unas cinco sesiones, pero la producción y demás nos llevó un mes.

¿Qué cree que puede aportar en comparación con el resto de seleccionados?

Es complicado. Creo que todos van a aportar muchas cosas positivas y que van a currárselo mucho. Yo creo que a lo mejor, soy muy real y emocional, al final calculo las cosas porque piensas en la coreografía y en todo lo que quieres hacer, pero me gusta dejar un margen de libertad para sentir lo que estoy cantando. Cuando lo sientes el espectador que lo veo lo siente también. Quizás el ser más vulnerable o real, se nota.

Al final todo se resume en transmitir...

Sí claro, en llegarle a la gente.

Apuesta totalmente por el talento canario, los bailarines con isleños y la escenografía la realiza Israel Reyes. ¿Puede adelantar algo?

La canción es muy cinematográfica. Queríamos hacer una puesta en escena que eleve la canción y que nos ayude a transmitir un poco ese viaje que se ve. Con Israel Reyes hemos llegado a hacer cosas increíbles, sabía que era una muy buena decisión contar con él, y supo ayudarnos a diseñar lo que estaba en nuestra imaginación. Yurena Molina, que es la coreógrafa, ha sabido llevar la canción a otro nivel. No solo va a ser una interpretación vocal y visual, habrá un acompañamiento de movimientos y un sentido coreográfico que creo que será una entrada impactante.

Sale en la segunda semifinal. ¿Cómo se siente? Si pudiese elegir el puesto ¿Cuál sería?

Si pudiese elegir el puesto me encantaría ser el último o el penúltimo. La gente al final si sales de los primeros se van olvidando, lo ideal sería cerrar la gala pero llevo un elemento en la escenografía que creo que o abre o cierra.

De todo lo que está viviendo, ¿Qué es lo más complicado y lo más dulce?

Complicado ahora no tanto, fue más al principio con las decisiones y los ensayos. Tengo mi apuesta, cada uno tiene la suya, pero hasta que no la veamos en los ensayos y bien grabado no sabremos sí realmente está a la altura de las expectativas que nos hemos creado nosotros mismos. Lo he hablado con mis compañeros y todos piensan igual. Dulce todo. Al final esto me está permitiendo conectar con más gente, que mi música se escuche más, llegar a más lugares y tener más oportunidades y conocer muchos medios. Al final es como que has trabajado muchos años para que ahora tengas la suerte de enseñar un poco lo que has hecho y quien eres.

¿Quizás eso sea lo más importante de su participación más allá de ganar?

Es una responsabilidad muy grande porque puede tirar atrás el trabajo previo o lo puede engrandecer mucho. Es una apuesta, yo ya siento que ya gané. Que me conozca otra gente y que mi trabajo se puede dispersar más hace que sienta que ya gané. Al final es muy difícil entrar, y creo que justo este año con lo que pasó el pasado se va a ver mucho más. Estas oportunidades son un trampolín pero hay que saltar y saber aterrizar. Hay que saber bajar para subir y sacar trabajo. Hay que sacar música y seguir currando pero ya lo haces con una ventaja y una ayuda.

Ya hay vídeos de ‘eurofans’ de otros países elogiando su voz y su tema. ¿Se lo esperaba?

Sabía que para los españoles es una propuesta para el directo, si les gusta más o menos lo sabré cuando vean lo que tenemos pensado. Pero sé que en general fuera aprecian mucho más una composición o una producción. Creo que justamente este año van a ir a Eurovisión muchos temas movidos después del año pasado y creo que van a destacar más las que no lo sean. Estoy muy feliz con las reacciones que he visto.

El año pasado Chanel recibió mucho odio en las redes tras ganar el Benidorm Fest. ¿Cómo va a lidiar con eso?

A mí ya me han dicho de todo ya, pero es que también hay que ver cuando nos afectan las cosas quién las dice y hay que ser un poco maduros. Tengo 32 años, que una persona no le guste mi canción se sienta en la libertad de meterse conmigo la verdad es que me entra por un oído y me sale por otro. Siempre van a buscar maneras de atacar, pero sí luego vas a ese perfil esa persona ataca a cualquiera que esté metido en esto. Normalmente son personas que se esconden tras un perfil falso, no pueden tener el poder de destruir nuestra salud mental.

¿Qué supondría representar a España en Eurovisión?

Todo la verdad. Es una meta que tengo muy clara y que sé que se va a dar. Ojalá sea este año, pero si no voy a seguir ahí hasta que ocurra. Creo que sería el culmen de todo el trabajo que he hecho durante muchos años. Al final no se en que escenario voy a tener una producción tan grande y tan profesional donde puedas hacer una actuación durante tres minutos. Ir a Eurovisión sería esa guinda de lo que he querido ser durante mucho tiempo. A mi me gusta Eurovisión, no solo porque te vean millones de personas, sino porque me hace mucha ilusión ir y lo haría con mucho respeto.