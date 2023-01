Lisa Marie Presley: la azarosa y corta vida de la heredera del rey del rock

La tragedia ha perseguido a Lisa Marie Presley casi desde la cuna, a pesar de ser la única heredera del rey del rock, Elvis, y haber disfrutado de una vida de fama y lujos. Precisamente, dos días antes de su muerte, este jueves, a los 54 años, tras haber sido hospitalizada a causa de un paro cardiaco en su casa de Calabasas (California), Lisa Marie acudió con su madre, Priscilla Presley -de la que Sofia Coppola está preparando un 'biopic'-, a la ceremonia de los Globos de Oro, como acompañantes del actor Austin Butler, quien ganó el premio a mejor actor de drama por su papel de Elvis Presley en el filme de Baz Luhrmann.

Ese día ya no estaba bien. Hay un vídeo de ella en la alfombra roja que hoy pone los pelos de punta, pues se la ve inestable, titubeante y esforzándose por mantener la compostura ante el periodista que le hace unas preguntas. Se la ve muy frágil, y en cierto momento se agarra del brazo de su acompañante, para no caer.

Se desconoce si el martes ya se encontraba mal, pero lo que es cierto es que Lisa ha sufrido mucho en estos dos últimos años. En 2020 sufrió una terrible pérdida: se suicidó el segundo de sus cuatro hijos. Presley expresó su dolor en un conmovedor ensayo el pasado agosto, donde describía que "había estado viviendo en la horrible realidad de sus garras implacables desde la muerte de mi hijo". Benjamin Keough tenía 27 años cuando se quitó la vida.

"Este no es un tema cómodo para nadie, y es muy impopular hablar de él. Pero si vamos a lograr algún progreso en el tema, se debe hablar del duelo", escribió en Instagram.

Última visita a Graceland

Ha trascendido, además, que, como cada 8 de enero, fecha del cumpleaños de Elvis, Lisa Marie visitó el pasado domingo Graceland, la mansión donde vivió su padre.

Lisa Presley nació el 1 de febrero de 1968, cuando Elvis estaba en la cima; y justo 9 meses después del matrimonio de sus padres. El matrimonio se disolvió cuando la niña tan solo tenía 4 años.

Durante los siguientes años, Lisa Marie Presley vivió una serie de acontecimientos que marcaron su vida, en medio de una vorágine de fama, dinero y su búsqueda por encontrar su lugar en el ámbito musical. "He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde que tenía 9 años", escribió en un texto para la revista 'People'.

Carrera eclipsada por la fama

Su vida, documentada desde su propio nacimiento, ha estado siempre marcada por su legendario apellido. Pero a pesar de todo, ella trató de hacerse su propio hueco en el espectáculo y seguir su propia carrera en el negocio de la música. Publicó tres álbumes. El primero, 'To Whom it May Concern', en 2003; 'Now What', en 2005, y 'Storm & Grace', en 2012. Desde hace más de una década no volvió a lanzar más discos.

Matrimonios fallidos

Su vida personal y la fama que la persiguió desde pequeña no fueron una ayuda en su carrera. Y es que la hija de Elvis llegó a protagonizar hasta cuatro de los matrimonios más mediáticos de las últimas décadas. Casi parecía que estaba cantado que la hija del rey del rock se tenía que casar con el rey del pop, Michael Jackson. La (extraña) pareja fue una de las más perseguidas y fotografiadas de los 90.

Se casaron en 1994. Solo hacía 20 días que se había divorciado de su primer marido, el músico Danny Keough, con el que tuvo sus dos primeros hijos, la actual modelo, cineasta y actriz de 'The Girlfriend Experience', Riley Keough, y Benjamin Keough, que fue cantante.

Presley había conocido a Michael Jackson a los 7 años, cuando asistió a varios de sus espectáculos en Las Vegas. Pero se hicieron amigos a partir de 1992. Con las primeras acusaciones de abusos a menores que salieron a la luz del cantante, este se hizo dependiente de su relación con la hija de Elvis."Creí que no había hecho nada malo y que fue acusado injustamente y, sí, comencé a enamorarme de él. Quería salvarlo", contó. Pero no pudo salvarlo ni de los tribunales ni de los barbitúricos, y se divorciaron en 1996.

Con el cambio de milenio, llegaría su boda con Nicolas Cage, con divorcio exprés incluido, pues duraron solo tres meses. De su última unión, con el productor musical Michael Lockwood, tuvo a sus gemelas, Harper Vivienne Ann y Finley Aaron Love, que hoy tienen 14 años. En 2016, Lisa solicitó el divorcio, que obtuvo en 2021.

Marcada por la muerte del padre

Tan solo tenía 9 años cuando murió su padre de un infarto de miocardio. Elvis pesaba 130 kilos y padecía varias enfermedades degenerativas y tenía múltiples adicciones. También la madre del artista, Gladys, falleció muy joven, con 46 años. Por eso, Lisa siempre estuvo obsesionada con esa idea. En varias entrevistas relató el momento de la muerte de su padre. Estaban en la famosa mansión Graceland y recuerda que él le dio un beso de buenas noches poco antes de morir. En 'Rolling Stone' explicó en 2003: "Tenía un presentimiento. Él no estaba bien. Estaba obsesionada con la muerte a una edad muy temprana".

De su padre también heredó una estética 'Old Hollywood' muy particular: un peinado cardado (que también distinguió a su madre), cejas finas y labios rojos. Le gustaba vestir de negro y, muchas veces, de cuero. Annie Leibovitz inmortalizó a las tres generaciones de la saga en una mítica portada de 'Vogue' USA de agosto de 2004: Priscilla, Lisa Marie y Riley.

Alcohol y opioides

Como Elvis, ella también abusó del alcohol y las drogas desde muy joven. Priscilla trató de ayudarla enviándola a varias escuelas privadas e incluso a un internado. "Puedes leer esto y preguntarte cómo, después de perder a personas cercanas a mí, también caí presa de los opioides", confesó en el libro 'The United States of Opioids' en 2019.

También se dejó arrastrar por la controvertida Cienciología, aunque es cierto que tuvo momentos filantrópicos y levantó una fundación con el nombre de su padre y promoviendo el acceso a la educación musical.

Priscilla, que con 77 años ha sobrevivido a Elvis, a su hija y a su nieto, ha recordado así a Lisa Marie Presley: "Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido".