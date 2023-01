La historia de las mujeres en el arte es como un agujero negro que acabara de ser descubierto por los telescopios. La Casa-Museo León y Castillo de Telde, centro gestionado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, propone una nueva edición del ciclo Más que musas, que rinde homenaje a las protagonistas de la historia cultural de Canarias a lo largo del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. La profesora universitaria, investigadora y comisaria de exposiciones experta en género, Yolanda Peralta Sierra, que será entrevistada por la periodista Nora Navarro, inaugura la temporada del ciclo este año 2023 el próximo jueves 19 de enero, a las 19.00 horas, con entrada libre.

Peralta, profesora de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, lleva años dedicada al lento proceso de restitución de los nombres femeninos que han aportado su talento a la esfera artística canaria. Y no es un camino sencillo. Cree que el proceso se encuentra “en un punto sin retorno en el que ya no es posible seguir admitiendo un canon artístico, literario o científico en el que no están incluidas las mujeres. Ya no podemos seguir tolerando la invisibilización de las contribuciones artísticas, culturales y científicas de la mitad de la población”, afirma la investigadora.

“En el año 2006, cuando defendí mi tesis doctoral en la Universidad de La Laguna tras ocho años de investigación, los estudios de las mujeres en el campo del arte dentro de las universidades canarias eran inexistentes”, recuerda la profesora. “Afortunadamente, desde entonces se han dado algunos pasos, tanto dentro como fuera de la academia, para la incorporación de las creadoras canarias a la historiografía artística: exposiciones individuales de mujeres artistas, investigaciones sobre creadoras y estudios y monografías como las que en los últimos años publica la Biblioteca de Artistas de Canarias”.

La generación oculta

Entre los nombres femeninos ‘olvidados’ por el mundo del arte en Canarias, Peralta destaca el periodo de la segunda mitad del siglo XX como la generación menos conocida de mujeres dedicadas a la expresión artística en Canarias. “Creo que las artistas de los 70 y los 80 están muy olvidadas y apenas hay trabajos y exposiciones sobre ellas. Si nos vamos más atrás en el tiempo, podemos nombrar a Eva Fernández, Yolanda Graziani, Vivi Milano, Manón Ramos, Chelín Reino, Tanja Tanvelius, Lía Tavío, Remedios Morales del Río, Iberia Carqué Cazorla… la lista sería larga, muy larga”.

La investigación llevada a cabo en paralelo a su labor como comisaria de exposiciones artísticas se traduce en varios libros, entre los que destacan las monografías dedicadas a las artistas Cristina Gámez (BAC, 2020) y Carmela García (BAC, 2017), así como el Diccionario biográfico de mujeres artistas en Canarias (Ediciones Idea, 2014). Pero, ¿cómo se desarrolla el proceso de investigación para rescatar la obra de mujeres artistas en un mundo de hombres? ¿En qué fuentes hay que bucear?

“Las fuentes orales son fundamentales en este tipo de trabajos, sobre todo cuando se trata de artistas contemporáneas”, resuelve Yolanda Peralta. Una de las premisas que sigue a rajatabla la historiadora es “no leer previamente, o por lo menos no con detenimiento, lo que han escrito otros y otras sobre esas artistas, para que no condicionen mi mirada y mi análisis”. Para el caso de mujeres artistas ya fallecidas, Peralta continúa empleando igualmente las fuentes orales, en este caso entrevistando a aquellas personas que las conocieron. “Y por supuesto, también cuento con la información que suministran los periódicos de la época, los catálogos y los documentos conservados en los archivos. La parte más problemática en los procesos de recuperación de las artistas del pasado se encuentra principalmente en la localización y catalogación de sus obras y en la falta de documentación para reconstruir sus vidas y sus trayectorias artísticas”, detalla la experta.

Iconografía femenina en el arte masculino

La representación de la figura femenina en el arte realizado por hombres es otro de los debates controvertidos que cada vez se analizan más desde una perspectiva académica. Yolanda Peralta dedicó un amplio apartado de su tesis doctoral en el análisis de las iconografías femeninas desde una perspectiva feminista.

Sobre este tema ha publicado también algunos trabajos que analizan las representaciones femeninas en la revista ‘Gaceta de Arte’, como la representación de las mujeres prostituidas en el arte, las imágenes de la mujer rural en la plástica canaria o la iconografía de mujer moderna de principios del siglo XX, por citar algunos ejemplos. “La conclusión principal que podemos extraer cuando analizamos ese imaginario femenino que nos ha legado el arte es que ha sido la mirada masculina la que históricamente ha construido la identidad femenina”, afirma rotunda la profesora.

Peralta forma parte, como vocal, de la Junta Directiva de MAV, Mujeres en las Artes Visuales. MAV es una asociación nacional con más de 600 socias que pertenecen a distintos ámbitos de las artes visuales: investigadoras, artistas, comisarias, galeristas, críticas, gestoras culturales, docentes, técnicas de museos y centros de arte, periodistas, editoras, coleccionistas…

“La mujer artista de la segunda década del siglo XXI se enfrenta a muchos retos”, explica Yolanda Peralta. “Las dificultades para conciliar vida familiar y profesional, la falta de oportunidades para exponer y exhibir, la infravaloración tanto crítica como económica de sus producciones artísticas, la precariedad propia del sector de las artes visuales y la falta de reconocimiento son algunos de ellos”.

Por ello, el compromiso del activismo cultural en el mundo del arte es fundamental, a su juicio, tanto en su vida profesional, como personal. “Soy feminista, mi compromiso está en la lucha y en la agenda feminista”, afirma. “No sé si soy una activista cultural. Lo que sí tengo claro es que hay que posicionarse e intentar cambiar las cosas, contribuir al cambio social, a la creación de sociedades más justas, más igualitarias y más democráticas. No podemos mirar para otro lado frente a las violencias machistas, frente a la exclusión e invisibilización de las mujeres y, en definitiva, frente a las injusticias”, concluye con convicción la profesora.